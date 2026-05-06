Kyrkomötet: Biskoparna försvarade sin roll när församlingen väljer kyrkoherde

Sättet att välja kyrkoherde väckte en oväntat livlig debatt i kyrkomötet. Flera biskopar befarade att domkapitlens roll avvecklas. Kyrkoherden är inte enbart församlingens egen tjänsteinnehavare, argumenterade så väl Lutherforskare som biskopar i debatten.

 6.5.2026 kl. 15:03

Initiativet kom från en av landets största församlingar, i Jyväskylä, och hade alla chanser att bli en rutinsak i kyrko­mötet förra veckan.

Att kyrkoherden i en församling väljs av församlingens förtroendevalda har blivit så vanligt i Finland att motionen ansåg att det kunde bli jämställt med det direkta folkvalet, vilket är grundregeln. Församlingarna kunde få välja valsätt själva, ansåg man i motionen.

Men det blev en lång debatt om bland annat kyrkosyn, där särskilt biskoparna protesterade mot att en reform kunde slopa eller kraftigt minska domkapitlens roll i processen.

– Kyrkans grundenhet historiskt är stiftet. I urkyrkan utsåg biskoparna presbyterer, äldste, som på mindre områden representerade biskopen. Biskopen har också delegerat uppgifter till kyrkoherden, sade biskop Matti Repo från Tammerfors stift.

"Fem eller åtta personer kan avgöra"

– Det här förslaget har pingströrelsens församlingssyn där de äldste bestämmer om allting. En församling som är autonom och löskopplad från kyrkan. Jag kan ibland fråga mig varför det allt oftare är så, sade biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen kritiskt om motionen.

Jolkkonen kritiserade också det att det indirekta valet kan leda till att ”fem till åtta personer” bland de förtroende­valda kan avgöra ett kyrkoherdeval. Däremot kan stödet även när valdeltagandet är lågt ligga hos hundratals och till och med flera tusen medlemmar.

Prästombudet Torsten Sandell från Borgå stift kritiserade motionens utgångspunkt att folkvalet bara ser till kyrkoherdekandidatens förmåga ”att tala”, medan de förtroendevalda skulle ha en särskild förmåga att se till de sökandes sakkunskap.

– Men det är att underskatta församlingsmedlemmarna. I valdebatter kan man ju ställa frågor till kandidaterna, sade han.

"De förtroendevalda har ju också valt kyrkomötet"

Biskop Bo-Göran Åstrand – vars domkapitel nästan uteslutande förordar direkt folkval – blev en representant för de mind­re församlingarna, där det kan bli väldigt få personer som avgör ett val.

– Jag hoppas man tar hänsyn till att våra församlingars kontext är så olika. Det nuvarande systemet ger tillräckligt med rörelsefrihet och utrymme, sade han.

Ärendet återkommer till plenum först i höst. Diskussionen mest stillsamt dräpande replik kom från en av ini­tiativtagarna, en kyrkoherde från Kuopio.

Många hade i debatten kritiserat att församlingarnas förtroendevalda skulle få en större roll i att välja kyrkoherde; hon påminde om att de flesta i kyrkomötes­salen, inklusive biskoparna – väljs på samma sätt.

Jan-Erik Andelin

