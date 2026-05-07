Hallå där Venla Klockars!

Venla Klockars är ny klubbkoordinator i Petrus församling och leder musikklubb på tisdagar för barn i årskurs 1–6.

Venla Klockars, 21, kommer från Vasa och flyttade till Helsingfors för att studera statskunskap med förvaltning. Vid sidan av studierna har hon sedan april jobbat deltid i Petrus församling. Med erfarenhet som bland annat eftisledare och skolgångshandledare tar hon sig nu an rollen som klubbkoordinator.

– Jag kommer att vara med på sommarens barn- och familjeläger och på olika klubbverksamheter som församlingen ordnar, som musiklek och bollsport. Det nya är att jag leder en Musikklubb på tisdagar – för barn i åk 1–6 som är nyfikna på att testa olika instrument.

Musikklubben hålls kl. 17.30–18.15 i samband med Familjetisdag i Petruskyrkan. Från kl. 17 serveras även varm mat. Man kan delta med eller utan föräldrar. Instrument finns på plats, tillfället är gratis och ingen anmälan behövs. Vårens datum är 19.5 och 26.5, med fortsättning i höst.

– Själv spelar jag gitarr och har tidigare också spelat piano och trummor, men man behöver inga förkunskaper för att vara med. Man får komma och testa på. Vi spelar tillsammans, sjunger och leker!