Om allt går vägen flyttar samfälligheten i Helsingfors till Kyrkans hus om ungefär ett år.

Helsingfors kyrkliga samfällighet flyttar från Tredje linjen – kanske till Kyrkans hus

Flytt.

Helsingfors kyrkliga samfällighet förhandlar om en flytt från Tredje linjen till Kyrkans hus på Södra kajen. – Jag är glad att frågan kan skötas så att hela personalen som berörs får vara med, säger tf samfällighetsdirektör Stefan Forsén.

 28.8.2026 kl. 13:57


Helsingfors kyrkliga samfällighet har inlett samarbetsförhandlingar inför projektet att ge upp utrymmena i Församlingarnas hus på Tredje linjen i Helsingfors.

– Det låter kanske allvarligare än vad det är, säger tf. samfällighetsdirektör Stefan Forsén.

– Kyrkan har fått en ny lag om samarbete som förutsätter att vi för fortgående diskussioner med personalen. Det betyder att när det görs stora förändringar som berör de anställdas anställningsvillkor måste man påbörja ett samarbetsförfarande.


Det som har skett är att den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors konstaterat att den byggnad där de nu verkar på Tredje linjen är för stor för samfällighetens behov. En kartläggning har visat att det skulle vara en fungerande lösning att i stället hyra utrymmen från Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors. I det huset verkar för tillfället bland annat Kyrkostyrelsen och Kyrkans utlandshjälp.

– De funktioner som vi nu haft i Församlingarnas hus flyttar till det nya stället. Det enda undantaget är familjerådgivningen, som redan nu är placerad på tre olika ställen, säger Forsén.


Nu har samfällighetens tjänstemän alltså fått fullmakt att fortsätta förhandla och göra ett föravtal som gemensamma kyrkorådet sedan kan godkänna och föra vidare till gemensamma kyrkofullmäktige. Flytten berör 228 personer.

Strävan är att Helsingfors kyrkliga samfällighet ska flytta in i sina nya utrymmen om ungefär om ett år, efter sommaren 2027 – under förutsättningen att alla planer går i lås.

– Jag är glad över att frågan kan skötas så att hela personalen som berörs får vara med och skapa nya, fungerande verksamhetsutrymmen så att vi tillsammans på bästa sätt ska kunna jobba för kyrkan i Helsingfors, säger Stefan Forsén.

Sofia Torvalds

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