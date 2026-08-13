Du vet väl om att du är värdefull

Vi står och vinkar och sjunger sången. Båten har just kastat loss från bryggan. Ombord ser vi ansikten som nyfiket och lite förundrat kikar på oss. En del vinkar glatt tillbaka.

Bryggan befinner sig på Lekholmen, ett sommarparadis för många Helsingforsungdomar, och för många fler. Här ordnas konfirmandläger för tre svenskspråkiga församlingar och mycket annat program. Holmen där jag fick börja och avsluta min sommar i år.



I sommar har jag testat på fler olika roller. Jag har undervisat och ansvarat för andaktslivet, varit säkerhetschef och ansvarat för ledarteamet. Det har varit intensivt och ganska uttröttande, men väldigt givande och oftast väldigt roligt.

När det kommer till kritan har allt ändå handlat om samma sak. Att möta ungdomar. En del som är där för att få en rolig upplevelse med vänner. En del som är nyfikna på tro. En del som har sina första sommarjobb. En del som kanske behöver komma bort från sin vardag.



Här möter ungdomar en annan slags samvaro, utanför sina normala rutiner. På läger uppmuntrar vi ungdomar att släppa loss lite och våga visa en mer avslappnad sida av sig själva i lekar, tankeövningar och diskussioner. Ledare övar på att ordna program, från planering till utförande finns det mycket att tänka på.

I mötet med ungdomarna har jag i sommar flera gånger stannat upp inför samma tankar. Går meningen bakom orden hem? Förstår de att vi finns här just för dem? Känner de sig värdefulla? Vi behöver få lägerlivet att funka, och emellanåt kan det bli krockar. Regler måste följas. Tröttheten kan smyga sig på. Gränser måste sättas. Ansvar måste tas.



Jag ser ändå att det korta mötet vi har under en vecka är så mycket mer. Det är en lärdom som följer med hela livet. En erfarenhet som lägger grund för kommande år. Alltid blir inte rätt ord valda, men tanken bakom är god.

Att du är viktig, värdefull, och fram för allt älskad för din egen skull.