– Stanna kvar i kyrkan. Man kan vara både lojal och kritisk, säger Daniel Björk.

Han vill värna bönehusen i Larsmo – rör inte kvinnoprästmotståndet

LARSMO FÖRSAMLING.

Daniel Björk, 46, valdes med klara siffror till ny kyrkoherde i Larsmo församling. Jobbet ses av många som just nu ett av de mera delikata och kinkiga i stiftet.

24.8.2026 kl. 14:41


I Larsmo med drygt 5 000 medlemmar pågår en rörelse bland den starka laestadianska befolkningen. Många överväger att lämna rikskyrkan för att den i deras ögon är för liberal. Offentliga siffror finns inte, men Kyrkpressen har hört bedömningar om att en femtedel i bönehusen har trätt ur kyrkan.

I våras väckte det uppseende när ett av de laestadianska bönehusen, i Risöhäll by, utsåg två egna pastorer. I byn har också Daniel Björks familj byggt hus, trots att han nu jobbar som kyrkoherde i grannförsamlingen i Pedersöre.

– Min linje är nog tydlig där. Min uppmaning är att stå kvar i kyrkan. Du behövs där, säger Daniel Björk som blivande kyrkoherde.

Stor bredd i lilla Larsmo

Daniel Björk önskar att fler skulle förstå att det finns en stor bredd av kristet uttryck i Larsmo, och att det dessutom är så också inom den laestadianska rörelsen.

– De tre bönehusen i Larsmo är sinsemellan väldigt olika. Min utgångspunkt är att det goda samarbetet med dem alla ska fortsätta, säger Daniel Björk.

Inför kyrkoherdevalet har han haft kontakt med både bönehusföreningen i Risöhäll och biskop Bo-Göran Åstrand. Biskopen har ifrågasatt splittringen och haft samtal på orten om det.

Före kyrkoherdevalet hade Daniel Björk också kontakt med det som allt mera framstår som en fristående församling i Risöhäll.

– Jag satt med äldste och styrelse. De fick ställa frågor och vi hade ett långt och gott samtal. Vi förstår varandras position. Vi tycker inte lika om allt, men vi kan samtala väldigt i god anda, säger Daniel Björk.

Daniel Björk säger att han också pratat informellt med biskopen om läget.

"Jag har alltid samarbetat med kvinnor i prästämbetet. Det är inget jag kommer att jobba för, varken åt ett håll eller annat. Jag fokuserar på annat."

Kritik på orten mot domkapitlet

Frågan kompliceras enligt Daniel Björk av att präster och diakoner inom laestadianska rörelsen har flera roller. De är präst- eller diakonvigda i den konservativare Ingermanländska kyrkan i Ryssland (som håller på att byta namn till Rysslands lutherska kyrka) och har samtidigt kallats som pastorer av sin egen grupp på orten.

– Det är tre olika kolumner, du är präst i vår kyrka, i en systerkyrka eller i en friförsamling. Man har inte automatiskt mandat i en annan kolumn bara för att man är kallad i en tredje. Det skulle vara enklare om inte samma person hade flera roller, säger han.

I förhandlingarna mellan Risöhälls bönehusförsamling har man väntat på Daniel Björk, eller snarast på att en ordinarie kyrkoherde i Larsmo skulle bli vald.

– Men det är nog biskopen som ska säga om de här personerna kan ses som präster i kyrkan, säger Daniel Björk.

I valrörelsen före kyrkoherdevalet tog Daniel Björk ändå fasta på det som han ser som en folklig kritik mot biskop och domkapitel i Borgå.


I en valdebatt sade du att du inte betraktar Bo-Göran Åstrand som en andlig ledare?

– Jag brukar uppmuntra biskopen och jag har tackat honom för ledarskap i relationen med Risöhäll. Men sedan är jag väl mera luthersk. Luther har stor betoning på den lokala församlingen. Luther är radikal och tycker att den lokala församlingen har rätt att kalla egna pastorer ifall biskopen inte gör det. Jag respekterar biskopens roll i vår kyrka, men jag vill betona principen att alla kristna bör söka Herren genom Bibeln och Andens ledning.

– Min tolkning är att här finns en lokal situation där man vill lösa saker praktiskt, säger han. Men det finns röster som upplever att domkapitlet ibland har en egen agenda som inte tar hänsyn till lokala förhållanden, säger Daniel Björk.

Det är inte bara den omstridda frågan om samkönade äktenskap i kyrkan som upprör många av de konservativare i Larsmo. Många accepterar fortfarande, 40 år efter att kyrkan infört praxisen, inte heller att kvinnor verkar som präster.

Det där segslitna – prästens kön


Vad anser du själv i frågan om en kvinna kan vara präst? En del tycker att du har varit oklar där.

– För mig är det så i kyrkan sedan 1986, säger han. Jag har alltid samarbetat med kvinnor i prästämbetet. För mig har det handlat om var Herren vill ha mig.


Tänker du arbeta på att man i Larsmo småningom kan tänka i banor att en kvinna kan arbeta som präst?

– Det är ingen fråga som jag kommer att jobba för eller fokusera på, varken åt ett håll eller annat. Jag fokuserar på annat.

– Man måste vara ärlig med vad som står i Bibeln, åt båda hållen. Paulus är tydlig när det gäller kyrkans ordning. Men så ger Jesus också kvinnan en helt ny position och betydelse i det andliga. Det är inte synd för en kvinna att förkunna evangeliet. Det är min starka åsikt. Kvinnorna vid graven var de första som förkunnade evangeliet: ”Kristus har uppstått!”. Kvinnan vid Sykars brunn sprang in till sin by: "jag har mött en man, tänk om han är Messias!”


När du kom till Pedersöre för tre år sedan blev det konflikter kring din ledarstil; också domkapitlet var inblandat. Vad har du lärt dig att göra annorlunda den här gången?

– Jag hade varit så länge i min förra församling i Petrus att jag inte tänkte på hur mycket gratis jag hade där bland personalen och församlingsborna. De kände mig och det rullade på väldigt fint. Det hade jag kanske inte riktigt tänkt på när jag kom till Pedersöre. De två senaste åren har fungerat fint. Det jag tar med mig nu är att jag behöver vara mera lugnt lyssnande och lyhörd.

Daniel Björk väntas tillträda som kyrkoherde i Larsmo i november.

Jan-Erik Andelin

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