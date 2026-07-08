Frivilligas arbete ger en kvarts miljon

Mittemot Pedersöre kyrka står en varmt gul, mysig stuga och framför den en parkering full med bilar. Vi befinner oss vid Missionsstugan, församlingens loppis, som säljer allt från skridskor till tavlor. Mest satsar de ändå på kläder.

Missionsstugan har allt fler besökare och de flesta dagar ringlar sig kön långt utanför ytterdörren redan vid öppningen klockan 15. Nu, en varm torsdag klockan 17, är tempot i stugan lite lugnare.

Innanför dörren möts man av säsongens nya tomatplantor.

– Det gäller att passa på om du vill hinna köpa en, de säljs fort, hörs det från kassan.

Sören Enlund och Margita Back jobbar eftermiddagsskift idag. De tar en paus i kassaarbetet för en pratstund.

Margita Back från Lövö har varit med som frivillig i hela tolv år.

– Jag började för att min man hade opererats och jag hoppade in för honom. Efter det har jag stannat här.

På morgonen sorterar de varor och mot eftermiddagen och kvällen börjar försäljningen. Margita är här varannan torsdag och både sorterar och säljer.

– Jag är så social, så det är perfekt för mig att ha ett sådant här ställe att komma till.

Sören Enlund har jobbat på missionsstugan i omkring fyra år tillsammans med sin fru.

– Nu när vi är pensionärer tycker vi att vi behöver ha någonting som vi kan fylla vardagen med och göra nytta. Vi trivs så bra här! Jag är oftast i kassan. En win-win situation!

Margita och Sören är tacksamma över att kunna bidra med sin tid till behövande samtidigt som de får gemenskap med de andra frivilliga i Missionsstugan.

– Kunderna är tacksamma för att kunna köpa saker till de här priserna. Alla har ju inte så mycket pengar, så vi är glada över den här prissättningen. Jag minns när ukrainarna kom och fick ungefär tjugo euro från församlingen att handla för. De handlade så mycket och var så tacksamma.



Att kunna handla oavsett situation

Och hur ser då prissättningen ut? Jo, på Missionsstugan kan man bland annat köpa barnkläder för 0,50 euro, jackor för fyra euro, byxor och skor för två euro. När trenden är att second hand-mode blir allt dyrare står Missionsstugan fast vid sina låga priser

– Idag hade jag två kunder som gav lite mer än vad det egentligen kostade, för att bidra till verksamheten. Bara för att det går till ett gott ändamål.

En gång i året bjuder församlingen de frivilliga på middag. Annars drivs verksamheten ideellt.

– Det gör ju också att vi kan hålla de låga priserna. Större, etablerade loppisar och second-hand butiker som tvättar och stryker kläder och har delvis avlönad personal är tvungna att hålla en högre prisnivå för att täcka driftskostnaderna, säger Sören.

Har ni något extra fint minne som ni bär med er från de åren ni varit med?

– Jag minns när jag fick hjälpa en blind man. Han skulle åka ut till en villa för att fira jul och hade ingenting. Då fick jag hjälpa honom att plocka ihop julgran och massa annat. Det var så roligt, säger Margita och fortsätter:

– Roligt är det också alltid då man får vara smakråd till dem som ska köpa klänningar till gamlas dans.

Sören minns särskilt en situation med en människa i nöd.

– När vi fick flyktingar från Ukraina hade vi en matta i lager som vi hade lagt åt sidan eftersom den var lite smutsig. En kvinna såg den och frågade om hon fick köpa den. Vi sa att hon får ta den gratis, för vi kan inte ta betalt för smutsiga saker, och hon började gråta av tacksamhet. Då märker man verkligen att behovet är stort, säger Sören.

Att allt som säljs ska vara i gott skick är viktigt för hela personalen.

– Vi vill ha hela och rena saker, säger Sören.



Bakom kulisserna

Maria Emet har i två år varit huvudansvarig för Missionsstugans verksamhet. Till hennes uppgifter hör bland annat att göra arbetslistor till de frivilliga. Med stolthet i rösten berättar hon om verksamheten:

– Missionsstugan är en jättefin verksamhet. Vi har 140 frivilliga, varav vissa är med på förmiddagen och hjälper till och vissa står i kassan på eftermiddagen och kvällen.

– När covid-epidemin kom var det många 70-plussare som blev isolerade. Många satt ensamma hemma. Det här blev ett ställe där man kunde samlas, få vänner och få hjälpa till. De allra flesta är här en gång varannan vecka, men vissa är här en gång i månaden och de mest aktiva varje vecka.

Förutom en plats för gemenskap och arbete är Missionsstugan känd för den stora summa pengar den samlar för välgörande ändamål. Förra året samlades en hisnande summa på 244 926 euro in.

– Pengarna går till en hel del olika ändamål. Det mesta går till Finska missionsällskapet, resten till Kyrkans utlandshjälp och diakonin i Pedesöre och Jakobstad. Vi hjälper dessutom människor i närområdet och ger pengar till mathjälpen och After Eights ungdomsverksamhet. Vi bidrar också med kläder till integrationsenheten i Jakobstad. Flera som kommer till Finland har bara shorts och sommarkläder med sig och då får de komma hit och välja ut vinterkläder.

Fyra gånger i året åker en fullproppad lastbil med kläder från Missionsstugan till de baltiska länderna.

Ni hjälper otroligt många människor, både ekonomiskt och materiellt. Hur känns det för dig personligen?

– Förstås känns det fint att kunna hjälpa dem som inte har råd med nya kläder eller annat. Men jag blir också så glad då jag ser gemenskapen som skapas bland de frivilliga. Det blir som en liten samtalsgrupp och ett ställe där man kan umgås och träffa andra.

– Det betyder mycket för de människor som jobbar här. Speciellt för dem som är ensamma. Här finns människor som de träffar regelbundet och kan prata med.



Fakta: Missionsstugan

– Drivs av Pedersöre församling.

– Har verkat sen slutet av sjuttiotalet. Den startades av Armas Marklund som var något av en pionjär på området. År 2008 tog en ledningsgrupp över ansvaret för Missionsstugan.

– Skänker alla intäkter till olika välgörenhetsorganisationer.

– Alla frivilliga jobbar ideellt.

– Donerar kläder till de baltiska länderna fyra gånger om året.