Domkapitlet uppmanar Hangö att välja herde

Herdeval.

Domkapitlet uppmanar Hangö svenska församling att välja Karl af Hällström till ordinarie kyrkoherde i Hangö, och ställer Rolf Steffansson i första förslagsrum i kyrkoherdevalet i Sibbo.

 29.4.2026 kl. 11:13

Domkapitlet uppmanar församlingsrådet i Hangö svenska församling att välja Karl af Hällström till tjänsten som ordinarie kyrkoherde i Hangö svenska församling och be att domkapitlet utfärdar ett tjänsteförordnande till ordinarie tjänst. Detta beslöt domkapitlet vid sitt möte igår.

Domkapitlet gjorde också upp ett valförslag för valet av kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Valet förrättas som ett direkt val 30.8.2026. Domkapitlet placerar Rolf Steffansson i första förslagsrum, Elefteria Apostolidou i andra förslagsrum.

Rolf Steffansson är tidigare verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet och för tillfället utlandspräst vid Solkusten, Elefteria Apostolidou är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Valprovet för Elefteria Apostolidou infaller 9.8.2026 och Rolf Steffansson 16.8.2026


Här följer alla nyheter från domkapitlets möte:

Kontraktsprost för Närpes prosteri

Tom Ingvesgård, kyrkoherde i Närpes församling utses till kontraktsprost för Närpes prosteri för tiden 1.4.2026–31.3.2030.

Prästrättigheter

Domkapitlet har beviljat pastor Sofia Proohf, präst i Svenska kyrkan, rätt att verka som präst i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Förordnanden

Förordnandet för församlingspastorn i Ingå församling Tuija Wilman avbryts 30.4.2026.

Pastor Eva Ahl-Waris förordnas som församlingspastor i Ingå församling från 1.5.2026 tills vidare.

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Andreas Lundgren beviljas partiell tjänstledighet för tiden 1.9.2026–31.5.2027.

Pastor Ruth Vesterlund förordnas som församlingspastor på viss tid 16.6.2026–15.6.2027 och deltid (50 %) i Replots församling.

Prosten Hans Boije förordnas som tf kyrkoherde i Vörå församling på viss tid 13.5–31.8.2026.

Pastor Daniel Nyberg förordas som tf kyrkoherde i Vanda svenska församling på viss tid 18.5–31.8.2026. Nyberg är tjänstledig från kaplanstjänsten i Grankulla svenska församling.

Pastor Camilla Vuoristo förordnas som tf kaplan i Grankulla svenska församling till 31.8.2026.

Kontraktsprosten och kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Benny Andersson förordnas som tf kyrkoherde vid sidan av egen tjänst i Brändö-Kumlinge församling. Förordnandet gäller på viss tid 1.4–31.8.2026.

Församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Johannes Westö beviljas tjänstledighet 28.4–19.8.2026.

Kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling

Domkapitlet uppmanar församlingsrådet i Hangö svenska församling att välja Karl af Hällström till tjänsten som ordinarie kyrkoherde i Hangö svenska församling och be att domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie tjänst.

Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling

Domkapitlet har gjort upp ett valförslag för valet av kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Valet förrättas som ett direkt val 30.8.2026.

Domkapitlet beslutar att placera

1 Rolf Steffansson i första förslagsrum,

2 Elefteria Apostolidou i andra förslagsrum.

3 Valprovet för Elefteria Apostolidou infaller 9.8.2026 och Rolf Steffansson 16.8.2026

Missionskommittén i Borgå stift 1.5.2026–30.4.2028

För mandatperioden 1.5.2026–30.4.2028 tillsätter domkapitlet i Borgå stift sin missionskommitté med följande sammansättning:

Piritta Pitkämäki-Ihatsu, ordf.

Kaj-Mikael Wredlund, sekr.

Brita Jern, Tua Sandell (suppl.), representanter för SLEF r.f.

Jaakko Laasio, Paula Raitis (suppl.), Finlands sjömanskyrka

Marika Björkgren-Thylin, Charlotte Steffansson-Myrskog (suppl.), FMS

Hans Rönnlund, Magnus Riska (suppl.), Såningsmannen

Helmi Mikkola, Mediamission Budbärarna

Helena Kauppila, Antti Suikonen (suppl.), Finska Bibelsällskapet

Kaj-Mikael Wredlund, Juhana Malme (suppl.), Kyrkans Utlandshjälp

Krister Mård, stiftsfullmäktiges representant, (Pedersöre församling)

Jan-Erik Eklöf, stiftsfullmäktiges representant, (Vanda sv. Församling)

Mia Anderssén-Löf, stiftsdekan

Sibboborna väljer ny kyrkoherde i slutet av augusti.
Sofia Torvalds

Kolumn Ulrika Hansson

Kilar av godhet som håller dörren öppen mot hoppet

Ledare Jan-Erik Andelin

Larsmo: Frikyrklighet, version 2.0

kyrkoherdar. Nej, kyrkoherden måste inte vara självskriven ordförande i församlings- eller kyrkorådet. Det anser en rapport från Kyrkostyrelsen som kommer till kyrkomötet nästa vecka. 29.4.2026 kl. 14:23

religionsundervisning. – Det blir väldigt svårt att övervaka i ämnen där behörighetsgraden hos lärarna är väldigt låg, och där undervisningen också i viss mån sker utanför skolan. Utmaningarna är uppenbara. Bland annat det säger minister Anders Adlercreutz 28.4.2026 kl. 17:57

sverige. Konfessionslös religionsundervisning erbjuder elever med olika bakgrund att mötas. Samtidigt politiseras religionsämnet i Sverige. Det säger två forskare som Kyrkpressen talat med. 28.4.2026 kl. 17:34

UNGA MÄN. Kyrkans arbete i det tysta har berört Lucas Lindeqvist och Bibeln som en trygg, orubblig sanning tilltalar Freddy Asplund. De faller båda två in i mönstren när forskningen tittar på boomen där allt flera unga män känner sig hemma i den kristna tron. 28.4.2026 kl. 11:41

psalmer. Då Katarina Näs skilde sig fick hon hjälp med att bära pianot till sitt nya hem. I en korsning stannade sällskapet för att vila ryggarna, och så spelade hon Blott en dag där på grusvägen, mitt i vägskälet. En tid senare fann hon ett nytt intresse: att komponera psalmer. 27.4.2026 kl. 17:10
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Pastorsinstallation i bönehus i Larsmo väcker frågor
  2. Läkaren började skriva psalmer: ”Tröst- och hoppingivande psalmer genomsyrar mitt psalmskrivande”
  3. Övriga biskopar ger inte spelrum som Bo-Göran Åstrand gör
  4. Larsmo: Frikyrklighet, version 2.0
  5. Vad är välsignelse egentligen?

