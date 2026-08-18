Renovering: Petrus församling flyttar tillfälligt till Västra Böle

Petrus församlingsråd har beslutat att Västra Böle kapell blir församlingens tillfälliga hem medan Petruskyrkan renoveras. Beslutet fattades efter att branden i Munkshöjdens församlingshem omöjliggjorde de tidigare flyttplanerna.



Petruskyrkan i Månsas i Helsingfors ska genomgå en omfattande grundrenovering, vilket innebär att församlingen behöver tillfälliga lokaler för gudstjänster, verksamhet och kansli under renoveringstiden. Under våren meddelades att verksamheten från slutet av 2026 skulle flytta till Munkshöjden medan arbetena pågår.

Situationen förändrades den 14 juli då församlingshemmet intill Munkshöjdens kyrka skadades svårt i en brand. Församlingshemmet, där Petrus församling hade planerat placera verksamhet, kansli och arbetsrum under renoveringstiden, är obrukbart.

Petrus församlingsråd beslöt vid sitt möte igår att församlingens verksamhet under renoveringstiden flyttar till Västra Böle kapell. Kapellet ligger vid Magistratstorget och har senast använts som skola.

– Församlingsrådet fastnade för Västra Böle kapell eftersom det är tillräckligt rymligt för vår verksamhet. Det är också lätt att ta sig till Böle från nästan alla delar av vår församlings område. Dessutom är det redan nu ledigt så vi hinner göra de ytrenoveringar som behövs och ge kapellet en sakral inredning. Jag är glad att det gick att hitta en lösning så här snabbt, säger kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog.



Målet är att församlingens gudstjänstliv, grupper, barn- och ungdomsverksamhet samt övriga aktiviteter ska kunna fortsätta så smidigt som möjligt under tiden som Petruskyrkan renoveras.

Renoveringen av Petruskyrkan omfattar bland annat förnyelse av byggnadens tekniska system samt åtgärder som förbättrar tillgänglighet, energieffektivitet och säkerhet. När renoveringen är färdig är planen att församlingen återvänder till Petruskyrkan.

Enligt den preliminära tidtabellen kommer höstens församlingsval den 15.11 att ta plats i Månsas. Första advent 2026 planerar församlingen däremot redan att fira i Västra Böle. Hela renoveringen beräknas ta cirka ett år. Tillbaka i Petruskyrkan hoppas man vara i slutet av 2027.