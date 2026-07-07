I rikedom och fattigdom

Ledare.

Det var en av de fattigaste gårdarna man har kunnat se i Finland i modern tid. En liten,
sliten svinhuslänga med några få djur. En kvinna slet med en skottkärra helt av trä,
också hjulet. En man knegade i skogen. Här bortom den sista vägens sista vägskäl hade ett barn, en sjuårig flicka, brukat klättra upp i vindsfönstret och med en ficklampa i mörkret skicka meddelanden till en kompis i en avlägsen granngård på andra sidan ett förrädiskt kärr.

7.7.2026 kl. 08:00

I mörkret hade barnet gjort ljusblink till bokstäver och siffror och skrivit ner dem i ett blått, rutigt häfte, och uppfunnit den digitala koden helt själv.

Vi såg lågstadieskolan, högstadiet, gymnasiet i kyrkbyn, den tekniska högskolan i storstaden, och Nokialabbet tvärs över gatan, där flickan blev en av mobil­jättens ledande kod­ingenjörer på 1990-talet. Sedd och möjliggjord hela vägen. Vårdad i sin begåvning av ett jämlikt samhälle med gratis utbildning.

Det är val snart – i höst i kyrkan, i staten på våren. En ny riksdag väljs om ett knappt år. En regering, en av de mer om­debatterade i modern tid, ska få sitt demokratiska betyg. Det politiska samtalet i ett land som för nionde gången utsetts till världens lyckligaste förs om att det ”inte finns pengar”. Att vi äter på kredit och lever på lån.

Nuvarande makthavare tänkte sig en mekanism som frigör pengar så att de som har ska ha ännu mera, och därmed kunna investera, handla och sätta saker i rullning. Men så funkade det inte. Vi har en rekordstor arbetslöshet och fortsatt stora minus i budgeten. Vi har också nu ett obehagligt sätt att ogenerat säga att en del när och andra tär.

Företagare, ägare och skattetoppar på skatte­­dagen har blivit de som ”producerar och betalar”. Läkare, lärare, vårdare och poeter har blivit de som ”kostar”. Det är som i antikens Korinth där aposteln i episteln pekade
på splittringen. Foten sade att den inte har samma intressen i kroppen som handen; örat att det minsann inte tänker vara öga.

Samhällskroppen är en känsligt balanserad organism, en delikat ämnesomsättning där vi alla behöver varandra. Alla bidrar. En klok familjerådgivare kan tyst vara en bästa resurs för bruttonational­produkten genom att stödja diplomingenjören så att hon levererar i en börsnoterad exportindustri, för att hon mår bra hemma. För den investeringen betalar före­taget ingenting.

Samhällets omsorg om alla gjorde att flickan på vinden kunde vara med och skapa en av de största ekonomiska uppvindarna i vårt lands historia. Annars hade hon hade ärvt sin mors träskottkärra. Någon hade till och med kunna kalla det hennes vackra kallelse.

Kyrkan sägs ibland vara som en stat i staten. År för år blir den bilden visserligen allt mera fel, men kyrkan står inför 2030-talet inför samma stora ekonomiska vändning som det världsliga. Efter sju feta år, med ett skatte­trick som tillfälligt ökade kyrkans intäkter, väntar de magra åren.

Frågan är om kyrkan också ska att gå på modellen att spara sig fri. Skära ner, slopa, utelämna sitt folk åt egen flit, egna nätverk och eget öde. Eller ska kyrkan hitta sig en ny vision, ett kristet sätt att också praktiskt vara kropp i förändrade tider? Kyrkan är sen på bollen här, hög på minnen från fornstora dar.

Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

Jan-Erik Andelin

Läs också



kyrkoherdeval. Ingrid Björkskog blir ny kyrkoherde i Eckerö-Hammarlands församling. Det står klart sedan församlingsborna på söndagen sagt sitt vid valurnorna. 29.6.2026 kl. 15:16

loppis. Mittemot Pedersöre kyrka står en varmt gul, mysig stuga och framför den en parkering full med bilar. Vi befinner oss vid Missionsstugan, församlingens loppis, som säljer allt från skridskor till tavlor. Mest satsar de ändå på kläder. 2.7.2026 kl. 00:00

psykologi. Den danska författaren, psykologen och prästen Ilse Sand vill att vi börjar förstå de särskilt sensitiva människorna i bland oss. – Då kan de positiva sidorna hos oss som är högkänsliga blomstra! 22.6.2026 kl. 16:16

laestadianer. Krisen kring att en bönehusförening i Larsmo installerat egna präster invecklas nu i det kommande kyrko­herdevalet i församlingen den 23 augusti. 18.6.2026 kl. 16:54

ETT GOTT RÅD. I en tid av tvärsäkra åsikter uppmana sångaren och terapeuten Mia Hafrén oss att vara nyfiken på andra. – Lyssna på vad folk säger innan du bildar din egen åsikt, säger hon. 16.6.2026 kl. 13:51

LUTHERSKA SMÅKYRKOR. På Borneo heter den lutherska kyrkan Basel efter det europeiska missionssällskapet. Vem Martin Luther var vet många inte så noga. Någon tycker det var synd att han blev skjuten i USA på 1960-talet … 12.6.2026 kl. 13:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Jan Olov Fors förordnas att sköta kyrkoherdetjänsten i Rikssvenska Olaus Petri församling fram till augusti 2031. Det var ett av de ärenden som behandlades vid domkapitlets möte på torsdagen. 12.6.2026 kl. 09:47

uppdrag. Retreatgården Snoan i Lappvik, Hangö, får i augusti en ny retreatkoordinator i Tomas von Martens. Snoan är Finlands äldsta retreatgård. 10.6.2026 kl. 09:28

TILLGÄNGLIG NATTVARD. I Nykarleby har styrgruppen för vuxenarbete tagit in ett nytt koncept för den som som av hälsoskäl inte orkar eller kan stå länge och gå till nattvarden. 8.6.2026 kl. 19:19

BÖNESVAR. Andreas Helenelund är bonde. Han gillar sitt jobb, men när det var som värst blev han nästan knäckt av det ekonomiska ansvaret. Att han klarade det ser han som ett bönesvar. – Först efteråt har jag insett hur slutkörd jag var. 4.6.2026 kl. 13:13

ORGLAR. Två historiska orglar i Nykarleby, Telinorgeln i Sankta Birgitta kyrka och Beijerorgeln i Jeppo kyrka, dokumenteras med tanke på en framtida restaurering. 3.6.2026 kl. 14:28

kyrkoherde. Henrik Östman valdes i slutet av maj till kyrkoherde i Replots församling genom indirekt val. Han var den enda som sökte kyrkoherdetjänsten när den ledigförklarades i våras. 3.6.2026 kl. 12:59

NYTT LIVSSKEDE. – När du avslutar jobbet kan du inte längre gå tillbaka till det. Du måste hitta något nytt. Det nya kommer inte ifall du inte avslutar det gamla, råder Tom Tiainen. 2.6.2026 kl. 19:18

kyrkostyrelsen. Borgåbon Linda Finnbäck börjar jobba vid den svenska centralen KCSA. 1.6.2026 kl. 16:16

laestadianer. Risöhälls laestadianförsamling i Larsmo får inte traktens övriga frids­föreningar med sig i soloåkningen gentemot Borgå stift. Åratal av positiv utveckling i rörelsen raseras, anser en av kritikerna, Hans Snellman i Öja. 1.6.2026 kl. 10:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Catherine Granlund:

kyrkoherdeval. Ingrid Björkskog blir ny kyrkoherde i Eckerö-Hammarlands församling. Det står klart sedan församlingsborna på söndagen sagt sitt vid valurnorna. 29.6.2026 kl. 15:16

loppis. Mittemot Pedersöre kyrka står en varmt gul, mysig stuga och framför den en parkering full med bilar. Vi befinner oss vid Missionsstugan, församlingens loppis, som säljer allt från skridskor till tavlor. Mest satsar de ändå på kläder. 2.7.2026 kl. 00:00

psykologi. Den danska författaren, psykologen och prästen Ilse Sand vill att vi börjar förstå de särskilt sensitiva människorna i bland oss. – Då kan de positiva sidorna hos oss som är högkänsliga blomstra! 22.6.2026 kl. 16:16

laestadianer. Krisen kring att en bönehusförening i Larsmo installerat egna präster invecklas nu i det kommande kyrko­herdevalet i församlingen den 23 augusti. 18.6.2026 kl. 16:54

ETT GOTT RÅD. I en tid av tvärsäkra åsikter uppmana sångaren och terapeuten Mia Hafrén oss att vara nyfiken på andra. – Lyssna på vad folk säger innan du bildar din egen åsikt, säger hon. 16.6.2026 kl. 13:51
Läs fler artiklar här
Slutet nått

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi