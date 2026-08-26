Fritids, körer och en trygg plats att hänga på efter skolan tillsammans med kompisarna. Församlingarna erbjuder olika former av program för skolbarn.

Kompisar, gemenskap och nya intressen efter skolan

Helsingfors.

När skoldagen är slut behöver ingen gå hem till en tom eftermiddag. I församlingen kan du träffa kompisar, hitta nya intressen och ha en trygg plats att vara på efter skolan.

 26.8.2026 kl. 13:21

När barnen blir äldre och inte längre går på ”eftis” uppstår ofta ett behov av meningsfull sysselsättning efter skoldagen. Församlingarnas verksamhet erbjuder både gemenskap, aktiviteter och trygga vuxna som har tid att lyssna.

– Gemenskap och en mötesplats är det viktigaste med eftermiddagsverksamhet, säger Katja Andersson, som leder familjearbetet i Petrus församling som erbjuder hobbyklubb för skolbarn varje tisdag.

Klubben erbjuder ett brett program där barnen får pröva på olika aktiviteter tillsammans med andra. På församlingens område övar också barnkören JUBLA!, i Hoplaxskolans enheter Haga, Munksnäs och Kårböle, samt i Månsas lågstadieskola. Kören övar på eftistid.


Fritids på tre adresser

I Johannes församling ordnas fritids för barn i årskurs 3–6 på Drumsö, i Eira och Mejlans. Här får barnen chilla med kompisar, spela spel, pyssla, leka och äta mellanmål efter skoldagen.

Barnledarteamet i Johannes berättar att fritids är en meningsfull plats att vara på, där barnen har en trygg vuxen att vända sig till. Fritids är öppet för alla barn i åk 3–6 oavsett om man hör till kyrkan eller inte.

– Det är en verksamhetsform som ger en inblick i hur det är att vara med i församlingen, och barnen får bekanta sig med kyrkoåret. I Johannes fritids gör vi barnen medvetna om miljön, och vi kommer i år att betona miljön ännu starkare än tidigare år, hälsar fritidsteamet.


Tweentorsdag, ungdomskvällar och popkör i Matteus

I Matteus församling startar Tweentorsdag igen den 3 september i Matteuskyrkan. Verksamheten riktar sig till barn i årskurs 3–7 och erbjuder en plats där tweens kan träffas, umgås och delta i olika aktiviteter efter skoldagen.

– Våra Tweentorsdagar är en viktig samlingspunkt för barn och unga före konfirmandtiden. De får bekanta sig med Matteus och får ett tryggt rum på svenska. För oss är det ett viktigt sätt att få kontakt både med barnen och deras föräldrar, säger Catarina Bärlund-Palm och Daniela Strömsholm, som leder verksamheten.

För de lite äldre ungdomarna fortsätter Öppet hus från och med den 30 september. Popkören inleder höstens verksamhet den 10 september och välkomnar både gamla och nya sångare.



Hobbyklubben i Petrus församling

för barn i årskurs 1–6, samlas i Petruskyrkan på tisdagar klockan 17.30–18.15 i anslutning till Familjetisdag. Varm mat serveras klockan 17 för både deltagarna i Familjetisdag och Hobbyklubben. Barnen kan delta både tillsammans med sina föräldrar eller på egen hand. Adress: Skogsbäcksvägen 15.


Fritids i Johannes församling

Fritids för barn i årskurs 3–6:

Pärlan i Drumsö kyrka (Kvarnbergsbrinken 1) på måndagar och tisdagar kl. 13–16.

Hörnan (Högbergsgatan 10) på tisdagar och fredagar kl. 13–16.

Johannes vardagsrum (Rönnvägen 16) på torsdagar kl. 13–16.


Tweentorsdag i Matteus församling

Tweentorsdag för åk 3–7 varje torsdag kl. 13–16.30 i Matteuskyrkan, med popkörens övning kl. 15.30.


Matteus barnkörer

övar i skolorna på församlingens område under eftistid. Info via skolan.

Text: Nina Österholm

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