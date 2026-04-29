Domkapitlet uppmanar Hangö att välja herde

Domkapitlet uppmanar församlingsrådet i Hangö svenska församling att välja Karl af Hällström till tjänsten som ordinarie kyrkoherde i Hangö svenska församling och be att domkapitlet utfärdar ett tjänsteförordnande till ordinarie tjänst. Detta beslöt domkapitlet vid sitt möte igår.
Domkapitlet gjorde också upp ett valförslag för valet av kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Valet förrättas som ett direkt val 30.8.2026. Domkapitlet placerar Rolf Steffansson i första förslagsrum, Elefteria Apostolidou i andra förslagsrum.
Rolf Steffansson är tidigare verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet och för tillfället utlandspräst vid Solkusten, Elefteria Apostolidou är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Valprovet för Elefteria Apostolidou infaller 9.8.2026 och Rolf Steffansson 16.8.2026
Här följer alla nyheter från domkapitlets möte:
Kontraktsprost för Närpes prosteri
Tom Ingvesgård, kyrkoherde i Närpes församling utses till kontraktsprost för Närpes prosteri för tiden 1.4.2026–31.3.2030.
Prästrättigheter
Domkapitlet har beviljat pastor Sofia Proohf, präst i Svenska kyrkan, rätt att verka som präst i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Förordnanden
Förordnandet för församlingspastorn i Ingå församling Tuija Wilman avbryts 30.4.2026.
Pastor Eva Ahl-Waris förordnas som församlingspastor i Ingå församling från 1.5.2026 tills vidare.
Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Andreas Lundgren beviljas partiell tjänstledighet för tiden 1.9.2026–31.5.2027.
Pastor Ruth Vesterlund förordnas som församlingspastor på viss tid 16.6.2026–15.6.2027 och deltid (50 %) i Replots församling.
Prosten Hans Boije förordnas som tf kyrkoherde i Vörå församling på viss tid 13.5–31.8.2026.
Pastor Daniel Nyberg förordas som tf kyrkoherde i Vanda svenska församling på viss tid 18.5–31.8.2026. Nyberg är tjänstledig från kaplanstjänsten i Grankulla svenska församling.
Pastor Camilla Vuoristo förordnas som tf kaplan i Grankulla svenska församling till 31.8.2026.
Kontraktsprosten och kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Benny Andersson förordnas som tf kyrkoherde vid sidan av egen tjänst i Brändö-Kumlinge församling. Förordnandet gäller på viss tid 1.4–31.8.2026.
Församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Johannes Westö beviljas tjänstledighet 28.4–19.8.2026.
Missionskommittén i Borgå stift 1.5.2026–30.4.2028
För mandatperioden 1.5.2026–30.4.2028 tillsätter domkapitlet i Borgå stift sin missionskommitté med följande sammansättning:
Piritta Pitkämäki-Ihatsu, ordf.
Kaj-Mikael Wredlund, sekr.
Brita Jern, Tua Sandell (suppl.), representanter för SLEF r.f.
Jaakko Laasio, Paula Raitis (suppl.), Finlands sjömanskyrka
Marika Björkgren-Thylin, Charlotte Steffansson-Myrskog (suppl.), FMS
Hans Rönnlund, Magnus Riska (suppl.), Såningsmannen
Helmi Mikkola, Mediamission Budbärarna
Helena Kauppila, Antti Suikonen (suppl.), Finska Bibelsällskapet
Kaj-Mikael Wredlund, Juhana Malme (suppl.), Kyrkans Utlandshjälp
Krister Mård, stiftsfullmäktiges representant, (Pedersöre församling)
Jan-Erik Eklöf, stiftsfullmäktiges representant, (Vanda sv. Församling)
Mia Anderssén-Löf, stiftsdekan