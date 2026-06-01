Inkast Stefan Vikström

Guds skaparkraft är den dynamiska kvalitet som driver tillvaron framåt

Ledare Jan-Erik Andelin

Villrådiga laestadianer

Inkast Nina Österholm

Små klickar kan ta makten i våra församlingar – om ingen utmanar

"Man vet inte riktigt vad som händer och varför", säger "Nina" från Larsmo.

”Jag vill att vi hör till kyrkan” – Laestadianer osäkra över Risöhälls beslut

LFF.

Hur påverkar Risöhälls beslut gemene man i LFF? En fråga som varit svår att besvara. ”Nina” från Larsmo är skeptisk till beslutet.

 1.6.2026 kl. 10:08


Alla laestadianer är inte helt nöjda med Risöhälls beslut. Många känner förvirring, oförståelse och brist på information kring vad som pågår. Många känner även att det hela gått för snabbt. Men hur påverkas den ”vanliga människan”, hon som vanligtvis inte syns i medierna?

Kyrkpressen har försökt kontakta ett stort antal personer angående situationen och hur utvecklingen påverkar LFF i stort, trots bönehusföreningarna självständighet. Det är ett projekt som varit allt annat än enkelt. Trots många försök till kontakt verkar det vara ett nästintill omöjligt projekt att få människor att öppna upp.

”Nina” (inte personens riktiga namn) från Larsmo är i 50-årsåldern, och hon väljer ändå att dela sina tankar.

– Det är ganska många inom LFF som är undrande. Man vet inte så mycket vad som händer som en ”vanlig människa”.

”Det är ganska många inom LFF som är undrande. Man vet inte så mycket vad som händer som en ”vanlig människa”.”

– Jag kan förstå att de har en beredskap, ifall det är tanken. Men personligen vill jag nog hemskt gärna att vi hör till kyrkan.

– Jag tycker att vi har en bra kyrka i Larsmo och ser mycket ogärna splittring. Det ska nog gå långt innan man är beredd att skriva ut sig.


Vad tänker du att händer ifall andra bönehus börjar följa samma linje?

– Vad jag vet personligen har inte de andra bönehusen någon plan på att göra samma sak. Men inte understöder jag det om det skulle bli så.

”Nina” ser det som att man ska kunna samarbeta och hitta vägar till samarbete trots olika åsikter.

– Jag är för att hitta lösningar och samarbeta så att alla kan höra till kyrkan. Just i Larsmo ser jag inga behov av att bryta sig ur och därför blev jag så förvånad över det som hänt.

Att allting hänt så snabbt är också en orsak till förvirringen.

– Det gick snabbt. Det vore bra att ge ut info till resten av LFF innan man går ut med det.

Att det är så svårt att få personer inom rörelsen att ställa upp tror Nina beror på osäkerhet.

– Det finns en osäkerhet och en okunskap bland människor, man vet inte riktigt vad som händer och varför. Min personliga åsikt är att hela LFF borde avvakta ännu.

”Det finns en osäkerhet och en okunskap bland människor, man vet inte riktigt vad som händer och varför. Min personliga åsikt är att hela LFF borde avvakta ännu.”

– Jag tror ändå att alla är nöjda med Larsmo församling och att ingen är missnöjd med den. Det handlar nog mer om Borgå stift i stort.

Starka personligheter driver nu frågan, vilket kan leda till att de blir talespersoner för LFF i stort.

– Jag vill hoppas och tro att de som nu är ansiktet utåt för detta vill allas bästa. Men de har väldigt starka åsikter och är drivande personligheter. Och det syns ju också utåt.

Maja Nordqvist

Läs också



Mest läst

  1. Erikson lämnar Vörå
  2. ”Jag vill att vi hör till kyrkan” – Laestadianer osäkra över Risöhälls beslut
  3. Laestadianernas pastorsvigningar väckte mest frågor i rörelsen
  4. ”Finns det en plan med att jag hamnade här, eller är allt bara ett sammanträffande”
  5. Villrådiga laestadianer

ORGLAR. Två historiska orglar i Nykarleby, Telinorgeln i Sankta Birgitta kyrka och Beijerorgeln i Jeppo kyrka, dokumenteras med tanke på en framtida restaurering. 3.6.2026 kl. 14:28

kyrkoherde. Henrik Östman valdes i slutet av maj till kyrkoherde i Replots församling genom indirekt val. Han var den enda som sökte kyrkoherdetjänsten när den ledigförklarades i våras. 3.6.2026 kl. 12:59

NYTT LIVSSKEDE. – När du avslutar jobbet kan du inte längre gå tillbaka till det. Du måste hitta något nytt. Det nya kommer inte ifall du inte avslutar det gamla, råder Tom Tiainen. 2.6.2026 kl. 19:18

kyrkostyrelsen. Borgåbon Linda Finnbäck börjar jobba vid den svenska centralen KCSA. 1.6.2026 kl. 16:16

laestadianer. Risöhälls laestadianförsamling i Larsmo får inte traktens övriga frids­föreningar med sig i soloåkningen gentemot Borgå stift. Åratal av positiv utveckling i rörelsen raseras, anser en av kritikerna, Hans Snellman i Öja. 1.6.2026 kl. 10:00

kyrkoherdar. Tomas Ray och Karl af Hällström valdes enhälligt av sina nya församlingar. 28.5.2026 kl. 15:36

Personligt. Daniel Särs står inför ett vägval i livet. Efter många år som psykolog studerar han nu teologi och ledarskap och försöker förstå vad Gud vill med hans liv och vilken riktning han själv ska ta. 20.5.2026 kl. 14:14

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Samuel Erikson har sagt upp sig från tjänsten som kyrkoherde i Vörå. Det var ett av ärendena som behandlades då domkapitlet vid Borgå stift hade möte på tisdagen. 20.5.2026 kl. 12:51

kyrkoherdeval. Catharina Englund blir ny kyrkoherde i Jakobstads svenska församling. Det stod klart när rösterna hade räknats på söndagskvällen. 17.5.2026 kl. 23:04

kyrkoherdeval. Mikko Sulander har studerat hur kyrko­herdarna väljs. Han är kritisk till det direkta valsättet. Men i Borgå stift är det snarast regel med mycket få undantag. 15.5.2026 kl. 18:47

kyrkoherdeval. När Larsmo församling för ett drygt år sedan sökte efterträdare till mångåriga kyrkoherden Max-Olav Lassila, som gick i pension i mars 2025, gick det trögt. Tjänsten lockade inte en enda sökande. Nu har tjänsten varit lediganslagen igen och den här gången gick det bättre. Två sökande hade lämnat in sina papper när ansökningstiden gick ut på fredagen kl. 12. 15.5.2026 kl. 12:34

KARRIÄRBYTE. Har du en akademisk examen? Har du någonsin tänkt tanken att kanske en dag bli … präst? I slutet av maj ordnas ett webbinarium just för dig. 12.5.2026 kl. 16:31

Personligt. Om jag kommer till Jesus kommer han att lysa på mig så starkt att jag blir sönderbränd, tänkte Amanda Nylund. Samtidigt skrev hon på en diktsamling om en trasig människas väg mot självmord. Men sedan kapitulerade hon, sa ja till Jesus, och brände upp hela diktsamlingen. Idag vill hon säga till alla att framtiden finns. 12.5.2026 kl. 08:00

biskopsval. Kyrkan tar modell från De gröna, studentpolitiken och den anglikanska kyrkan. Kommande biskopar väljs med så kallat preferensval. 6.5.2026 kl. 19:37

profilen. Göran Stenlund, 76, från Vasa är Borgå stifts mest erfarna ombud i kyrko­mötet. Vad har nio perioder innehållit? 8.5.2026 kl. 09:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Paulina Westin:

Vi behöver mer omsorg om familjerna

Inkast Stefan Vikström

Guds skaparkraft är den dynamiska kvalitet som driver tillvaron framåt

Ledare Jan-Erik Andelin

Villrådiga laestadianer

Inkast Nina Österholm

Små klickar kan ta makten i våra församlingar – om ingen utmanar

ORGLAR. Två historiska orglar i Nykarleby, Telinorgeln i Sankta Birgitta kyrka och Beijerorgeln i Jeppo kyrka, dokumenteras med tanke på en framtida restaurering. 3.6.2026 kl. 14:28

kyrkoherde. Henrik Östman valdes i slutet av maj till kyrkoherde i Replots församling genom indirekt val. Han var den enda som sökte kyrkoherdetjänsten när den ledigförklarades i våras. 3.6.2026 kl. 12:59

NYTT LIVSSKEDE. – När du avslutar jobbet kan du inte längre gå tillbaka till det. Du måste hitta något nytt. Det nya kommer inte ifall du inte avslutar det gamla, råder Tom Tiainen. 2.6.2026 kl. 19:18

kyrkostyrelsen. Borgåbon Linda Finnbäck börjar jobba vid den svenska centralen KCSA. 1.6.2026 kl. 16:16

laestadianer. Risöhälls laestadianförsamling i Larsmo får inte traktens övriga frids­föreningar med sig i soloåkningen gentemot Borgå stift. Åratal av positiv utveckling i rörelsen raseras, anser en av kritikerna, Hans Snellman i Öja. 1.6.2026 kl. 10:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Erikson lämnar Vörå
  2. ”Jag vill att vi hör till kyrkan” – Laestadianer osäkra över Risöhälls beslut
  3. Laestadianernas pastorsvigningar väckte mest frågor i rörelsen
  4. ”Finns det en plan med att jag hamnade här, eller är allt bara ett sammanträffande”
  5. Villrådiga laestadianer

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi