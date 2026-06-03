Orglarna i Nykarleby och Jeppo är nationella kulturarv – nu ska de räddas

Två historiska orglar i Nykarleby, Telinorgeln i Sankta Birgitta kyrka och Beijerorgeln i Jeppo kyrka, dokumenteras med tanke på en framtida restaurering.

Nykarleby församling har tre av landets äldsta bevarade orglar – Telinorgeln i Nykarleby kyrka från 1768, bröderna Beijers orgel från 1685 i Jeppo och i Munsala med rötter från 1696.

Beijerorgeln i Munsala är den enda av dem som är i spelbart skick. Det första steget mot en restaurering av de två andra orglarna har nu tagits då orgelbyggaren Andreas Brauner kopplats in för analyser. De senaste veckorna har han plockat isär de historiska barockorglarna.

– Jag gör en förstudie för att skapa ett kunskapsläge om orglarnas ursprung och konstruktionssätt. Målet är att härleda vilken orgelbyggnadstradition de är sprungna ur. Den kunskapen är en förutsättning för en professionell restaurering av orgeln, säger han.

Andreas Brauner står mitt bland de mellan 300 och 350 pipor han monterat ur Telinorgel och ställt upp, stämma för stämma. Intill har han byggt upp en arbetsstation där han väldigt noggrant mäter pipornas parametrar.

Ännu återstår en hel del arbete innan orglarna kan restaureras.

– Först ska insamlad data analyseras. Samtidigt sker bakgrundsforsking bland annat i upphovsmännens släktkopplingar och bakgrund. Nästa skede som orgelföreningen får arbeta på är att hitta finansiering.

När finansieringen är ordnad kan man börja demontera orgeln och frakta den till Brauners verkstad.

– Det skulle vara intressant att låna en pipa eller två för att göra en icke-förstörande materialanalys. Till det krävs röntgenutrustning.





I spelbart skick

Orgelföreningen är Historiska Orglar i Finland rf, eller Organa historica Fennica på latin. Föreningen bildades 2024 i syfte att restaurera orglar från 1600- och 1700-talen. Antalet orglar från tiden före 1850 är begränsat både i Sverige och Finland.



Nu siktar föreningen på att få både Telinorgeln och Beijerorgeln i Jeppo i spelbart skick. I Telinorgeln kan de flesta delarna återanvändas. Den gamla orgeln i Jeppo bygger av allt att döma på delar från Beijerorgeln i Pedersöre kyrka som förstördes under stora ofreden och återuppbyggdes 1774. 1888 flyttades den till Jeppo.

Det är dokumenterat att Pedersöre kyrka hade en orgel på 1600-talet, kanske redan på 1500-talet. Av den orgeln har man sannolikt använt delar till 1600-talsorgeln som nu finns i Jeppo. Orgeln i Jeppo kan alltså innehålla pipor från 1500-talet, vilket skulle göra den unik.

När orgeln monterades i Jeppo kyrka 1888 kapade man bort en och en halv meter av höjden så att den skule rymmas. Då gick rörstämmorna som basun och trumpet, egentligen orgelns djup, förlorat.

Munstyckena som alstrar klangen till de förlorade stämmorna finns ändå bevarade.

– Det är oerhört värdefullt att det finns bevarat. Det som är borta är uppsatserna, trädelarna som förstärker ljudet, säger Brauner.

Orgeln i Jeppo är en av landets äldsta bevarade orglar. Den kan vara näst äldst och är inte mycket yngre än den äldsta som finns på Nationalmuseet.

– Orglarna i Nykarleby är nationella kulturarv, säger Birgitta Sarelin från orgelföreningen.

Hon minns hur orgeln i Jeppo lät.

– Jag fick demonstration av den då jag var fem.

Föreningens ordförande Kaj Granlund uppskattar att det kommer att kosta över 600 000 euro innan de bägge orglarna är restaurerade och spelbara. Det är pengar föreningen inte har.

– Hittills har vi koncentrerat oss på att få loss pengar för förundersökningen. Det är svårt att och börja samla pengar innan man har en bild av vad kommer att kosta, säger Granlund.

Han tror att insamlingen kan börja nästa år.

Orglarna ägs av församlingen och därför bör också den vara med på noterna.

– När det gäller Telinorgeln kan den stå kvar på sin nuvarande plats för att det finns tillräckligt med rum för service och stämning. I Jeppo behöver orgeln flyttas något för att skapa nödvändigt utrymme runt den, säger Sarelin.

– Jeppoorgeln kommer att vara en större utmaning, säger Granlund.

Hur orgelrestaureringen ska bekostas är ännu inte klart. Nykarleby församling står inför en stor ekonomisk satsning då takmålningarna i Sankta Birgitta kyrka ska restaureras för miljoner.

Församlingarna har inte rätt att ordna offentliga insamlingar. Föreningen kan heller inte ansöka om insamlingstillstånd för orglar som församlingen äger.

Att orglarna ska gå att restaurera är Andreas Brauner övertygad om.

– Telinorglens pipverk är nästan fullständigt bevarat. Det saknas inte ens en handfull pipor i varje stämma. De som saknas är lätta att rekonstruera.

Baruner har jämfört orgeln och pipverket i Nykarleby med resterna efter en annan Telinorgel som ursprungligen byggdes för Sankta Mariakyrkan i Gamla Vasa. Den orgeln köptes till Jakobstad före Vasa brand. När en ny orgel skaffades till Jakobstads kyrka tog museet hand om piporna.





Har du upptäckt något överraskande?

– Lödningarna på piporna Telinorgeln är väldigt ovanliga. De har inte fått någon patina som piporna som inte syns i fasaden får med tiden. De har lötts med något annat än det sedvanliga tenn-bly-lodet. Det kunde röra sig om en inblandning av en högre andel bismuth, säger Brauner.

Det är ett mycket ovanligt, nästan medeltida, sätt att löda.

– Men det kan ha levt kvar hos någon som inte är utbitldad pipmakare utan kanske har ett annat yrke i botten – som skeppsbyggare, vilket Telin var. Han fick ihop dem och de håller och fungerar.



Har barockorglarna ett speciellt ljud?

– Absolut. De har en livlighet och en genomskinlighet i klangen. Barockmusik är polyfon, där vill man särskilja de olika stämmorna. Då krävs nyanser som bildar en vacker helhet, men som också med blir mer transparent. Moderna orglar är mera ackordbaserade, där man inte ska höra de olika lagren. Det är en helt annan uppsättning av klang. Barocken kan ha så mycket bas och mycket fundament att man kan ramla ur bänken.

Brauner är försiktig med att kalla orgeln i Munsala för barockorgel.

– Den har en barockstomme, men den är gjord på 1970-talet och är ganska moderniserad. Den restaurerades med den tidens kunskap och etik. Nu vill man inte förvandla ett 250 år gammalt instrument till ett skinande modernt. Moderna instrument är helt jämna i volymen och i vilken ton de talar. Luftförsörjningen kommer från en elektrisk fläkt som är helt statisk. Det blir väldigt jämnt och väldigt rent. Men också lite dött. På en gammal orgel hör du mekaniskt knackande och slammer när organisten spelar.