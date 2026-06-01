Linda Finnbäck blir ny ungdomssakkunnig vid Kyrkostyrelsen

Linda Finnbäck börjar i augusti arbeta vid Kyrkostyrelsens svenska avdelning med ungdomsfrågor. Hon kommer närmast från yrkesinstitutet Prakticum där hon har arbetat som socialhandledare.

Linda Finnbäck har sedan tidigare en lång erfarenhet som ungdomsarbetsledare i församlingar i Åbo, Helsingfors och Borgå. Den ungdomssakkunniga har bland annat ansvar för storsamlingen Ungdomens kyrkodagar.

Hon efterträder Christer Romberg som valde att återgå till sitt tidigare arbete i Sibbo svenska församling.