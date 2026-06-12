Fors fortsätter fem år till i Olaus Petri

Jan Olov Fors förordnas att sköta kyrkoherdetjänsten i Rikssvenska Olaus Petri församling fram till augusti 2031. Det var ett av de ärenden som behandlades vid domkapitlets möte på torsdagen.

Jan Olov Fors har varit kyrkoherde i Olaus Petri sedan år 2021. Innan det jobbade han som präst på Kungsholmen i Stockholm i 27 år.



Övriga beslut vid domkapitlets möte:



Pastor Lars van der Heeg förordnas som församlingspastor i Ekenäsnejdens svenska församling på viss tid 1.9.2026–31.8.2027.



Pastor Thomas Bodiroza Lindh förordnas fortsättningsvis som tf kyrkoherde i Eckerö-Hammarlands församling 19.5–5.7.2026.



Pastor Ingemar Johansson förordnas som tf kyrkoherde på viss tid 6.7–2.8.2026 i Eckerö-Hammarlands församling.



Församlingspastorn i Mariehamns församling Denise Blomqvist beviljas tjänstledighet 8.6–31.7.2026.



Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och gjort upp valförslag för valet av kyrkoherde i Larsmo församling. Valet förrättas som ett direkt val 23.8.2026. Domkapitlet har placerat Daniel Björk i första förslagsrum med valprov 9.8.2026 och Jukka Hildén i andra förslagsrum med valprov 2.8.2026.



Agricola svenska församling söker en församlingspastor. Intresseanmälan kan lämnas in fram till 31.7.2026. Annonsen finns på hemsidan och i KirkkoRekry.



