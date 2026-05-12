Kolumn Maria Sundblom Lindberg

Så märkligt funkar människan, att man skäms när man blir utsatt

Björn Vikström och Mia Anderssén-Löf.

Borgå stift behöver präster

KARRIÄRBYTE.

Har du en akademisk examen? Har du någonsin tänkt tanken att kanske en dag bli … präst? I slutet av maj ordnas ett webbinarium just för dig.

 12.5.2026 kl. 16:31

– Vi behöver mer studenter och Borgå stift behöver mer präster, säger Björn Vikström, tidigare biskop i Borgå stift och nu professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi.

Tillsammans med domkapitlet ordnar ÅA den 28 maj kl. 19 ett webbinarium för personer som någon gång tänkt tanken att de kanske skulle hinna med en karriär till – som präster i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Hurdana personer hoppas du se på webinariet?

– Alla som ens har tänkt tanken att prästyrket skulle kunna vara något för dem. Vi tänker kanske särskilt på dem som har en akademisk examen sedan tidigare och går och funderar på prästkallelsen. De som har frågor som: Vad skulle det betyda i praktiken? Hur länge tar det? Hur behöver jag förbereda mig?

Den här målgruppen – personer som kanske är ute i arbetslivet och tänker på att studera vid sidan av jobbet – tycker ofta att distansstudier är jättebra.

– Men det innebär samtidigt att de sitter i sina hem runt om i Svenskfinland och betar av sina kurser och har ganska lite växelverkan med andra. Vi skulle också vilja bidra till att skapa plattformar och möjligheter för distansstudenterna att mötas, säger Björn Vikström.

Den första konkreta planen på närstudier är en kurs som skulle ordnas om ett år, hösten 2027.

Hur möjligt är det att studera teologi vid sidan av ett jobb?

– Det är precis det vi vill berätta om, både genom att bjuda in sådana som gjort det och genom att berätta om möjligheter att få studiestöd nu när systemet med vuxenstudiestöd inte längre finns.

– Men det är också möjligt att studera vid sidan av, även om det ofta innebär att studietiden förlängs. Att man har familj, arbete och bor på en annan ort är faktorer som påverkar studietakten, men vi har en vana och rutin kring sådana frågor. Man kan ta många kurser på distans, men vissa kräver att man kommer till Åbo – särskilt i slutskedet av studierna. Vi vill också peka på hur viktigt och värdefullt det är att vara fysiskt närvarande, mötas och blötas med andra och växa fram till en prästidentitet, säger Björn Vikström.

För dem som redan har en akademisk examen är det möjligt att hoppa direkt till magistersprogrammet – det kräver bara femton studiepoäng som går att läsa vid öppna universitetet.

– Det kommer vi att berätta mer om vid webbinariet.

Men när man är klar – vad krävs för att bli prästvigd?

– På domkapitlets hemsidor kan man läsa om behörighetsvillkoren för prästvigning i detalj. Till dem hör en teologie magisterexamen, att man är bekant med församlingslivet i vår kyrka, att man fört samtal med biskopen och har en kallelse från en församling. Undrar man över något svarar jag gärna på frågor om behörighetsvillkoren, säger stiftsdekan Mia Anderssén-Löf vid domkapitlet.

Behöver man ha erfarenhet av församlingsaktivitet för att bli präst?

– Om du tänker på att blir präst är det klart att det är jätteviktigt med erfarenheter från församlingen. Ju mer du deltagit i en luthersk församlings gudstjänstliv, desto bättre. Det är svårt att komma in i prästyrket utan någon församlingserfarenhet alls, säger Björn Vikström.

Är det för sent att tänka på att bli präst om du hunnit fylla femtio?

– Jag tycker inte att det är för sent! Du måste ju själv bedöma om det känns meningsfullt att bli präst om du inte hinner med så värst många aktiva år. Men prästyrket är sådant att du också som pensionär kan jobba som inhoppare, säger Björn Vikström.

– I motsats till andra branscher, där man kan bli ointressant på arbetsmarknaden redan innan man fyllt 40, är teologin ett område som fördjupas med erfarenhet och år. Därför hoppas jag att den som känner en nyfikenhet och bär på en kallelse följer den, säger Mia Anderssén-Löf.

Finns det prästjobb i framtiden?

– Ja, det kommer att finnas prästjobb i framtiden. Vår kyrka har 3,5 miljoner medlemmar och Borgå stift har högst kyrkotillhörighet av alla finländska stift. Vi kommer att behöva både präster och andra kyrkliga arbetstagare både på kortare och längre sikt. Det finns också många olika arbetsförutsikter för teologer och präster inom kyrkan, säger Mia Anderssén-Löf.

Här är länk till webinariet den 28 maj kl. 19:
https://aboakademi.zoom.us/j/63881060906

Sofia Torvalds

Läs också



Mest läst

  1. Risöhäll fortsätter förhandla med biskop och folkkyrka i sommar
  2. Domkapitlet uppmanar Hangö att välja herde
  3. Så märkligt funkar människan, att man skäms när man blir utsatt
  4. ”Jag litar nästan naivt mycket på Gud nu”
  5. ”John Vikström var biskop och visade mig runt här när jag var ny”

Personligt. Om jag kommer till Jesus kommer han att lysa på mig så starkt att jag blir sönderbränd, tänkte Amanda Nylund. Samtidigt skrev hon på en diktsamling om en trasig människas väg mot självmord. Men sedan kapitulerade hon, sa ja till Jesus, och brände upp hela diktsamlingen. Idag vill hon säga till alla att framtiden finns. 12.5.2026 kl. 08:00

biskopsval. Kyrkan tar modell från De gröna, studentpolitiken och den anglikanska kyrkan. Kommande biskopar väljs med så kallat preferensval. 6.5.2026 kl. 19:37

profilen. Göran Stenlund, 76, från Vasa är Borgå stifts mest erfarna ombud i kyrko­mötet. Vad har nio perioder innehållit? 8.5.2026 kl. 09:00

domkapitlet. Den nya prästassessorn vid domkapitlet i Borgå kommer från Esbo svenska församling. 6.5.2026 kl. 16:06

kyrkoherdar. Sättet att välja kyrkoherde väckte en oväntat livlig debatt i kyrkomötet. Flera biskopar befarade att domkapitlens roll avvecklas. Kyrkoherden är inte enbart församlingens egen tjänsteinnehavare, argumenterade så väl Lutherforskare som biskopar i debatten. 6.5.2026 kl. 15:03

Faddrar. Måste man ha faddrar när man döper ett barn? Eller kan de vara färre eller flera än två, vilket kyrkoordningen stadgar. Det beslöt kyrkomötet i Åbo på tisdagen att utreda. 5.5.2026 kl. 11:05

betraktat. Evangelium betyder glädjebudskap. Ändå har jag många gånger reagerat på att melodierna inte återspeglar glädjen som orden talar om. På något märkligt sätt är kyrklig musik, framför allt äldre psalmer, väldigt dyster i sina melodier. Det blir en konstrast som får mig att bli irriterad. Om det ska vara glädje och jubel ska väl melodin också vara sprittande och bära uppåt? 2.5.2026 kl. 19:02

laestadianer. Första mötet efter krisen med pastorsinstallationen i ett bönehus i Larsmo uppges ha varit "sakligt". 30.4.2026 kl. 15:16

kyrkoherdar. Nej, kyrkoherden måste inte vara självskriven ordförande i församlings- eller kyrkorådet. Det anser en rapport från Kyrkostyrelsen som kommer till kyrkomötet nästa vecka. 29.4.2026 kl. 14:23

Herdeval. Domkapitlet uppmanar Hangö svenska församling att välja Karl af Hällström till ordinarie kyrkoherde i Hangö, och ställer Rolf Steffansson i första förslagsrum i kyrkoherdevalet i Sibbo. 29.4.2026 kl. 11:13

religionsundervisning. – Det blir väldigt svårt att övervaka i ämnen där behörighetsgraden hos lärarna är väldigt låg, och där undervisningen också i viss mån sker utanför skolan. Utmaningarna är uppenbara. Bland annat det säger minister Anders Adlercreutz 28.4.2026 kl. 17:57

sverige. Konfessionslös religionsundervisning erbjuder elever med olika bakgrund att mötas. Samtidigt politiseras religionsämnet i Sverige. Det säger två forskare som Kyrkpressen talat med. 28.4.2026 kl. 17:34

UNGA MÄN. Kyrkans arbete i det tysta har berört Lucas Lindeqvist och Bibeln som en trygg, orubblig sanning tilltalar Freddy Asplund. De faller båda två in i mönstren när forskningen tittar på boomen där allt flera unga män känner sig hemma i den kristna tron. 28.4.2026 kl. 11:41

psalmer. Då Katarina Näs skilde sig fick hon hjälp med att bära pianot till sitt nya hem. I en korsning stannade sällskapet för att vila ryggarna, och så spelade hon Blott en dag där på grusvägen, mitt i vägskälet. En tid senare fann hon ett nytt intresse: att komponera psalmer. 27.4.2026 kl. 17:10

BARNKÖRER. Nästan 300 barn stod på scenen när Barnens sångfest gick av stapeln i Trefaldighetskyrkan i Vasa den 25:e april. – Vi fick fler anmälningar än vi vågade hoppas på, säger Pia Bengts som ansvarar för gudstjänstliv och musik i Borgå stift. 27.4.2026 kl. 10:30
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Catherine Granlund:

Kristi himmelsfärd och återkomst – mellantid

Kolumn Maria Sundblom Lindberg

Så märkligt funkar människan, att man skäms när man blir utsatt

Personligt. Om jag kommer till Jesus kommer han att lysa på mig så starkt att jag blir sönderbränd, tänkte Amanda Nylund. Samtidigt skrev hon på en diktsamling om en trasig människas väg mot självmord. Men sedan kapitulerade hon, sa ja till Jesus, och brände upp hela diktsamlingen. Idag vill hon säga till alla att framtiden finns. 12.5.2026 kl. 08:00

biskopsval. Kyrkan tar modell från De gröna, studentpolitiken och den anglikanska kyrkan. Kommande biskopar väljs med så kallat preferensval. 6.5.2026 kl. 19:37

profilen. Göran Stenlund, 76, från Vasa är Borgå stifts mest erfarna ombud i kyrko­mötet. Vad har nio perioder innehållit? 8.5.2026 kl. 09:00

domkapitlet. Den nya prästassessorn vid domkapitlet i Borgå kommer från Esbo svenska församling. 6.5.2026 kl. 16:06

kyrkoherdar. Sättet att välja kyrkoherde väckte en oväntat livlig debatt i kyrkomötet. Flera biskopar befarade att domkapitlens roll avvecklas. Kyrkoherden är inte enbart församlingens egen tjänsteinnehavare, argumenterade så väl Lutherforskare som biskopar i debatten. 6.5.2026 kl. 15:03
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Risöhäll fortsätter förhandla med biskop och folkkyrka i sommar
  2. Domkapitlet uppmanar Hangö att välja herde
  3. Så märkligt funkar människan, att man skäms när man blir utsatt
  4. ”Jag litar nästan naivt mycket på Gud nu”
  5. ”John Vikström var biskop och visade mig runt här när jag var ny”

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi