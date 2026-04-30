Risöhäll fortsätter förhandla med biskop och folkkyrka i sommar

Första mötet efter krisen med pastorsinstallationen i ett bönehus i Larsmo uppges ha varit "sakligt".

– Jag litar på att vi hittar en väg framåt tillsammans med (biskop) Bo-Göran Åstrand. Viljan är så stark från båda sidor att hitta en lösning, säger Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för laestadianförbundet LFF och den ena av de nyinstallerade pastorerna.

De två pastorerna installerades i mars i år i den laestadianska bönehusförsamlingen i Risöhäll i södra Larsmo. Inom församlingen säger man att det behövs efter att många i den omkring 800 medlemmar starka bönehusgemenskapen har utträtt ur folkkyrkan.

Biskop Bo-Göran Åstrand har betecknat den plötsliga installationen som ”förvånande” efter ingående förhandlingar om väckelserörelsens status för några år sedan, bland annat om dess rätt att hålla egna förrättningar i sina bönehus.

Ett möte om krisen hölls på onsdag i Jakobstad mellan biskopen och representanter för folkkyrkan i Borgå stift, och väckelserörelsen.

– Ett gränssnitt av något slag måste hittas. Därinne så finns så många av vår kyrkas medlemmar, säger Bo-Göran Åstrand.





Öppet hur bönehusdop räknas i kyrkan

Vad som i praktiken kommer att ske i framtiden med de barn som redan nu döps i Risöhäll och andra laestadianbönehus ifall de, eller deras familjer, senare vill gå in i en folkkyrkoförsamling - det vill biskop Bo-Göran Åstrand inte i det här skedet uttala sig om.

Bland stora kretsar av laestadianer har nyheten om att väckelsen har installerat egna präster väckt reaktioner i de andra bönehusen. Många är inte alls överens om att bryta dop- och nattvardsgemenskapen med folkkyrkan. I stället beklagar man att laestadianrörelsen ofta har präglats av delning och splittring.

Laestadianledaren Stig-Erik Enkvist säger att han inte heller vill ha en brytning med folkkyrkan och dess församling i Larsmo.

– Jag har mycket varma känslor för den. Jag har aldrig velat skilja mig därifrån. Jag har papper på att mina förfäder var med och byggde Larsmo kyrka för 270 år sedan, säger Stig-Erik Enkvist.





Vill se om det finns rum i Borgå stift

Allt handlar ändå enligt honom om det ska visa sig att det "finns rum" för Risöhäll-linjen i Borgå stift.



I maj kommer den pensionerade kyrkoherden i Larsmo Max-Olav Lassila att förrätta mässa i Risöhäll bönehus. I mitten av maj håller också LFF-förbundet – som verkar stå splittrat i frågan om relationen i folkkyrkan – årsmöte.

Nästa möte mellan Risöhälls församling och biskopen och hans följeslagare från folkkyrkan är inprickat till veckan före midsommar.