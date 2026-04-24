Övriga biskopar ger inte spelrum som Bo-Göran Åstrand gör

De andra biskoparna har dragit sina streck betydligt tajtare mot väckelserörelserna. Men ingen av dem har heller ställts inför att ett bönehus har egna prästinstallationer som nu i Larsmo.

De konservativa Folkmissionen och evangelieföreningen Sley är numera flera gånger per år under lupp hos kyrkans ledning.

Biskoparna hotar dra in deras missionsstatus, Kyrko­styrelsen deras kollekter. Detta för att de fortfarande bollar med den halvsekelgamla tvisten om huruvida kvinnor faktiskt kan vara präster.

Men biskop Bo-Göran Åstrand i Borgå stift är den enda som har ställts inför att man inom en väckelserörelse som svenskspråkiga LFF installerar egna pastorer som ges rätt att uppträda som präster. Detta efter en uppgörelse 2024 där de lokala kyrkoherdarna gavs friare händer att ge laestadianbönehusen rätt att ha fler förrättningar och nattvardsgångar i egen regi





"Snart går gummibandet av"

Under våren har Esbobiskopen Kaisamari Hintikka sagt att biskoparnas tålamod småningom börjar vara slut.

– Vi har tänjt på gummibandet ganska länge nu . Tänjer man lite till går det av, sade hon i kristna Radio Dei.

I biskopsmötet har hon, ärkebiskop Tapio Luo­ma och de nyare biskoparna Mari Leppänen (Åbo) och Mari Parkkinen (St Michel), oftast varit de som krävt krafttag mot den nytraditionalistiska prästsynen.

Andra biskopar, som Jari Jolkkonen (Kuopio) och Matti Salo­mäki (Lappo), har velat visa mer förståelse för de bibelkonservativa; Salomäki stödde bland annat inte biskoparnas direktiv om regnbågsvigsel 2025.

Åbo ärkestift undersöker som bäst Sley-nattvarder i Björneborg utan tillstånd från domkapitlet eller någon församling på orten och i Esbo stift harmas man över nattvarder som en finländsk präst med omstridd präststatus från Kenya har förrättat.





"Borgå stifts praxis kanske okänd"

– Läget spetsas till på lite olika sätt i varje stift. Men nu har vi en situation med nya utmaningar, säger biskop Bo-Göran Åstrand till Kyrkpressen.

Alla verkar inte heller känna till Borgå stifts ganska frisinnade praxis där evangeliska Slef har egna mässor och egen konfirmandundervisning, eller hur enstaka nattvardsgångar hålls i laestadianska bönehus.

De två nya laestadianpastorerna behöver man nu komma till någon klarhet med, säger Bo-Göran Åstrand.

– Man kan inte ena dagen vara prästdiakon i Ingermanlands kyrka och andra dagen vara pastor här, säger han.

Kan man backa från en pastorsinstallation som redan har gjorts? Blir det ultimatum från dig nu att det är dags att gå ur folkkyrkan?

– Det är dialog som gäller nu. Vi ska hitta ett datum för ett möte. Ingen ska börja starta eget ännu.