Tomas Ray blir ny prästassessor

Tomas Ray har bland drygt 350 röstberättigade präster och lektorer valts till ny prästassessor vid domkapitlet i Borgå. I valet fick Tomas Ray 89 röster mot 42 för kyrkoherde Tom Sjöblom och 39 för kaplan Karl af Hällström.
Tomas Ray efterträder som prästassessor Monika Heikel-Nyberg och kommer att arbeta i par med den andra prästassessorn Stina Lindgård.
Tjänsten är en bitjänst som präster sköter vid sidan av sitt ordinarie arbete. Tomas Ray har tidigare arbetat vid domkapitlet som sekreterare för mission och internationellt arbete från 2014 till 2022.