Johannes öppnar nytt vardagsrum där unga kan landa

Titta in och säg hej och drick en kopp kaffe! Vi har öppet varje torsdag under sommaren, berättar Ann-Christine Wiik, projektledare i Johannes lounge, som syns bakom henne till höger.

I höst öppnar Johannes lounge i Arabiastranden, ett nytt vardagsrum i stan. – Vår huvudsakliga målgrupp är unga vuxna, men självklart är alla välkomna, säger Ann-Christine Wiik, verksamhetsledare i Johannes lounge.

– Jag ser att loungen har två viktiga uppgifter. Dels ska den vara en lugn oas – en plats där du kan landa och hämta andan. Dels önskar jag att den utvecklas till en levande mötesplats för människor och olika aktörer som erbjuder stöd, hjälp och verksamheter riktade till unga vuxna, berättar Ann-Christine Wiik, som till vardags kallas Anne.

Johannes församling driver sedan två år tillbaka ett så kallat vardagsrum i Tomaskyrkan i Mejlans. Nu är tanken att öppna en liknande lokal, i första hand för unga.

– Min vision är att loungen ska vara en levande och pulserande mötesplats med ett brett utbud av aktiviteter – något för envar, berättar Anne. Det kan handla om fysiska aktiviteter, föreläsningar, filmkvällar och temadiskussioner.

Loungens nya projektledare har lång erfarenhet av att arbeta med och för människor. Hon är utbildad socionom-diakon och ser sin roll i loungen som en möjliggörare.

– Jag vill att det alltid ska vara lätt att ta kontakt med mig – inte minst för att dela idéer och förslag på verksamhet, oavsett om du är studerande eller samarbetspartner.

Verksamheten ska vara öppen och tröskeln låg även för andra åldersgrupper som rör sig på området. Målgruppen begränsas inte till egna medlemmar eller dem som hör till en kristen kyrka. Alla är välkomna.



Stöd för unga vuxna

Johannes lounge ligger på gatuplan, i samma byggnadskomplex som yrkeshögskolan Arcada. Loungen har en egen ingång från Majstrandsgränden. Loungen öppnar officiellt till hösten, men redan under sommaren kommer loungen att hålla öppet varje torsdag mellan kl. 14 och 18.

Unga vuxna utgör till sitt antal den största åldersgruppen i Johannes församling (41,8%) och en stor andel unga vuxna, främst svenskspråkiga, vistas dagligen i Arabiastranden. På området finns ett flertal såväl svensk- som finskspråkiga skolor som erbjuder både yrkes- och högskoleutbildning.

Bland andra Ungdomsbarometern, som är en enkät som gjorts i över 30 år, visar att många unga vuxna mår dåligt. Framtidstron i den här åldersgruppen sjunker stadigt.

– Loungen ska vara en oas mitt i vardagens tempo – en plats dit man kan komma under studiedagen för att ta en paus, samla kraft och sedan gå vidare, berättar Anne. För unga vuxna, som möter många utmaningar i dagens samhälle, hoppas jag att loungen kan vara en kravlös miljö där man får vara sig själv – utan prestation. En plats att pausa, pusta ut och återhämta sig på.

– Vi kommer också att be om respons och idéer av påverkansgrupper så som Ungas påverkansgrupp i Johannes församling (JoPå) och studerandeföreningar på området. Flera organisationer inom tredje sektorn har redan uttryckt intresse för samarbete. Alla dessa jobbar med unga vuxna, säger Katarina Smeds, pastor i Johannes församling och en av dem som jobbar med att bygga upp loungen tillsammans med verksamhetsledaren.







Johannes lounge, ett öppet vardagsrum i Arabiastranden





Adress: Majstadsgränden 1, 00560 Helsingfors

Öppet under sommaren: varje torsdag kl. 14–18. Kom in och säg hej!

Invigning: I början av hösten.