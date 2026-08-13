Hallå där Heidi Salminiitty!

Hon är ny diakon i Matteus församling och både skapar, målar och tränar gärna på jobbet.

– På min förra arbetsplats i Vanda svenska församling ledde jag bland annat styrketräning för seniorer. Gruppen växte sakta men säkert, det var roligt att träna tillsammans och många hittade nya vänner genom träningen.

Gruppverksamhet med olika teman är något hon hoppas få jobba med också i Matteus församling, eftersom det hör till det bästa inom församlingsarbetet.

– När man gör saker tillsammans så bygger man gemenskap. Jag har sett det hända många gånger, folk som plötsligt börjar dricka kaffe tillsammans och hittar en gemensam ton efter att ha träffats i församlingens olika grupper.





Kontakta gärna Heidi med låg tröskel ifall du behöver hjälp eller stöd från församlingens diakoni! Inget ärende är för litet eller för stort! Tfn 040 509 2619 / heidi.salminiitty@evl.fi