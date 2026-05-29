Hallå där Gunilla Riska!

Hon är med och ordnar diakonins sommarcafé i Petruskyrkan under juni, juli och augusti.

– Dagscafét som vi brukar ordna för daglediga i Petruskyrkan på tisdagar fortsätter i år även under sommaren! Ibland grillar vi, ibland fikar vi – men varje gång blir det något gott att äta, gemenskap och en kort andakt.

Tillsammans med Gunilla håller även Matilda Enlund, sommarvikarie, i trådarna för sommardagscafét i Petruskyrkan på tisdagar kl. 13–14.30 följande datum: 9.6, 23.6, 7.7, 21.7 och 4.8.

– Vi vill från församlingen också erbjuda något litet extra åt dem som besöker gudstjänsterna under sommaren – därför bjuder vi på glass!

Sommarcafé med glass och samvaro utomhus hålls efter gudstjänsten vid Petruskyrkan under följande söndagar: 14.6, 5.7, 26.7 och 16.8.

– Varmt välkommen, hoppas att vi ses!