Biskopar väljs framöver med nytt "grönt" valsätt. Arkivbild, biskop Kaisamari Hintikka.

Biskopsvalet förändras - kommande val har endast en valomgång

Kyrkan tar modell från De gröna, studentpolitiken och den anglikanska kyrkan. Kommande biskopar väljs med så kallat preferensval.

 6.5.2026 kl. 19:37

Biskoparna i den evangelisk-lutherska kyrkan väljs framöver med ett nytt valsätt. Kyrkomötet antog på fredagen enhälligt ett valsystem där de röstberättigade placerar kandidaterna i prioritetsordning på valsedeln. Därmed görs hela valet i en enda valomgång.

I det nya valsättet räknas rösterna i olika omgångar. I varje omgång faller varje sammantaget lägst prioriterade kandidat bort och rösten på hen övergår till en annan kandidat. Modellen tillämpas i den anglikanska kyrkan, inom student- och gymnasiströrelsen och bland de politiska partierna hos De gröna.

Grepp mot polarisering

I kyrkomötet sades att modellen förhindrar polariseringen i kyrkan. Genom att det inte blir en andra offentlig valomgången mellan enbart två kandidater kan man också undvika en tudelning av stiftet kring de konkurrerande kandidaterna.

– Det här valsättet passar kyrkans väsen i tider av polarisering. Det gör att vi bättre kan söka det som mer förenar oss än det som skiljer oss åt, sade prästombudet Pauliina Järvinen från det beredande lagutskottet.

Fortfarande ett indirekt val

I övrigt är biskopsvalet är fortsättningsvis ett indirekt val. Stiftets präster, kyrkomötesombud och elektorer som representerar medlemmarna i församlingarna röstar. Elektorerna utses av församlings- och kyrkoråd, i Borgå stift i praktiken en till tre från varje församling.

Valsättet blir permanent i kyrkan, Ursprungligen planerades först en längre försöksperiod och att också prästassessorerna skulle ha valts med den nya metoden. Kyrkomötet gick dock på det beredande utskottets att de lämnas utanför reformen.

Kyrkans äldsta biskopar i tjänst är biskoparna Matti Repo i Tammerfors, 67, och Jukka Keskitalo i Uleåborg, 64.

Jan-Erik Andelin

