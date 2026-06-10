Tomas von Martens ny retreatkoordinator på retreatgården Snoan

Från augusti blir det Tomas von Martens som ansvarar för den praktiska verksamheten på Snoan.

Retreatgården Snoan i Lappvik, Hangö, får i augusti en ny retreatkoordinator i Tomas von Martens. Snoan är Finlands äldsta retreatgård.

– Vi är glada över att vi har hittat en ny retreatkoordinator i Tomas von Martens, och vi tror att han är rätt person för uppgiften. Retreatkoordinatorn har det praktiska ansvaret för verksamheten på Snoan, med allt vad det innebär, ett mycket mångsidigt uppdrag alltså, säger Församlingsförbundets verksamhetsledare Kalle Sällström.

Församlingsförbundet ansvarar för verksamheten på Snoan. Retreatstiftelsen äger och förvaltar fastigheterna. Retreatgården Snoan är Finlands äldsta retreatgård och har välkomnat retreatgäster sedan 1974.



Tomas von Martens är pol.kand. med en mångfald av olika yrken och utbildningar i bagaget. Han har tidigare bland annat vikarierat på Kyrkpressen som redaktionssekreterare, varit förläggare för kristen litteratur och engagerat sig på olika sätt i andliga frågor genom debattartiklar, essäer och diskussionskvällar i församlingar.

– Snoan är bekant för mig genom de retreater jag deltagit i under åren. Jag är tacksam att få börja arbeta för Finlands äldsta retreatgård och för Borgå stift genom det här uppdraget. Snoan erbjuder retreatdeltagare en unik möjlighet till stillhet och återhämtning, säger Tomas von Martens.