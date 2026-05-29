Inkast Nina Österholm

Små klickar kan ta makten i våra församlingar – om ingen utmanar

Ibland börjar det väldigt enkelt. Med en kratta. En hammare. En hjälpande hand

Talko.

Jesus berättar en liknelse om några tjänare som får ansvar för olika mycket pengar – talenter. När deras herre kommer tillbaka frågar han: ”Vad gjorde du med det du fick?” Kanske är det också en fråga till oss. Hur förvaltar vi det vi fått?

 29.5.2026 kl. 18:08



Under vårens talkodagar på församlingarnas lägerö Lekholmen gick jag runt på ön tillsammans med min pappa. Efter en stund sa han: Det här är verkligen en fantastisk plats att hålla läger på.

Och det är det ju … men Lekholmen blev inte sådan av sig själv. Sedan 1936 har generation efter generation byggt, städat, målat, reparerat bryggor, lett läger och tagit hand om platsen. Att få vara en liten del av det generationsledet under talkodagarna kändes fint. För förvaltarskap handlar om att ta emot en gåva – och föra den vidare.

I dessa dagar fylls Lekholmen igen av ungdomar på sommarläger. Någon kommer att sitta på bryggan en ljus sommarkväll och prata om livet. Någon kommer att möta Gud i kapellet. Någon kommer att få nya vänner eller ett minne för livet.

I Jesu liknelse är det viktiga inte hur mycket vi fått – utan vad vi gör med det. Gud vill att vi använder det vi fått till något gott. Och ibland börjar det väldigt enkelt. Med en kratta. En hammare. En hjälpande hand.

Men förvaltarskap handlar inte bara om arbete. Det handlar också om att ta emot och uppskatta det som redan finns. Att sätta sig på bryggan en stund, komma på gudstjänst, hälsa på under ett läger eller njuta av en sommarkväll på Lekholmen.

Så kom ut till Lekholmen i sommar. Ta del av gemenskapen och allt det som generationer före oss varit med och byggt upp. Kanske är också det ett sätt att förvalta en gåva.

Daniel Jakobsson jobbar i Matteus församling.

