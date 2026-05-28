Vanda och Hangö får nya kyrkoherdar

Hallå där Gunilla Riska! HALLÅ DÄR. Hon är med och ordnar diakonins sommarcafé i Petruskyrkan under juni, juli och augusti.

”Finns det en plan med att jag hamnade här, eller är allt bara ett sammanträffande” Personligt. Daniel Särs står inför ett vägval i livet. Efter många år som psykolog studerar han nu teologi och ledarskap och försöker förstå vad Gud vill med hans liv och vilken riktning han själv ska ta.

Erikson lämnar Vörå NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Samuel Erikson har sagt upp sig från tjänsten som kyrkoherde i Vörå. Det var ett av ärendena som behandlades då domkapitlet vid Borgå stift hade möte på tisdagen.

Catharina Englund ny herde i Jakobstad kyrkoherdeval. Catharina Englund blir ny kyrkoherde i Jakobstads svenska församling. Det stod klart när rösterna hade räknats på söndagskvällen.

Jurist och forskare: ”Det är dags att avskaffa det direkta kyrkoherdevalet” kyrkoherdeval. Mikko Sulander har studerat hur kyrko­herdarna väljs. Han är kritisk till det direkta valsättet. Men i Borgå stift är det snarast regel med mycket få undantag.

Björk och Hildén vill bli herde i Larsmo kyrkoherdeval. När Larsmo församling för ett drygt år sedan sökte efterträdare till mångåriga kyrkoherden Max-Olav Lassila, som gick i pension i mars 2025, gick det trögt. Tjänsten lockade inte en enda sökande. Nu har tjänsten varit lediganslagen igen och den här gången gick det bättre. Två sökande hade lämnat in sina papper när ansökningstiden gick ut på fredagen kl. 12.

Borgå stift behöver präster KARRIÄRBYTE. Har du en akademisk examen? Har du någonsin tänkt tanken att kanske en dag bli … präst? I slutet av maj ordnas ett webbinarium just för dig.

”Jag litar nästan naivt mycket på Gud nu” Personligt. Om jag kommer till Jesus kommer han att lysa på mig så starkt att jag blir sönderbränd, tänkte Amanda Nylund. Samtidigt skrev hon på en diktsamling om en trasig människas väg mot självmord. Men sedan kapitulerade hon, sa ja till Jesus, och brände upp hela diktsamlingen. Idag vill hon säga till alla att framtiden finns.

Biskopsvalet förändras - kommande val har endast en valomgång biskopsval. Kyrkan tar modell från De gröna, studentpolitiken och den anglikanska kyrkan. Kommande biskopar väljs med så kallat preferensval.

Tomas Ray blir ny prästassessor domkapitlet. Den nya prästassessorn vid domkapitlet i Borgå kommer från Esbo svenska församling.

Kyrkomötet: Biskoparna försvarade sin roll när församlingen väljer kyrkoherde kyrkoherdar. Sättet att välja kyrkoherde väckte en oväntat livlig debatt i kyrkomötet. Flera biskopar befarade att domkapitlens roll avvecklas. Kyrkoherden är inte enbart församlingens egen tjänsteinnehavare, argumenterade så väl Lutherforskare som biskopar i debatten.

Kyrkomötet: Faddrar, inga alls, eller fem? Faddrar. Måste man ha faddrar när man döper ett barn? Eller kan de vara färre eller flera än två, vilket kyrkoordningen stadgar. Det beslöt kyrkomötet i Åbo på tisdagen att utreda.

”Det är ett så genomgripande glädjebudskap att det behöver få ropas ut i musik, sång och dans” betraktat. Evangelium betyder glädjebudskap. Ändå har jag många gånger reagerat på att melodierna inte återspeglar glädjen som orden talar om. På något märkligt sätt är kyrklig musik, framför allt äldre psalmer, väldigt dyster i sina melodier. Det blir en konstrast som får mig att bli irriterad. Om det ska vara glädje och jubel ska väl melodin också vara sprittande och bära uppåt?