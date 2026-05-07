Hälsningar från praktikanten!

Jag heter Emil Johans och jag har varit på praktik i Matteus församling i fem månader. Jag har varit med om en hel del under min praktiktid, både praktiskt och personligt.

En regelbunden uppgift under praktiken har varit att hjälpa till med torsdagarnas Tweenstorsdag och Afterwork. Av det har jag lärt mig hur man ska ta hand om barn ifall det finns många på plats eller om vissa av dem är ganska små. Den uppgiften har utvecklat mitt tålamod ganska mycket.



Jag har också lärt mig hur man förbereder mat för olika händelser. En del tillställningar kräver mera smått och gott än andra, men alltid behöver det finnas åtminstone kaffe och te för dem som kommer till församlingen. Under praktiken har jag alltså blivit bättre på att laga mat – jämfört med vad jag kunde från tidigare, vilket var det som mamma lärt mig. Jag har också lärt mig hur noggrann man behöver vara med hygien i köket.





När maten är klar i köket så behöver man förstås också föra den till serveringbordet. Tack vare det har jag lärt mig att tala med nya människor. Jag har också fått vara med om olika konserter och andra event och där har jag fått öva mig i att tala med människor över till exempel en grill eller en kassa. Jag har också lärt mig att kommunicera bättre överlag, till exempel i butiken och inför större grupper.



Jag har också fått vara med och köpa mat och andra tillbehör för konserter och annat i församlingen. Genom att vara på praktik bakom kulisserna i Matteus har jag lärt mig hur mycket som faktiskt händer i en församling, både före och efter olika tillställningar. Sådant som ”the public eye” inte ser.





Genom att jobba för och med olika saker i Matteus så har jag också själv kommit närmare och djupare in i kristendomen. Jag har lärt mig tålamod, att älska andra som mig själv, och att förlåta.



För varje vecka som jag har jobbat i Matteus församling känner jag att jag blir en bättre person och ser både nya och gamla saker ur nya perspektiv bättre än tidigare. När praktiken är slut och jag inte längre jobbar i Matteus kommer det nog att kännas som att jag tappat en del av mig själv – fem månader är ändå en väldigt lång tid.