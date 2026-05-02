Evangelium betyder glädjebudskap. Ändå har jag många gånger reagerat på att melodierna inte återspeglar glädjen som orden talar om. På något märkligt sätt är kyrklig musik, framför allt äldre psalmer, väldigt dyster i sina melodier. Det blir en konstrast som får mig att bli irriterad. Om det ska vara glädje och jubel ska väl melodin också vara sprittande och bära uppåt?



Jag vet att det finns många undantag till mina iakttagelser och att det på många håll verkligen sprids glädje i såväl ord som toner. Det gläder mig, men jag vill ha ännu mer av den varan.

”Du ska frukta Herren, din Gud.” Då vågar man kanske inget annat än att böja på nacken och se ner på skorna? ”Herren lever, Kristus har uppstått!” Det är ett så genomgripande glädjebudskap att det behöver få ropas ut i musik, sång och dans.

Den här söndagens latinska namn är Cantate som betyder Sjung! medan temat är ”Himmelrikets medborgare i världen”. Att glädja sig över att Kristus har uppstått medan man bor i den här världen, som ibland kallas för jämmerdalen, är kanske just en sådan balansgång mellan glädje och elände som kräver både dur och moll samtidigt. Men samtidigt vill jag hävda att eftersom vi är omgivna av mörker och ondska, våld och förakt här i världen, så behöver vi glädjen som ett strålande ljus som håller oss flytande och som leder oss mot en kärleksfull Gud. Vi behöver påminnas om att livet har övervunnit döden. Ljuset motar bort mörkret och kärleken finns för alla att få del av.

Leende, skrattande, jublande sjunger vi Hosianna och Halleluja. Någon slår på trumma. Någon låter flöjten drilla. Någon låter musiken ta form i kroppen. Musiken går i samba- och tangotakt. Evangelium till folket! Ett glädjebudskap till oss alla. Kristus är uppstånden!





Janette Lagerroos är ledande kaplan i Väståbolands svenska församling. Hon önskar att alla skulle våga sjunga och glädjas över livet. Ett tips: Strunta i vad andra tänker eller har sagt. Sjung om du känner för det, för det mår du bra av!