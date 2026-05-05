Kyrkomötet: Faddrar, inga alls, eller fem?

Måste man ha faddrar när man döper ett barn? Eller kan de vara färre eller flera än två, vilket kyrkoordningen stadgar. Det beslöt kyrkomötet i Åbo på tisdagen att utreda.

I en motion med rötter i Helsingfors stift beklagade ombud att det ibland i sekulariserade storstadsmiljöer kan vara svårt att hitta evangelisk-lutherskt döpta och konfirmerade personer att bli faddrar. Det kan ofta leda till att barn inte döps över huvudtaget, sade initiativtagarnas talesperson, studentprästen Marjut Mulari.

I debatten ansåg Borgå stifts ombud Torsten Sandell från Helsingfors att kyrkan ekumeniskt kunde utvärdera att faddrar från också andra kristna samfund kunde erkännas som faddrar.

Mia Anderssén-Löf, prästombud och stiftsdekan vid Borgå stift, ansåg att initiativet trots sina goda föresatser, riskerar att småningom upplösa fadderinstitutionen.



– Man kan inte reducera den kristna tron till en privatsak, till ett individuellt projekt. Vi får inte förlora bilden av kyrkans som en trosgemenskap och Kristi kropp, sade hon.

Kyrkomötets vårsession pågår den här veckan i Åbo.