Hallå där Edith Brännbacka!

JOHANNES LOUNGE.

Edith Brännbacka leder en löparklubb i Arabiastranden. – Jag hoppas att fler ska få upp ögonen för löpning och märka hur skönt det är.

 26.8.2026 kl. 13:13

– När man springer kan man koppla bort allt annat, säger Edith. Hon poängterar att man inte behöver ha någon vana att springa för att komma med. Vi börjar sakta med någon enstaka kilometer och sedan ökar vi efter hand, som det känns bra.

Löparklubben träffas i Johannes lounge i Arabiastranden, Majstadsgränden 1, varannan torsdag med start 10.9 kl. 16. För att delta behöver du bara bekväma skor. Man deltar så ofta man vill.

– Efter löprundorna har jag brukat bli kvar i loungen, berättar Edith, som drog löparklubb också under sommaren.

Loungen har öppet från 14 till 20 alla torsdagar i september.

Text och foto: Ulrika Lindblad

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