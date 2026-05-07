Titta in och säg hej och drick en kopp kaffe! Vi har öppet varje torsdag under sommaren, berättar Ann-Christine Wiik, projektledare i Johannes lounge, som syns bakom henne till höger.

Johannes öppnar nytt vardagsrum där unga kan landa

JOHANNES FÖRSAMLING.

I höst öppnar Johannes lounge i Arabiastranden, ett nytt vardagsrum i stan. – Vår huvudsakliga målgrupp är unga vuxna, men självklart är alla välkomna, säger Ann-Christine Wiik, verksamhetsledare i Johannes lounge.

 7.5.2026 kl. 14:44

– Jag ser att loungen har två viktiga uppgifter. Dels ska den vara en lugn oas – en plats där du kan landa och hämta andan. Dels önskar jag att den utvecklas till en levande mötesplats för människor och olika aktörer som erbjuder stöd, hjälp och verksamheter riktade till unga vuxna, berättar Ann-Christine Wiik, som till vardags kallas Anne.

Johannes församling driver sedan två år tillbaka ett så kallat vardagsrum i Tomaskyrkan i Mejlans. Nu är tanken att öppna en liknande lokal, i första hand för unga.

– Min vision är att loungen ska vara en levande och pulserande mötesplats med ett brett utbud av aktiviteter – något för envar, berättar Anne. Det kan handla om fysiska aktiviteter, föreläsningar, filmkvällar och temadiskussioner.

Loungens nya projektledare har lång erfarenhet av att arbeta med och för människor. Hon är utbildad socionom-diakon och ser sin roll i loungen som en möjliggörare.

– Jag vill att det alltid ska vara lätt att ta kontakt med mig – inte minst för att dela idéer och förslag på verksamhet, oavsett om du är studerande eller samarbetspartner.

Verksamheten ska vara öppen och tröskeln låg även för andra åldersgrupper som rör sig på området. Målgruppen begränsas inte till egna medlemmar eller dem som hör till en kristen kyrka. Alla är välkomna.


Stöd för unga vuxna

Johannes lounge ligger på gatuplan, i samma byggnadskomplex som yrkeshögskolan Arcada. Loungen har en egen ingång från Majstrandsgränden. Loungen öppnar officiellt till hösten, men redan under sommaren kommer loungen att hålla öppet varje torsdag mellan kl. 14 och 18.

Unga vuxna utgör till sitt antal den största åldersgruppen i Johannes församling (41,8%) och en stor andel unga vuxna, främst svenskspråkiga, vistas dagligen i Arabiastranden. På området finns ett flertal såväl svensk- som finskspråkiga skolor som erbjuder både yrkes- och högskoleutbildning.

Bland andra Ungdomsbarometern, som är en enkät som gjorts i över 30 år, visar att många unga vuxna mår dåligt. Framtidstron i den här åldersgruppen sjunker stadigt.

– Loungen ska vara en oas mitt i vardagens tempo – en plats dit man kan komma under studiedagen för att ta en paus, samla kraft och sedan gå vidare, berättar Anne. För unga vuxna, som möter många utmaningar i dagens samhälle, hoppas jag att loungen kan vara en kravlös miljö där man får vara sig själv – utan prestation. En plats att pausa, pusta ut och återhämta sig på.

– Vi kommer också att be om respons och idéer av påverkansgrupper så som Ungas påverkansgrupp i Johannes församling (JoPå) och studerandeföreningar på området. Flera organisationer inom tredje sektorn har redan uttryckt intresse för samarbete. Alla dessa jobbar med unga vuxna, säger Katarina Smeds, pastor i Johannes församling och en av dem som jobbar med att bygga upp loungen tillsammans med verksamhetsledaren.


Johannes lounge, ett öppet vardagsrum i Arabiastranden

Adress: Majstadsgränden 1, 00560 Helsingfors

Öppet under sommaren: varje torsdag kl. 14–18. Kom in och säg hej!

Invigning: I början av hösten.

Text: Ulrika Lindblad och Nina Österholm

domkapitlet. Den nya prästassessorn vid domkapitlet i Borgå kommer från Esbo svenska församling. 6.5.2026 kl. 16:06

kyrkoherdar. Sättet att välja kyrkoherde väckte en oväntat livlig debatt i kyrkomötet. Flera biskopar befarade att domkapitlens roll avvecklas. Kyrkoherden är inte enbart församlingens egen tjänsteinnehavare, argumenterade så väl Lutherforskare som biskopar i debatten. 6.5.2026 kl. 15:03

Faddrar. Måste man ha faddrar när man döper ett barn? Eller kan de vara färre eller flera än två, vilket kyrkoordningen stadgar. Det beslöt kyrkomötet i Åbo på tisdagen att utreda. 5.5.2026 kl. 11:05

betraktat. Evangelium betyder glädjebudskap. Ändå har jag många gånger reagerat på att melodierna inte återspeglar glädjen som orden talar om. På något märkligt sätt är kyrklig musik, framför allt äldre psalmer, väldigt dyster i sina melodier. Det blir en konstrast som får mig att bli irriterad. Om det ska vara glädje och jubel ska väl melodin också vara sprittande och bära uppåt? 2.5.2026 kl. 19:02

laestadianer. Första mötet efter krisen med pastorsinstallationen i ett bönehus i Larsmo uppges ha varit "sakligt". 30.4.2026 kl. 15:16

kyrkoherdar. Nej, kyrkoherden måste inte vara självskriven ordförande i församlings- eller kyrkorådet. Det anser en rapport från Kyrkostyrelsen som kommer till kyrkomötet nästa vecka. 29.4.2026 kl. 14:23

Herdeval. Domkapitlet uppmanar Hangö svenska församling att välja Karl af Hällström till ordinarie kyrkoherde i Hangö, och ställer Rolf Steffansson i första förslagsrum i kyrkoherdevalet i Sibbo. 29.4.2026 kl. 11:13

religionsundervisning. – Det blir väldigt svårt att övervaka i ämnen där behörighetsgraden hos lärarna är väldigt låg, och där undervisningen också i viss mån sker utanför skolan. Utmaningarna är uppenbara. Bland annat det säger minister Anders Adlercreutz 28.4.2026 kl. 17:57

sverige. Konfessionslös religionsundervisning erbjuder elever med olika bakgrund att mötas. Samtidigt politiseras religionsämnet i Sverige. Det säger två forskare som Kyrkpressen talat med. 28.4.2026 kl. 17:34

UNGA MÄN. Kyrkans arbete i det tysta har berört Lucas Lindeqvist och Bibeln som en trygg, orubblig sanning tilltalar Freddy Asplund. De faller båda två in i mönstren när forskningen tittar på boomen där allt flera unga män känner sig hemma i den kristna tron. 28.4.2026 kl. 11:41

psalmer. Då Katarina Näs skilde sig fick hon hjälp med att bära pianot till sitt nya hem. I en korsning stannade sällskapet för att vila ryggarna, och så spelade hon Blott en dag där på grusvägen, mitt i vägskälet. En tid senare fann hon ett nytt intresse: att komponera psalmer. 27.4.2026 kl. 17:10

BARNKÖRER. Nästan 300 barn stod på scenen när Barnens sångfest gick av stapeln i Trefaldighetskyrkan i Vasa den 25:e april. – Vi fick fler anmälningar än vi vågade hoppas på, säger Pia Bengts som ansvarar för gudstjänstliv och musik i Borgå stift. 27.4.2026 kl. 10:30

laestadianism. Installationen av två predikanter till pastorer I den laestadianska bönehusförsamlingen i Risöhäll i Larsmo väcker många frågor. Anmärkningsvärt, anser biskop Bo-Göran Åstrand som var omedveten om installationen. Inget har förändrats, anser i sin tur bönehusets ordförande Roy Tupeli. 24.4.2026 kl. 09:00

laestadianism. De andra biskoparna har dragit sina streck betydligt tajtare mot väckelserörelserna. Men ingen av dem har heller ställts inför att ett bönehus har egna prästinstallationer som nu i Larsmo. 24.4.2026 kl. 14:00

Kolumn. I mars inledde jag arbetet som kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Det känns väldigt fint och högtidligt att bli välkomnad via en installation med församlingen och biskopen på plats. Samtidigt känner jag mig lite generad – det är ju bara jag. 22.4.2026 kl. 17:26
