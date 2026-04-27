På scenen sjöng allt från 4–15-åringar från hela stiftet.

Barnens sångfest – ”Vi fick fler anmälningar än vi vågade hoppas på”

BARNKÖRER.

Nästan 300 barn stod på scenen när Barnens sångfest gick av stapeln i Trefaldighetskyrkan i Vasa den 25:e april. – Vi fick fler anmälningar än vi vågade hoppas på, säger Pia Bengts som ansvarar för gudstjänstliv och musik i Borgå stift.

 27.4.2026 kl. 10:30

Sångfesten ordnades senast år 2018, då också i Vasa.

– Sedan planerade vi också en fest i Borgå år 2021, men då kom pandemin i vägen, så nu är det fint att se hur alla sjunger tillsammans och har roligt igen.

Årets repertoar sammanställdes av flera barnkörsledare och blev omväxlande, med både lättare rörelsesånger och låtar på engelska.

– Och på scenen hade vi allt från 4–15-åringar från hela stiftet, säger Pia Bengts.


Buss i åtta timmar

Från Sjundeå kör för unga röster åkte fyra sångare med buss i åtta timmar för att komma till sångfesten. Trots obekväma bussäten, knarrande sängar på hostellet och kompisar som pratade i sömnen var resan mycket minnesvärd. Ingrid Wennqvist, Ingrid Roselius, Alexandra Roselius och Alva Maxenius tycker alla att det bästa varit att få nya kompisar. En ny vän blev till exempel Alicia Holmgård från Hangö svenska församlings barnkör.




De här tjejerna från Sjundeå och Hangö blev kompisar under sångfesten.


Ingen av dem kände sig särskilt nervös inför kvällens uppträdande.

– Det hörs ju inte om man sjunger fel, säger Alexandra Roselius.

– Dessutom är vi så korta att vi inte syns.

Alicias favoritsång på konserten är Risen – för att både texten och musiken har så härlig stämning – och de nya vännerna från Sjundeå håller med.

– Jag har sjungit den så mycket att jag nästan blivit beroende, säger Alva.


”Som att spela många pianon på samma gång”

På repertoaren fanns också ett solouppträdande av 13-åriga Eliel Lindell som spelade Marko Hakanpääs Trumpettisävelmä på orgel.

Eliel har spelat piano i många år och började ta orgellektioner ifjol efter ett besök med klassen i Replot kyrka – då kantorn Heidi Lång spelade Bara bada bastu.

– Då kände jag genast att jag ville lära mig just den låten på orgel, säger Eliel som snart blev Heidi Långs elev.



Eliel har spelat piano i många år och började ta orgellektioner ifjol.



Enligt Eliel är en orgel ungefär som att spela många pianon på samma gång.

– Det är flera tangentbord och pedalerna har också egna toner.

Han brukar öva i kyrkan för sig själv när den är öppen.

– Själva melodin kan jag lära mig hemma på ett vanligt piano, men resten behöver jag träna i kyrkan.

Barnens Sångfest blev Eliel Lindells andra offentliga orgeluppträdande.

– En gång spelade jag en avslutningssång på en gudstjänst, det var roligt. Men jag har aldrig spelat för en så här stor publik.


Har du hunnit lära dig "Bara bada bastu"?

– Nej, inte ännu, den visade sig vara ganska svår. Men det är jättebra att ha saker att se fram emot.

Text och foto: Hanna Klingenberg


Mest läst

  1. Pastorsinstallation i bönehus i Larsmo väcker frågor
  2. Övriga biskopar ger inte spelrum som Bo-Göran Åstrand gör
  3. Larsmo: Frikyrklighet, version 2.0
  4. Många vill bli kyrkoherdar
  5. Han ser pengar som en gåva – och en börda

