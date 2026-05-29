På Lekholmen träffas helsingforsungdomar över skol- och församlingsgränser

Vi ses på Lekis! Ett trettiotal ungdomar och unga vuxna jobbar med den öppna verksamheten och underhållet av Lekholmen i sommar. Utöver det håller de tre svenska församlingarna i Helsingfors sina konfirmandläger på holmen.

– Det är lätt att komma in i gänget eftersom så mycket på Lekis handlar om gemenskap. Det säger Ronja Vartiainen som kommer vara på Lekholmen i sommar både som konfirmandledare och privat.

– Jag kommer ut till holmen också under andra perioder än då min egen församling håller läger. Det är jättefint att få uppleva hur andra församlingar gör och att träffa människor från hela stan. I Petrus satsar de till exempel mer på lovsång än vad vi gör i Matteus, det kommer jag gärna och tar del av. Jag har också lärt mig att uppskatta traditionen med tideböner som Johannes församling har hållit på holmen.

Utöver andaktsliv bjuder Lekholmen på program särskilt för ungdomar hela sommaren. Parallellt med konfirmandlägren pågår den öppna verksamheten så länge som skolorna har sommarlov.

– Jag ser särskilt fram emot att se på VM-finalen i fotboll tillsammans här på Lekis. Vi har en stor skärm utomhus och bjuder på snacks. Det kommer garanterat vara bra stämning så det lönar sig att komma ut till Lekis och titta på matchen med oss, säger Alec Karlsson, som jobbar som holmungdomsledare i sommar.



Roligt varje dag

Lekholmen är öppen alla dagar på sommarlovet med undantag för midsommarhelgen.

– Om man inte har jättemycket planer för sommaren eller känner sig ensam, så är Lekholmen definitivt värt ett besök, säger Ronja Vartiainen. Man kan komma med en kompis eller ensam och man måste inte vara aktiv i församlingen för att komma ut till holmen. Här finns holmledarna som tar hand om alla och ser till att ingen blir ensam.

Alec Karlsson håller med.

– Det finns en speciell Lekisstämning, alla är ganska öppna här och hoppar in i dagens program utan fördomar. Vad som än händer så brukar det bli roligt!





Lekholmen

– Helsingforsförsamlingarnas lägergård.

– Öppen för besökare hela sommarlovet.

– Anmäl dig till holmungdomsledarna senast ett dygn före du är på väg ut till holmen: 050-465 34 10 – så kollar vi att det säkert finns mat och en ledig sovplats, ifall du stannar över natten.

