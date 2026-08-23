Daniel Björk vald till kyrkoherde i Larsmo

Daniel Björk, för tillfället kyrkoherde i Pedersöre församling, blir ny kyrkoherde i Larsmo. Hans motkandidat Jukka Hildén är för tillfället tf kyrkoherde i Larsmo församling.
1767 personer röstade i valet, vilket är 53 procent av de röstberättigade. Daniel Björk fick 1351 röster, Jukka Hildén 387 röster.
Daniel Björk är född år 1980. Han har varit kyrkoherde i Pedersöre sedan september 2023. Under åren 2015–2023 var han kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors.
Det var många som strömmade till församlingshemmet i Larsmo på valdagen.
– Det har varit livligt, berättar Thomas Fagerholm, valnämndens ordförande.
– Det kom 650 förhandsröster, resten röstade på valdagen.