I en by i Larsmo vigdes två "fria präster" - utlöste stiftskris.

Risöhällkrisen styrs upp inför kyrkoherdevalet i Larsmo

laestadianer.

Krisen kring att en bönehusförening i Larsmo installerat egna präster invecklas nu i det kommande kyrko­herdevalet i församlingen den 23 augusti.

 18.6.2026 kl. 16:54

Bönehusförsamlingen i Risöhäll installerade i våras två pastorer och gav dem rätt att uppträda som präster. Eftersom merparten av medlemmarna fortfarande tillhör folkkyrkans församling i Larsmo har biskop Bo-Göran Åstrand, som inte hade del i vigningen, slagit vakt om kyrkans ordning.

Laestadianernas rätt till att allt oftare ha egen gudstjänstverksamhet med dop och nattvarder regleras av de lokala kyrkoherdarna. Eftersom Larsmo först nu får en ordinarie kyrkoherde beslöt parterna att sträva efter att ha ett uttalande om situationen efter nästa möte som hålls tio dagar före kyrkoherdevalet.

– Viljan finns, säger Stig-Erik Enkvist som är den ena av de nyinstallerade pastorerna.

Stig-Erik Enkvist verkar i bönehusförsamlingen på basen av sin diakonvigning i den lutherska kyrkan i Ryssland. Hans uppmärksammade pastorsinstallation har också följts av att man under sommaren i trakten har noterat att han inte vid sommarmöten i andra fridsföreningar i trakten har upprätt i full liturgisk prästdräkt.

– Men det där är adiafora (ovidkommande saker) för mig, hur jag bär stolan, säger Stig-Erik Enkvist. Huvudsaken är att jag tjänar Guds rike.

"Ingen ska skapa nya spänningar nu"

Biskop Bo-Göran Åstrand anser att samtalen med bönehusförsamlingen har förts ”öppet, ärligt och med respekt”.

– Vi är överens om att ingen skapar nya spänningar nu. Ingen går någonstans innan de här samtalen är klara. De är informativa och det är viktigt att vi vet var vi har varandra, säger han.

Kyrkoherdetjänsten i Larsmo har sökts av Jukka Hildén som för tillfället är tf kyrkoherde i Larsmo och av Daniel Björk som är kyrkoherde i grannförsamlingen i Pedersöre.

Vid valmöten och diskussioner säger biskop Bo-Göran Åstrand att kandidaterna naturligtvis får presentera visioner för församlingen, men i den aktuella konflikten bör de hålla sig till domkapitlets linje i frågan, säger Bo-Göran Åstrand.

Vid laestadianväckelsens stora sommarmöte i Larsmo i juli, med ett mötestält för över 1 500 personer, kommer mässliturgin, enligt långvarig praxis i den laestadisanska rörelsen, att ledas av en präst ur folkkyrkan; det blir tf kyrkoherde Jukka Hildén.

KP

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