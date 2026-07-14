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Det var tänkt att Petrus församling, där Pia Kummel-Myrskog är kyrkoherde, tillfälligt skulle flytta in i Munkshöjdens kyrka i november.

Brand vid Munkshöjdens kyrka – Petrus församling måste hitta andra alternativ

kyrkbrand.

Natten till tisdagen fattade taket till en del av Munkshöjdens kyrka i Helsingfors eld. Själva kyrksalen eldhärjades inte, men däremot en sidobyggnad. Enligt Yle misstänker polisen att branden är anlagd.

 14.7.2026 kl. 12:59

Räddningsverket fick meddelande om branden kl. 03.30 och vid sjutiden meddelade räddningsverket att branden var släckt men att eftersläckningsarbete och övervakning fortsätter. Den sidobyggnad som eldhärjades fungerar som församlingshem och används för dop, minnesstunder och annan församlingsverksamhet. Därutöver inrymmer den också arbetsrum. Munkshöjdens kyrka används för närvarande av Munksnäs finska församling, som dock kommer att koncentrera sin verksamhet till Munksnäs kyrka som inom kort åter ska tas i bruk efter renovering.

Tanken var sedan att Petrus församling från andra halvan av november tillfälligt under ett år skulle ha flyttat in i Munkshöjdens kyrka under tiden som renoveringen av Petruskyrkan pågår.

– På grund av branden hamnar vi i Petrus församling tillbaka på ruta ett gällande hur vi ska göra under tiden Petruskyrkan renoveras, säger Pia Kummel-Myrskog som är kyrkoherde i Petrus församling.

– Tanken var att vi skulle ha flyttat mycket av verksamheten och de anställdas arbetsrum till Munkshöjdens kyrka under renoveringen.

I praktiken blir det nu så att fastighetskontoret vid Helsingfors kyrkliga samfällighet behöver hitta ett andra alternativ åt Petrus församling under renoveringstiden.

– I bästa fall kan de presentera ett alternativ åt oss att ta ställning till redan vid vårt församlingsrådsmöte i mitten av augusti. Lyckas inte det så går det till september, säger Kummel-Myrskog.

Munkshöjdens kyrkas framtid har varit oviss. Kyrkan är i behov av renovering och finskspråkiga Munksnäs församling har valt att koncentrera sin verksamhet till Munksnäs kyrka, då hyran för Munkshöjdens kyrka skulle ha stigit rejält efter en renovering. Det ansåg församlingen sig inte ha råd med.

Petrus församling hade tidigare mer verksamhet i Munkshöjdens kyrka, men valde för ett par år sedan att koncentrera verksamheten till Petruskyrkan.

– För vår del var det i första hand inte ekonomin som var avgörande. Det var snarare att det hade gått 15 år sedan Lukas och Markus församling slogs ihop till Petrus församling och att församlingsrådet såg att tiden var mogen att ha mer gemensam verksamhet och just i Petruskyrkan. Byggnaden har också betydelse för att skapa identitet åt församlingen, säger Pia Kummel-Myrskog.

Munkshöjdens kyrka planerades av Olavi Kantele och blev klar år 1963.

Nicklas Storbjörk
Lauri Silvennoinen / Wikimedia commons / Arkiv

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