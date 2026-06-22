”Se den stora gåvan i känsligheten”

Ilse Sand vänder sig känliga personer men hennes råd är också värdefulla för föräldrar, chefer, partners och andra som står nära en känslig person.

Den danska författaren, psykologen och prästen Ilse Sand vill att vi börjar förstå de särskilt sensitiva människorna i bland oss. – Då kan de positiva sidorna hos oss som är högkänsliga blomstra!



En särskilt sensitiv människa är mer känslig, reagerar kraftigare på yttre och inre stimuli.

– Därför har de ett större behov av lugn, ro och återhämtning än vad de flesta andra har, säger Ilse Sand.

Hon är präst, psykoterapeut och författare och har skrivit en uppsjö av böcker om hur människor kan förstå sig själva bättre. Just nu är hon aktuell med en ny, utvidgad och reviderad utgåva av sin bok om högkänslighet. Den bär titeln En guide för särskilt sensitiva och andra känsliga själar.





Hur vet man att man är en särskilt sensitiv person?

– Vi har ett större behov av lugn, ro och återhämtning än vad de flesta andra har. Vår optimala stimuleringsnivå är lägre, och därför behöver vi mer ro. Det är faktiskt bäst för alla inblandade om vi sätter gränser, för ingen har glädje av att vara tillsammans med en stressad eller utbränd sensitiv person.

– Vi har otroligt mycket att ge, men bara under rätt villkor.ä





Många sensitiva känner att de inte räcker till. Hur kan man lära sig acceptera sina begränsningar och sänka kraven på sig själv?

– Det första steget är acceptans: att inse att man inte orkar lika mycket som andra.

– Bakom de höga kraven ligger ofta en rädsla för att inte vara tillräcklig eller att bli bortvald. För att sänka kraven behöver man utmana dessa tankar i verkligheten, nästan som en form av exponeringsterapi. Pröva att sänka din standard i små steg: le lite mindre, låt bli att erbjuda din hjälp om du inte orkar, eller tillåt dig själv att se trött ut när du faktiskt är det.





Vad behöver anhöriga förstå om sensitiva personer?

– Ibland kan vi behöva en vänlig puff i ryggen. Många sensitiva är ängsliga och undviker saker de egentligen vill göra för att det känns otryggt. Här behöver vi anhöriga som uppmuntrar oss att komma lite utanför komfortzonen så att vi inte begränsar våra liv i onödan.



Du är präst. Hur har din tro påverkat din syn på sensitivitet?

– Gud har skapat oss var och en som sin avbild, och därför kan inga inneboende egenskaper vara felaktiga. Varje människa är helt i ordning och älskad av Gud just sådan som hon är skapad.





Hur kan tron hjälpa en människa att acceptera sig själv?

– Genom vetskapen att vi är älskade av Gud. Tron lär oss att vi, utöver vår nästa, även ska älska oss själva som vi är. Om du bär på en vana att ständigt kritisera dig själv, skulle det vara bäst att du försöker lägga bort den vanan. Livet ska inte göras tyngre genom överdriven kritik av det som Gud har skapat.





Många sensitiva känner skuld och skam. Vad säger du som präst till dem?

– Kuren för skuld och skam ser olika ut. Skuld handlar om vad du gör. Om du faktiskt har gjort något som skadat andra kan du be om ursäkt. Men ofta är skulden hos sensitiva överdriven. Man kan inte vara skyldig till sådant man inte har makt över, som sitt medfödda energinivå eller ett känsligt nervsystem.

– Skam handlar däremot om ens varande. För sensitiva som skäms över sin personlighet hjälper det oerhört mycket att träffa andra i samma situation för att normalisera och börja tycka om sin känslighet.





Hur kan bön eller stillhet hjälpa en som lätt blir överstimulerad?

– Många sensitiva har en naturlig andlig ådra och har lätt för att hitta en kontakt med Gud. Det kan vara ett sätt att finna en djup trygghet i världen. Stillhet är guld för den som är överstimulerad, och ju mer inre ro man har, desto mer stimulering klarar man av att hantera i vardagen.





Vilket är ditt viktigaste råd till en sensitiv person som kämpar just nu?

– Att du ska älska dig själv som Gud älskar dig, och vara överseende och mild mot dig själv med allt det du inte hinner eller förmår.

– Jag hoppas att de förstår sig själva bättre och vågar inrätta sina liv så att det passar en sensitiv person. Då kan de positiva sidorna blomstra: till exempel glädjen i att kunna leva sig in i andras situation, förmågan att fördjupa sig kreativt och den stora njutningen av natur, konst och djupa samtal. När vi väl accepterar våra begränsningar, kan vi också börja se den stora gåvan i känsligheten.







Högkänslighet (Highly Sensitive Person)



– Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som innebär att en person bearbetar intryck djupare än genomsnittet.

– Cirka 15–20 procent av befolkningen uppskattas vara högkänslig.