Borgå stift behöver präster

Har du en akademisk examen? Har du någonsin tänkt tanken att kanske en dag bli … präst? I slutet av maj ordnas ett webbinarium just för dig.

– Vi behöver mer studenter och Borgå stift behöver mer präster, säger Björn Vikström, tidigare biskop i Borgå stift och nu professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi.

Tillsammans med domkapitlet ordnar ÅA den 28 maj kl. 19 ett webbinarium för personer som någon gång tänkt tanken att de kanske skulle hinna med en karriär till – som präster i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Hurdana personer hoppas du se på webinariet?

– Alla som ens har tänkt tanken att prästyrket skulle kunna vara något för dem. Vi tänker kanske särskilt på dem som har en akademisk examen sedan tidigare och går och funderar på prästkallelsen. De som har frågor som: Vad skulle det betyda i praktiken? Hur länge tar det? Hur behöver jag förbereda mig?

Den här målgruppen – personer som kanske är ute i arbetslivet och tänker på att studera vid sidan av jobbet – tycker ofta att distansstudier är jättebra.

– Men det innebär samtidigt att de sitter i sina hem runt om i Svenskfinland och betar av sina kurser och har ganska lite växelverkan med andra. Vi skulle också vilja bidra till att skapa plattformar och möjligheter för distansstudenterna att mötas, säger Björn Vikström.

Den första konkreta planen på närstudier är en kurs som skulle ordnas om ett år, hösten 2027.

Hur möjligt är det att studera teologi vid sidan av ett jobb?

– Det är precis det vi vill berätta om, både genom att bjuda in sådana som gjort det och genom att berätta om möjligheter att få studiestöd nu när systemet med vuxenstudiestöd inte längre finns.

– Men det är också möjligt att studera vid sidan av, även om det ofta innebär att studietiden förlängs. Att man har familj, arbete och bor på en annan ort är faktorer som påverkar studietakten, men vi har en vana och rutin kring sådana frågor. Man kan ta många kurser på distans, men vissa kräver att man kommer till Åbo – särskilt i slutskedet av studierna. Vi vill också peka på hur viktigt och värdefullt det är att vara fysiskt närvarande, mötas och blötas med andra och växa fram till en prästidentitet, säger Björn Vikström.

För dem som redan har en akademisk examen är det möjligt att hoppa direkt till magistersprogrammet – det kräver bara femton studiepoäng som går att läsa vid öppna universitetet.

– Det kommer vi att berätta mer om vid webbinariet.

Men när man är klar – vad krävs för att bli prästvigd?

– På domkapitlets hemsidor kan man läsa om behörighetsvillkoren för prästvigning i detalj. Till dem hör en teologie magisterexamen, att man är bekant med församlingslivet i vår kyrka, att man fört samtal med biskopen och har en kallelse från en församling. Undrar man över något svarar jag gärna på frågor om behörighetsvillkoren, säger stiftsdekan Mia Anderssén-Löf vid domkapitlet.

Behöver man ha erfarenhet av församlingsaktivitet för att bli präst?

– Om du tänker på att blir präst är det klart att det är jätteviktigt med erfarenheter från församlingen. Ju mer du deltagit i en luthersk församlings gudstjänstliv, desto bättre. Det är svårt att komma in i prästyrket utan någon församlingserfarenhet alls, säger Björn Vikström.

Är det för sent att tänka på att bli präst om du hunnit fylla femtio?

– Jag tycker inte att det är för sent! Du måste ju själv bedöma om det känns meningsfullt att bli präst om du inte hinner med så värst många aktiva år. Men prästyrket är sådant att du också som pensionär kan jobba som inhoppare, säger Björn Vikström.

– I motsats till andra branscher, där man kan bli ointressant på arbetsmarknaden redan innan man fyllt 40, är teologin ett område som fördjupas med erfarenhet och år. Därför hoppas jag att den som känner en nyfikenhet och bär på en kallelse följer den, säger Mia Anderssén-Löf.

Finns det prästjobb i framtiden?

– Ja, det kommer att finnas prästjobb i framtiden. Vår kyrka har 3,5 miljoner medlemmar och Borgå stift har högst kyrkotillhörighet av alla finländska stift. Vi kommer att behöva både präster och andra kyrkliga arbetstagare både på kortare och längre sikt. Det finns också många olika arbetsförutsikter för teologer och präster inom kyrkan, säger Mia Anderssén-Löf.

Här är länk till webinariet den 28 maj kl. 19:

https://aboakademi.zoom.us/j/63881060906