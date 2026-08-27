Sverige: Motion vill stoppa vägran att viga samkönade par

Kyrkomötet i Sverige ska i september behandla en ny motion om äktenskapssynen och vigseln av samkönade par. Roslagens norra pastorat tar den eldfängda debatten med ro.



Regnbågsflaggan har hissats upp i en flaggstång invid ett rödmålat hus mitt emot Hargs kyrka. Flaggan utgör knappast en protest mot Roslagens norra pastorat. I den här bygden är kyrkans syn på samkönade äktenskap en icke-fråga.

– Det har gått 17 år sedan kyrkomötets beslut att klassa samkönade vigslar som en samvetsfråga inom Svenska kyrkan. I något skede måste övergångsperioden upphöra. Det vore bra om kyrkan gick in för en gemensam äktenskapssyn, säger prästen Kristin Elf i Roslagens norra pastorat.

Kyrkpressen träffar Elf på ett barntillvänt evenemang i Östhammar. Mellan hyreshöghusen i Ulrikeberg grillas det korv medan barnen tar ut svängarna i hoppborgen. Glädjetjuten skallar. Svenska kyrkans beachflagga vajar i vinden.

– Det här är ett bra sätt att träffa människor och sprida glädje. Då vi ordnade vår senaste barndag i juni deltog omkring 120 personer. De lokala invånarna hämtade helt spontant egna maträtter till vårt evenemang. Det blev ett fint knytkalas, säger Elf.



Motion vill skrota kompromiss

I samband med Kyrkpressens besök går debattens vågor höga inom det kristna samfundet i Sverige. En motion som ska behandlas av kyrkomötet i september kräver att Svenska kyrkan frångår beslutet från 2009 som slog fast att enskilda präster kan vägra att viga samkönade par.

Motionen föreslår att kyrkomötet besluter att ”Svenska kyrkan har en äktenskapssyn och en gemensam ordning för vigsel, enligt vilken kyrkan viger par av samma och olika kön.”

Motionen har lagts fram av socialdemokraten Jesper Eneroth och har enligt medieuppgifter backats upp av Socialdemokraterna, Centerpartiet, De gröna i Svenska kyrkan, Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka – en kyrka för alla.

Motionen har däremot väckt ett ramaskri bland till exempel nomineringsgruppen Frimodig kyrka och delar av prästerskapet. Enligt en analys i tidningen Kyrka & Folk kommer motionen att godkännas ifall de grupperingar som stöder initiativet röstar mangrant för motionen.

Om motionen godkänns på kyrkomötet i slutet av september skulle inga präster längre kunna åberopa beslutet från 2009 som stöd för uppfattningen att Svenska kyrkan har två eller flera äktenskapssyner.



Odramatisk fråga i Roslagen

– Jag har haft omkring tio gayvigslar. De gaypar som vill bli vigda i kyrkan söker oftast upp sådana präster som förhåller sig positivt till samkönade äktenskap. Därför uppstår det ganska sällan situationer där en präst skulle vägra att förrätta en vigsel, säger Kristin Elf.

Roslagens norra pastorat har inte uttalade riktlinjer för hur de ska hantera vigseln av samkönade par. Pastoratets outtalade praxis är ändå klar som korvspad.

– Visst har vi diskuterat det internt. Eftersom vår kyrkoherde vill ha användbara präster är det ingen av mina kollegor som vägrar viga samkönade par.

I Östhammar bor omkring 22 100 personer. Cirka 14 300 av dem är medlemmar i Svenska kyrkan.

– Det kan vara svårt att greppa konstellationerna inom Svenska kyrkan i mediebruset, men jag tror att det i en nationell skala är ett begränsat antal präster som vägrar viga samkönade par.

Elf sticker inte under stol med att den nykonservativa trenden gör sig påmind i det kristna samfundet i Sverige, men enligt henne söker sig de konservativa prästerna oftast till andra kyrkliga sammanhang, till exempel inom pingströrelsen, som upprätthåller en annan äktenskapssyn.

– Det är ganska sällan som enskilda församlingsmedlemmar tar upp frågor kring samkönade äktenskap. Vi talar däremot relativt ofta om hbtqia-frågor. Det har hänt sig att någon ber om vägledning efter att hen har kommit underfund med att barnbarnet är gay.



Regnbågsmässor kan segregera

Roslagens norra pastorat består av två församlingar. Ingendera har hittills ordnat regnbågsmässor i sina kyrkor. Församlingarna deltar inte heller i Pridemarscher.

– Det finns regnbågspersoner i vårt stift som anser att regnbågsmässorna är ett sätt att trycka upp i ansiktet på folk att homosexuella medmänniskor avviker från normen. Specialarrangemang för sexuella minoriteter kan ha en segregerande inverkan, trots att tanken och avsikten är god.

Kön ringlar sig vid grillen. Hamburgare tar form med ungdomspedagogen Marcus Mägi vid rodret.

– Jag tycker det är viktigt att frågan om samkönade vigslar i kyrkan uppmärksammas. Jag har inte hunnit bekanta mig med motionen, men jag hoppas kyrkomötet kan enas om en formulering som för saken vidare, säger Mägi.

Vid hoppborgen har Kristin Elf fullt upp med att begränsa antalet barn som tar sig in i den uppblåsta tingesten.

– Det är bra att motionen på kyrkomötet sätter fart på debatten och att biskoparna uppmanas klargöra var kyrkan står i frågan. De samkönade vigslarna är en ganska odramatisk fråga i vårt stift. Vi behöver nya enhetliga riktlinjer som förtydligar kyrkans syn på saken, säger Elf.