Vanda och Hangö får nya kyrkoherdar

Tomas Ray blir ny kyrkoherde i Vanda och Karl af Hällström i Hangö, vardera svenska församlingar i tvåspråkiga samfälligheter.
Tomas Ray, 55, valdes på torsdag till tjänsten. Han kommer från en kaplanstjänst i Esbo svenska församling. Han valdes också nyligen till prästassessor i stiftet och arbetade före det som universitetslärare och blev i vintras teologie doktor vid Åbo Akademi.
Karl af Hällström, 58, kommer till sin nya tjänst från arbetet som kaplan i Agricola svenska församling i östra Nyland. Karl af Hällström var kyrkoherde i Lovisa 2012–18 fram till att församlingen fusionerades in i storförsamlingen Agricola.
Båda de nya kyrkoherdarna var de enda sökande till respektive tjänster. I båda församlingarna var församlingsråden enhälliga om sina val.