Ledare Jan-Erik Andelin

Larsmo: Frikyrklighet, version 2.0

Kolumn Stefan Vikström

Mer ödmjuk självkritik och en större vilja att förstå

Inkast Amanda Audas-Kass

Det bästa framför – eller bakom?

Ledare Jan-Erik Andelin

38 år och barnfamilj därhemma - hitta hem till soundtracket

– Vi ska hitta ett datum, säger Bo-Göran Åstrand, ställd inför fullbordade faktum.

Övriga biskopar ger inte spelrum som Bo-Göran Åstrand gör

laestadianism.

De andra biskoparna har dragit sina streck betydligt tajtare mot väckelserörelserna. Men ingen av dem har heller ställts inför att ett bönehus har egna prästinstallationer som nu i Larsmo.

 24.4.2026 kl. 14:00

De konservativa Folkmissionen och evangelieföreningen Sley är numera flera gånger per år under lupp hos kyrkans ledning.

Biskoparna hotar dra in deras missionsstatus, Kyrko­styrelsen deras kollekter. Detta för att de fortfarande bollar med den halvsekelgamla tvisten om huruvida kvinnor faktiskt kan vara präster.

Men biskop Bo-Göran Åstrand i Borgå stift är den enda som har ställts inför att man inom en väckelserörelse som svenskspråkiga LFF installerar egna pastorer som ges rätt att uppträda som präster. Detta efter en uppgörelse 2024 där de lokala kyrkoherdarna gavs friare händer att ge laestadianbönehusen rätt att ha fler förrättningar och nattvardsgångar i egen regi

"Snart går gummibandet av"

Under våren har Esbobiskopen Kaisamari Hintikka sagt att biskoparnas tålamod småningom börjar vara slut.

– Vi har tänjt på gummibandet ganska länge nu . Tänjer man lite till går det av, sade hon i kristna Radio Dei.

I biskopsmötet har hon, ärkebiskop Tapio Luo­ma och de nyare biskoparna Mari Leppänen (Åbo) och Mari Parkkinen (St Michel), oftast varit de som krävt krafttag mot den nytraditionalistiska prästsynen.

Andra biskopar, som Jari Jolkkonen (Kuopio) och Matti Salo­mäki (Lappo), har velat visa mer förståelse för de bibelkonservativa; Salomäki stödde bland annat inte biskoparnas direktiv om regnbågsvigsel 2025.

Åbo ärkestift undersöker som bäst Sley-nattvarder i Björneborg utan tillstånd från domkapitlet eller någon församling på orten och i Esbo stift harmas man över nattvarder som en finländsk präst med omstridd präststatus från Kenya har förrättat.

"Borgå stifts praxis kanske okänd"

– Läget spetsas till på lite olika sätt i varje stift. Men nu har vi en situation med nya utmaningar, säger biskop Bo-Göran Åstrand till Kyrkpressen.

Alla verkar inte heller känna till Borgå stifts ganska frisinnade praxis där evangeliska Slef har egna mässor och egen konfirmandundervisning, eller hur enstaka nattvardsgångar hålls i laestadianska bönehus.

De två nya laestadianpastorerna behöver man nu komma till någon klarhet med, säger Bo-Göran Åstrand.

– Man kan inte ena dagen vara prästdiakon i Ingermanlands kyrka och andra dagen vara pastor här, säger han.

Kan man backa från en pastorsinstallation som redan har gjorts? Blir det ultimatum från dig nu att det är dags att gå ur folkkyrkan?

– Det är dialog som gäller nu. Vi ska hitta ett datum för ett möte. Ingen ska börja starta eget ännu.

Jan-Erik Andelin

Läs fler artiklar här
Slutet nått

Anna-Mari Bäckman:

En lerklump i Guds hand

Ledare Jan-Erik Andelin

Larsmo: Frikyrklighet, version 2.0

Kolumn Stefan Vikström

Mer ödmjuk självkritik och en större vilja att förstå

Inkast Amanda Audas-Kass

Det bästa framför – eller bakom?

Ledare Jan-Erik Andelin

38 år och barnfamilj därhemma - hitta hem till soundtracket

laestadianism. Installationen av två predikanter till pastorer I den laestadianska bönehusförsamlingen i Risöhäll i Larsmo väcker många frågor. Anmärkningsvärt, anser biskop Bo-Göran Åstrand som var omedveten om installationen. Inget har förändrats, anser i sin tur bönehusets ordförande Roy Tupeli. 30.11.-0001 kl. 00:00

Kolumn. I mars inledde jag arbetet som kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Det känns väldigt fint och högtidligt att bli välkomnad via en installation med församlingen och biskopen på plats. Samtidigt känner jag mig lite generad – det är ju bara jag. 22.4.2026 kl. 17:26

pilgrimsvandring. När Kristina Jacobsen gick sin första pilgrimsvandring längs Jakobsleden till Santiago de Compostela var hon vresig den första veckan och fylld av glädje den sista. Nu har vandringen resulterat i musik som hon skriver tillsammans med medvandrare. 21.4.2026 kl. 13:18

diakoni. Jessica Emaus blir ny inspiratör och koordinator för diakoniarbetet i Borgå stift. Hon har sett jobbet inifrån, i både söder och norr. 16.4.2026 kl. 19:00

religion. Det här ser ut som kristendom, här hänvisar man till kristendom, men det här är inte kristendom, säger Joel Halldorf om Donald Trumps och populistpartiernas version av kristendomen. – Det hoppas jag präster och pastorer blir tydliga kring. 16.4.2026 kl. 08:41
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Många vill bli kyrkoherdar
  2. Övriga biskopar ger inte spelrum som Bo-Göran Åstrand gör
  3. Larsmo: Frikyrklighet, version 2.0
  4. Journalisten Ida-Maria Björkqvist jobbar nu med goda nyheter
  5. Han ser pengar som en gåva – och en börda

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi