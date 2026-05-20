Erikson lämnar Vörå

Samuel Erikson installerades som kyrkoherde i Vörå i maj 2024.

Samuel Erikson har sagt upp sig från tjänsten som kyrkoherde i Vörå. Det var ett av ärendena som behandlades då domkapitlet vid Borgå stift hade möte på tisdagen.

Samuel Erikson kommenterar i ett inlägg på sin egen Facebooksida det faktum att han sagt upp sig:

”Jag lämnar tjänsten av personliga och hälsomässiga skäl. Det står nu helt klart för mig att jag inte kan utföra tjänsten med den inre helhet som krävs. Till hösten ser jag fram emot nya uppgifter i Guds rike. De exakta detaljerna klarnar så småningom.”

Samuel Erikson har verkat som kyrkoherde i Vörå sedan år 2024. Innan det tjänstgjorde han som kaplan i samma församling.

Här under följer ett axplock av det som Övriga ärenden som behandlades på domkapitlets möte tisdagen den 19 maj:

Prästvigning

TM Johan Myrskog har godkänts för ordination till prästämbetet och förordnas sköta församlingspastorstjänst tills vidare i Kvevlax och Solfs församlingar. Prästvigningen äger rum 7.6.2026 i Borgå domkyrkan.

Val av prästassessor för perioden 1.9.2026–31.8.2029

Val av prästassessor till domkapitlet har förrättats i stiftets prosterier 6.5.2026 kl. 13. Domkapitlet har kontrollräknat rösterna och fastställt resultatet enligt följande:

Tomas Ray: 89 röster

Tom Sjöblom: 42 röster

Karl af Hällström: 39 röster

En blank röst gavs i valet. Röstningsprocenten var 48,73 %. Stiftets lektorer och alla präster hade rösträtt. Därmed kallar domkapitlet kaplanen i Esbo svenska församling Tomas Ray till prästassessor i domkapitlet för treårsperioden 1.9.2026-31.8.2029.

Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling

Domkapitlet har beslutit om valförslag i Eckerö-Hammarlands församling:

Ingrid Björkskog placeras i första förslagsrum och Denise Blomqvist i andra förslagsrum. Valet förrättas som ett direkt val 28.6.2026. Ingrid Björkskog förrättar valprov 14.6.2026 och Denise Blomqvist förrättar valprov 7.6.2026. Domkapitlet tillställer församlingen en kungörelse inför valet.

Kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling

Jakobstads svenska församling har 17.5.2026 valt pastor Catharina Englund till ordinarie kyrkoherde i församlingen. Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie tjänst då besvärstiden för valet har gått ut och valet vunnit laga kraft.

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling

Domkapitlet har beslutit om valförslag i Kvevlax församling:

Camilla Svevar placeras i första förslagsrum och Benjamin Häggblom i andra förslagsrum. Valet förrättas som ett direkt val 6.9.2026. Camilla Svevar förrättar valprov 23.8.2026 och Benjamin Häggblom förrättar valprov 16.8.2026. Domkapitlet tillställer församlingen en kungörelse inför valet.

Kyrkoherdetjänsten i Larsmo församling

Kyrkoherdetjänsten i Larsmo församling söktes av: pastor Daniel Björk och pastor Jukka Hildén. Domkapitlet har intervjuat bägge sökande och besluter om valförslag vid sammanträdet 11.6.2026.

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling har sökts av en person: pastor Henrik Östman. Domkapitlet har konstaterat att Östman är behörig och lämplig för tjänsten. Eftersom tjänsten endast sökts av en person uppmanar domkapitlet församlingsrådet i Replots församling att antingen välja Östman till tjänsten eller begära att den ledigförklaras på nytt.

Kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling har sökts av en person: pastor Tomas Ray. Domkapitlet har konstaterat att Ray är behörig och lämplig för tjänsten. Eftersom tjänsten endast sökts av en person uppmanar domkapitlet församlingsrådet i Vanda svenska församling att antingen välja Ray till tjänsten eller begära att den ledigförklaras på nytt.

Övrigt

Domkapitlet har beviljat pastor Tuomas Rosqvist tillstånd att verka som präst i SLEF på heltid 1.6-31.8.2026.

Pastor Jukka Hildén förordnas sköta kyrkoherdetjänsten i Larsmo församling på viss tid 1.7-30.9.2026.

Pastor Joakim Oldmark förordnas som församlingspastor i Mariehamns församling på viss tid 6.7-31.8.2026 och 1-20.9.2026.