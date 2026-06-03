Henrik Östman ser fram emot att jobba med visioner och mål i Replot

Henrik Östman valdes i slutet av maj till kyrkoherde i Replots församling genom indirekt val. Han var den enda som sökte kyrkoherdetjänsten när den ledigförklarades i våras.



Vid sitt möte i slutet av maj valde församlingsrådet i Replots församling ny kyrkoherde. Henrik Östman, för tillfället tf. kyrkoherde i Replot, blir ordinarie från 1 september.

Enligt församlingens önskan beslöt domkapitlet att valet förrättas som ett direkt val, men det kom bara in en ansökan. Därför blev det alltså indirekt val, och församlingsrådet valde Östman.

Henrik Östman ser fram emot att stanna kvar som kyrkoherde i Replot. Han ser särskilt fram emot att jobba med konfirmander.

– Det tycker jag är meningsfullt. Jag ser också fram emot att jobba med visioner och mål tillsammans med arbetslaget och att jobba för deras välmående. Sådana saker är mer nya för mig, men ingår i uppgiften som kyrkoherde.

Innan han blev tf. kyrkoherde i Replot var Henrik Östman kaplan i Nykarleby församling.