Catharina Englund ny herde i Jakobstad

Catharina Englund fick 709 röster medan motkandidaten Niklas Wallis samlade 323 röster. Totalt lockade valet 1032 församlingsbor till röstningsbåset vilket är 16 procent av de röstberättigade medlemmarna i församlingen.
Catharina Englund har tidigare jobbat som sjukhuspräst och har det senaste året fungerat som t.f. kyrkoherde efter att Jockum Krokfors blev tjänstledig när han tog över som verksamhetsledare på Martyrkyrkans vänner. Catharina Englund blir den första kvinnan att verka som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling.