Mia Hafrén: ”Viktigast är förmågan att kunna lyssna utan förutfattade meningar”

Mia Hafrén jobbar som lösningsinriktad terapeut halvtid. Andra halvan sysslar hon med musik.

I en tid av tvärsäkra åsikter uppmana sångaren och terapeuten Mia Hafrén oss att vara nyfiken på andra. – Lyssna på vad folk säger innan du bildar din egen åsikt, säger hon.



Tala är silver, men tiga är guld? Mia Hafrén, sångare och terapeut, blev kontaktad av Kyrkpressen för att vara med i serien Ett gott råd. Det råd hon har valt är ett gammalt ordspråk, men omskrivet: Tala är silver, lyssna är guld.

– Det är inte alltid så bra att tiga. Man måste faktiskt också säga saker och ting, säger hon. Men ännu viktigare är förmågan att kunna lyssna.

– Och att lyssna på ett väldigt aktivt sätt och lyssna utan förutfattade meningar. Någonstans ser jag att det skulle vara ett ganska enkelt medel att göra stor skillnad i vårt samhälle i dag.

– Istället för att genast gapa ut sin åsikt för att bli hörd, så kunde man ta ett steg tillbaka och fundera. Sade den andra kanske någonting som var värt att ta in, innan jag säger min egen åsikt?

Mia Hafrén växte upp i en stor familj. Det var högljutt med mycket åsikter och starka personligheter.

– Där varjag kanske inte världens bästa på att lyssna.

På familjens sommarstuga fanns det en LP-spelare.

– I barndomen och under tonårstiden kunde jag ligga i timmar och lyssna på klassisk musik med hörlurar. Det var väldigt avslappnande. Jag tror att jag blev lite hjärntvättad under den tiden med den klassiska musiken – på ett positivt sätt. Jag har verkligen fått det i mig, alltså hur musik byggs.



Åren med FORK

Det går knappast att tala med Mia Hafrén utan att komma in på tiden i A cappella-gruppen Fork.

– Vi startade 1996 och slutade 2020. I sexton år var det ett heltidsjobb.

Åren i gruppen sammanföll med stora förändringar i livet.

– Jag blev äldre. Jag fick barn under den tiden. Jag skilde mig. Jag påbörjade nya relationer.

Trots att gruppen har gått skilda vägar lever gemenskapen kvar.

– När jag träffar mina FORK-kollegor märker jag att vi har ett väldigt starkt band, utöver sången.

Erfarenheten har satt spår i henne.

– Åren med gruppen stärkte tron på mig själv. Jag har lärt mig att samarbeta. Vi hade alla väldigt starka personligheter.

Hon lyfter också fram tålamodet som något avgörande för gruppens framgångar.

– Vi får ofta frågan att hur gick det så lätt för er. Men vi hade jobbat i flera år innan det hände något. Det som syns utåt är bara en del av verkligheten. Den tiden man satsar innan är svår att se för andra.

Bakom framgången låg ett målmedvetet arbete.

– Vi var varje dag från tio till fyra i repetitionslokaler. Fem dagar i veckan. På kvällarna gjorde vi alla konserter vi kom åt.

– Vi vågade starta en firma. Vi vågade lämna andra jobb. Det har jag nytta av nu när jag har kommit in på en ny bransch.



Lösningsinriktad terapeut

I dag är lyssnandet inte bara en egenskap utan också ett annat yrke för Mia.

– Vid sidan av musiken jobbar jag också som terapeut halva veckan. Jag är lösningsinriktad terapeut. I terapin arbetar man med hur man vill att framtiden ska se ut. Och sedan med vad man konkret kan göra för att ta sig dit.

Hon beskriver arbetssättet som både konkret och hoppfullt. Hon blev färdig terapeut 2018, men började arbeta mer aktivt några år senare.

Hon betonar att hon inte är psykoterapeut, utan arbetar med en mer lättillgänglig metod. Synsättet präglar också hennes sätt att tänka.

– Jag är väldigt lösningsfokuserad. Och väldigt handlingskraftig. Ibland gäller det att kunna lägga känslorna åtsidan.



Hur ska man leva?

Mia Hafrén har passerat 50-strecket.

– Jag är inte längre ung. Det finns en stund när man plötsligt en morgon inser att livet någon gång tar slut.

– Vad är det för vits att göra någonting, eftersom det här ändå snart tar slut?

Men lika snabbt vänder tanken. Det blir i stället en fråga om riktning.

– Hur vill jag leva? Hur vill jag vara? Vad behöver jag göra för att hålla mig så?

Hon återkommer till det som blivit viktigt.

– Jag skulle vilja fortsätta vara nyfiken och flexibel och kunna vara stöd för andra så länge det bara är möjligt.

När samtalet glider över i livsåskådning är hon försiktig med att slå fast något.

– Jag upplever att jag behöver tillåta mig själv att tro på att allt inte är som jag ser det.

För henne handlar det om att lämna utrymme för det som inte går att kontrollera.

– Att tillåta sig själv att ha en fantasi. Jag har inte kontroll över allting.

Men ändå beskriver hon sig själv som ganska konkret och pragmatisk.

– Men jag drar definitivt inte ner rullgardinen för sånt som jag inte förstår.

Och hon återvänder till samma hållning som tidigare i samtalet.

– Jag vill inte dela upp folk i vem som tror vad. Alla söker vi någon trygghet och något stöd i livet.





Mia Hafrén



– Artist, terapeut, skådespelare.

– 52 år, bor i Helsingfors, har en 24-årig dotter.

– Aktuell med det nya albumet Love to be found, turnenerar under det här året.

– Har studerat till lösningsinriktad terapeut, jobbar med det halvtid.

– Grundande medlem i vokalgruppen FORK.

– Marthaförbundets ordförande.

– Har många väldigt fina vänner och nära kontakt med familjen.

– Trivs i naturen. Tycker om kombinationen av att vara för sig själv och vara social.