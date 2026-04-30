Risöhäll fortsätter förhandla med biskop och folkkyrka i sommar

laestadianer.

Första mötet efter krisen med pastorsinstallationen i ett bönehus i Larsmo uppges ha varit "sakligt".

 30.4.2026 kl. 15:16

– Jag litar på att vi hittar en väg framåt tillsammans med (biskop) Bo-Göran Åstrand. Viljan är så stark från båda sidor att hitta en lösning, säger Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för laestadianförbundet LFF och den ena av de nyinstallerade pastorerna.

De två pastorerna installerades i mars i år i den laestadianska bönehusförsamlingen i Risöhäll i södra Larsmo. Inom församlingen säger man att det behövs efter att många i den omkring 800 medlemmar starka bönehusgemenskapen har utträtt ur folkkyrkan.

Biskop Bo-Göran Åstrand har betecknat den plötsliga installationen som ”förvånande” efter ingående förhandlingar om väckelserörelsens status för några år sedan, bland annat om dess rätt att hålla egna förrättningar i sina bönehus.

"Där inne så finns så många av vår kyrkas medlemmar."

Ett möte om krisen hölls på onsdag i Jakobstad mellan biskopen och representanter för folkkyrkan i Borgå stift, och väckelserörelsen.

– Ett gränssnitt av något slag måste hittas. Därinne så finns så många av vår kyrkas medlemmar, säger Bo-Göran Åstrand.

Öppet hur bönehusdop räknas i kyrkan

Vad som i praktiken kommer att ske i framtiden med de barn som redan nu döps i Risöhäll och andra laestadianbönehus ifall de, eller deras familjer, senare vill gå in i en folkkyrkoförsamling - det vill biskop Bo-Göran Åstrand inte i det här skedet uttala sig om.

"Jag har aldrig velat skilja mig från Larsmo församling."

Bland stora kretsar av laestadianer har nyheten om att väckelsen har installerat egna präster väckt reaktioner i de andra bönehusen. Många är inte alls överens om att bryta dop- och nattvardsgemenskapen med folkkyrkan. I stället beklagar man att laestadianrörelsen ofta har präglats av delning och splittring.

Laestadianledaren Stig-Erik Enkvist säger att han inte heller vill ha en brytning med folkkyrkan och dess församling i Larsmo.

– Jag har mycket varma känslor för den. Jag har aldrig velat skilja mig därifrån. Jag har papper på att mina förfäder var med och byggde Larsmo kyrka för 270 år sedan, säger Stig-Erik Enkvist.

Vill se om det finns rum i Borgå stift

Allt handlar ändå enligt honom om det ska visa sig att det "finns rum" för Risöhäll-linjen i Borgå stift.

I maj kommer den pensionerade kyrkoherden i Larsmo Max-Olav Lassila att förrätta mässa i Risöhäll bönehus. I mitten av maj håller också LFF-förbundet – som verkar stå splittrat i frågan om relationen i folkkyrkan – årsmöte.

Nästa möte mellan Risöhälls församling och biskopen och hans följeslagare från folkkyrkan är inprickat till veckan före midsommar.

Jan-Erik Andelin

kyrkoherdar. Nej, kyrkoherden måste inte vara självskriven ordförande i församlings- eller kyrkorådet. Det anser en rapport från Kyrkostyrelsen som kommer till kyrkomötet nästa vecka. 29.4.2026 kl. 14:23

Herdeval. Domkapitlet uppmanar Hangö svenska församling att välja Karl af Hällström till ordinarie kyrkoherde i Hangö, och ställer Rolf Steffansson i första förslagsrum i kyrkoherdevalet i Sibbo. 29.4.2026 kl. 11:13

religionsundervisning. – Det blir väldigt svårt att övervaka i ämnen där behörighetsgraden hos lärarna är väldigt låg, och där undervisningen också i viss mån sker utanför skolan. Utmaningarna är uppenbara. Bland annat det säger minister Anders Adlercreutz 28.4.2026 kl. 17:57

sverige. Konfessionslös religionsundervisning erbjuder elever med olika bakgrund att mötas. Samtidigt politiseras religionsämnet i Sverige. Det säger två forskare som Kyrkpressen talat med. 28.4.2026 kl. 17:34

UNGA MÄN. Kyrkans arbete i det tysta har berört Lucas Lindeqvist och Bibeln som en trygg, orubblig sanning tilltalar Freddy Asplund. De faller båda två in i mönstren när forskningen tittar på boomen där allt flera unga män känner sig hemma i den kristna tron. 28.4.2026 kl. 11:41

psalmer. Då Katarina Näs skilde sig fick hon hjälp med att bära pianot till sitt nya hem. I en korsning stannade sällskapet för att vila ryggarna, och så spelade hon Blott en dag där på grusvägen, mitt i vägskälet. En tid senare fann hon ett nytt intresse: att komponera psalmer. 27.4.2026 kl. 17:10

BARNKÖRER. Nästan 300 barn stod på scenen när Barnens sångfest gick av stapeln i Trefaldighetskyrkan i Vasa den 25:e april. – Vi fick fler anmälningar än vi vågade hoppas på, säger Pia Bengts som ansvarar för gudstjänstliv och musik i Borgå stift. 27.4.2026 kl. 10:30

laestadianism. Installationen av två predikanter till pastorer I den laestadianska bönehusförsamlingen i Risöhäll i Larsmo väcker många frågor. Anmärkningsvärt, anser biskop Bo-Göran Åstrand som var omedveten om installationen. Inget har förändrats, anser i sin tur bönehusets ordförande Roy Tupeli. 24.4.2026 kl. 09:00

laestadianism. De andra biskoparna har dragit sina streck betydligt tajtare mot väckelserörelserna. Men ingen av dem har heller ställts inför att ett bönehus har egna prästinstallationer som nu i Larsmo. 24.4.2026 kl. 14:00

Kolumn. I mars inledde jag arbetet som kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Det känns väldigt fint och högtidligt att bli välkomnad via en installation med församlingen och biskopen på plats. Samtidigt känner jag mig lite generad – det är ju bara jag. 22.4.2026 kl. 17:26

pilgrimsvandring. När Kristina Jacobsen gick sin första pilgrimsvandring längs Jakobsleden till Santiago de Compostela var hon vresig den första veckan och fylld av glädje den sista. Nu har vandringen resulterat i musik som hon skriver tillsammans med medvandrare. 21.4.2026 kl. 13:18

diakoni. Jessica Emaus blir ny inspiratör och koordinator för diakoniarbetet i Borgå stift. Hon har sett jobbet inifrån, i både söder och norr. 16.4.2026 kl. 19:00

religion. Det här ser ut som kristendom, här hänvisar man till kristendom, men det här är inte kristendom, säger Joel Halldorf om Donald Trumps och populistpartiernas version av kristendomen. – Det hoppas jag präster och pastorer blir tydliga kring. 16.4.2026 kl. 08:41

Teologi. – Om möjligt, välsigna med ögonen, säger Erik Vikström, 84 år, tidigare biskop för Borgå stift. Erik Vikström beskriver välsignandet som en slags livsstil, något vi är framför något vi gör. 15.4.2026 kl. 20:58

Kolumn. ”Jag tänker att Gud är betydligt generösare med sina välsignelser än vad många tror och förstår.” 15.4.2026 kl. 20:51
