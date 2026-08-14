Peter Rolin ny verksamhetsledare för Kran

Efter turbulenta tider i föreningen för missbrukarvård Kran har den nu fått en ny verksamhetsledare.

Peter Rolin, 57, har lång erfarenhet av ledarskap och en bakgrund inom såväl social- och hälsovårdssektorn som i arbete med ungdom och idrott. Han ser fram emot att bygga starka samarbeten.

”Det är spännande och motiverande att få börja jobba som verksamhetsledare i en finlandssvensk organisation. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer och med särskilda behov” säger Peter Rolin i ett uttalande på föreningens webbplats.



Esbobon Peter Rolin kommer närmast från arbete inom det mångkulturella idrottsförbundet Fimu. Han har också tidigare arbetat med bland annat ungdomsverkstäder och inom den tredje sektorn med stöd för familjer kring mentalvård och psykosociala frågor.

Peter Rolin valdes till arbetet efter en turbulent period i föreningen med långvariga konflikter kring den tidigare verksamhetsledaren Mette Strauss som i senaste vinter sades upp.



Kran som startades 1982 genom initiativ i Borgå stift har efter hand blivit allt mera fristående från kyrkor och samfund och hämtar merparten av sin finansiering från staten. I artiklar i Kyrkpressen i våras rapporterades att engagemanget från stiftets församlingar numera är svagt, trots att samtliga är medlemmar i föreningen.



Bakom förkortningen Kran står föreningsnamnet Kristliga Blåbandsförbundet för rehabiliteringsarbete bland alkohol- och narkotikamissbrukare i Svenskfinland.