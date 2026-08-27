Torsten Sandell: ”Jag tvivlar på majoritetens goda vilja”

Kyrkomötesombud Torsten Sandell oroar sig för hur det går för den konservativa minoriteten i framtiden. – Jag tror att Finland kommer att gå samma väg som Sverige.



Torsten Sandell är kyrkomötesombud för Borgå stift och representerar en mer konservativ syn på samkönade äktenskap. Han tror att Finland efter ett antal år kommer att gå samma väg som Sverige.

– Min gissning är att det kommer att gå på samma sätt hos oss nångång i framtiden. När biskoparna gick ut med sin pastorala anvisning att de tillåter vigsel av samkönade par så förde de konflikten från kyrkomötet till församlingarna. Deras förslag till lagändring, som kyrkomötet förkastade, byggde på en inbyggd konflikt. Men det går inte i längden att bygga samförstånd på det som är oförenligt. Nångång kommer det att brisera, och jag tror att majoriteten då kör över minoriteten.





Du tror inte att det går att leva med två äktenskapssyner?

– Jag tror inte det. Jag tror att minoriteten sedan ändå varken får tjänster eller möjlighet att verka. Just nu tvivlar jag på majoritetens goda vilja i den här frågan.

– Tänk bara hur det gick i kvinnoprästfrågan: för 40 år sedan sades det att man får vara av båda åsikterna i den frågan. Genom en kläm gavs båda synsättens förespråkare hemortsrätt i kyrkan. Men nu blir de som har den traditionella synen inte prästvigda, får inte tjänster, kan inte bli kyrkoherdar och kallas till och med kvinnohatare. Det kommer nya ansvarstagare som inte längre känner sig bundna till de beslut som fattats tidigare.





Men vårt kyrkomöte har ju än inte ens officiellt fattat beslutet att viga samkönade par?

– Nej, men våra biskopar tog i stället köksvägen på ett sätt som inte högaktar kyrkans egen lagstiftning och beslutsordning. Och jag tror att det har som följd att de som vill ha Bibeln och ordningen som rättesnöre kommer att känna sig alltmer främmande för kyrkan.