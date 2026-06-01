”Jag vill att vi hör till kyrkan” – Laestadianer osäkra över Risöhälls beslut

"Man vet inte riktigt vad som händer och varför", säger "Nina" från Larsmo.

Hur påverkar Risöhälls beslut gemene man i LFF? En fråga som varit svår att besvara. ”Nina” från Larsmo är skeptisk till beslutet.



Alla laestadianer är inte helt nöjda med Risöhälls beslut. Många känner förvirring, oförståelse och brist på information kring vad som pågår. Många känner även att det hela gått för snabbt. Men hur påverkas den ”vanliga människan”, hon som vanligtvis inte syns i medierna?

Kyrkpressen har försökt kontakta ett stort antal personer angående situationen och hur utvecklingen påverkar LFF i stort, trots bönehusföreningarna självständighet. Det är ett projekt som varit allt annat än enkelt. Trots många försök till kontakt verkar det vara ett nästintill omöjligt projekt att få människor att öppna upp.

”Nina” (inte personens riktiga namn) från Larsmo är i 50-årsåldern, och hon väljer ändå att dela sina tankar.

– Det är ganska många inom LFF som är undrande. Man vet inte så mycket vad som händer som en ”vanlig människa”.

”Det är ganska många inom LFF som är undrande. Man vet inte så mycket vad som händer som en ”vanlig människa”.”

– Jag kan förstå att de har en beredskap, ifall det är tanken. Men personligen vill jag nog hemskt gärna att vi hör till kyrkan.

– Jag tycker att vi har en bra kyrka i Larsmo och ser mycket ogärna splittring. Det ska nog gå långt innan man är beredd att skriva ut sig.





Vad tänker du att händer ifall andra bönehus börjar följa samma linje?

– Vad jag vet personligen har inte de andra bönehusen någon plan på att göra samma sak. Men inte understöder jag det om det skulle bli så.

”Nina” ser det som att man ska kunna samarbeta och hitta vägar till samarbete trots olika åsikter.

– Jag är för att hitta lösningar och samarbeta så att alla kan höra till kyrkan. Just i Larsmo ser jag inga behov av att bryta sig ur och därför blev jag så förvånad över det som hänt.

Att allting hänt så snabbt är också en orsak till förvirringen.

– Det gick snabbt. Det vore bra att ge ut info till resten av LFF innan man går ut med det.

Att det är så svårt att få personer inom rörelsen att ställa upp tror Nina beror på osäkerhet.

– Det finns en osäkerhet och en okunskap bland människor, man vet inte riktigt vad som händer och varför. Min personliga åsikt är att hela LFF borde avvakta ännu.

”Det finns en osäkerhet och en okunskap bland människor, man vet inte riktigt vad som händer och varför. Min personliga åsikt är att hela LFF borde avvakta ännu.”

– Jag tror ändå att alla är nöjda med Larsmo församling och att ingen är missnöjd med den. Det handlar nog mer om Borgå stift i stort.

Starka personligheter driver nu frågan, vilket kan leda till att de blir talespersoner för LFF i stort.

– Jag vill hoppas och tro att de som nu är ansiktet utåt för detta vill allas bästa. Men de har väldigt starka åsikter och är drivande personligheter. Och det syns ju också utåt.