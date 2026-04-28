Sex frågor till undervisningsminister Anders Adlercreutz (SFP)

religionsundervisning.

– Det blir väldigt svårt att övervaka i ämnen där behörighetsgraden hos lärarna är väldigt låg, och där undervisningen också i viss mån sker utanför skolan. Utmaningarna är uppenbara. Bland annat det säger minister Anders Adlercreutz

1. Du vill slå ihop läroämnena religion och livsåskådning. Varför?

”Orsakerna är flera. I dag har vi 15 olika ämnen i religion och livsåskådning. Av dessa kan man bara skriva tre i studentexamen. Det skapar ett jämlikhetsproblem som jag tycker är problematiskt.

Alla elever har rätt till en högklassig undervisning. Det blir väldigt svårt att övervaka i ämnen där behörighetsgraden hos lärarna är väldigt låg, och där undervisningen också i viss mån sker utanför skolan. Utmaningarna är uppenbara.

I en del skolor kräver schemaläggningen att man delar upp parallellklasser enligt religion, och det här ser jag också som ett problem. Vi behöver mer diskussion och mer förståelse för de olika religiösa minoriteterna i Finland, men också för vårt kristna kulturarv, som är en helt central del av vårt samhälle. Vi behöver mera religionsläskunnighet, helt enkelt.”


2. Du skriver i din blogg att reformen skulle skydda mot religiös extremism. Hur?

”Vår nuvarande modell låter bra i teorin, men i praktiken finns det inte förutsättningar att garantera att läroplanens målsättningar uppfylls i ämnen som undervisas av obehöriga lärare utanför skolans lokaler. Ett gemensamt ämne skulle möjliggöra en dialog som också skulle visa på det vi har gemensamt, och öka förståelsen för olika religioners betydelse.”


3. Ekumeniska Rådet i Finland säger nej till ditt förslag. Hur ser du på denna kritik?

”Det är ju inte så att barnen, eller ens familjerna, fritt kan välja vilket undervisningsämne man vill ha. Hör familjen till exempel till den evangelisk-lutherska kyrkan kan man bara läsa det ämnet. Stärkandet av den egna religiösa identiteten är nog inte skolans uppgift, där har familjen och de religiösa samfunden sin egen roll. Jag noterar att Ekumeniska Rådet skriver att man ställer sig positiv till att utveckla gemensamma modeller för undervisningen i livsåskådningsämnen.”


4. Är religionsundervisningen i Sverige ett föredöme för dig?

”Principen kring att undervisningen sker gemensamt är den samma jag förespråkar, men jag är inte ute efter att vi skulle efterapa något annat lands system. Vår situation är annorlunda än den man har i Sverige och vårt ämne skulle säkert skilja sig från det svenska.”


5. Föreligger det en risk att religionsundervisningen politiseras nu?

”Jag tror att ett gemensamt ämne skulle minska politiseringen och underlätta en bättre dialog kring religion och livsåskådningsfrågor. Vi behöver mer förståelse, mer kunskap om religion och religionens betydelse historiskt och idag.”


6. Hur går lagförslaget vidare?

”Jag hoppas att vi ska kunna ha en modell klar i år, sen är det inte realistiskt att förslaget skulle hinna behandlas innan riksdagsvalet, så det blir antagligen en fråga för kommande regeringsförhandlingar.”

Text: Mikael Sjövall

