Björk och Hildén vill bli herde i Larsmo

När Larsmo församling för ett drygt år sedan sökte efterträdare till mångåriga kyrkoherden Max-Olav Lassila, som gick i pension i mars 2025, gick det trögt. Tjänsten lockade inte en enda sökande. Nu har tjänsten varit lediganslagen igen och den här gången gick det bättre. Två sökande hade lämnat in sina papper när ansökningstiden gick ut på fredagen kl. 12.

De två sökande är Jukka Hildén och Daniel Björk. Daniel Björk är för närvarande kyrkoherde i Pedersöre församling medan Jukka Hildén varit t.f. kyrkoherde i Larsmo församling det senaste året.

Daniel Björk kommenterade tidigare i veckan i en intervju i Österbottens tidning det faktum att han inte sökte tjänsten när den var lediganslagen senast. Han säger att han för ett år sedan upplevde att det fanns processer i Pedersöre församling som behövde mer tid. Björk har varit kyrkoherde i Pedersöre sedan hösten 2023.

– Jag ville inte sluta mitt i, halvfärdig. Men nu känns det som att församlingen är i ett bra läge. Vi har gjort fina rekryteringar nyligen och ekonomin är i bra skick, kommenterade Björk sin ansökan i ÖT.

Domkapitlet intervjuar de sökande vid sitt sammanträde den 19 maj och besluter om valförslag vid sammanträdet den 11 juni. Valet förrättas som ett direkt val den 23 augusti, det vill säga det är församlingsmedlemmarna som röstar om vem som blir ny kyrkoherde.