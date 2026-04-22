Lägertips från proffsen

Församlingarnas lägerö Lekholmen står värd för tiotals läger under sommaren. Välkommen ut till holmen från och med 1.6!

Läger kan bli som en egen liten värld. Ibland kommer man hem som en ny människa.

Eric Myller är både sjöscout och församlingens hjälpledare. Att åka på läger hör till sommaren för honom. I år blir det åtminstone scouternas förbundsläger Glänta i Raseborg tillsammans med kåren Sailors, och Matteus församlings konfirmandläger på Lekholmen.

– Mitt bästa lägerminne är helt klart förra sommarens konfirmandläger. Gemenskapen på lägret var så otroligt bra. Jag lärde också känna mig själv bättre – jag var nog som en ny människa när jag kom hem.





Vad har du för tips för den som ska åka på läger i sommar?

– Det beror förstås lite på lägret, men allmänt så tycker jag man ska försöka fara i väg så att man är på bra humör. Om man grälat om något hemma och inte hunnit bli sams igen, så kan det ta energi att fundera över sådant under lägret. Det är också roligare att vara på läger om man verkligen vill vara där.

Andra förberedelser som Eric Myller rekommenderar är att klippa håret och naglarna.

– Det är jättestörande och att försöka hitta en nagelsax sedan där på lägret! Och det känns kiva att ha håret i ordning. På mitt konfirmandläger var det dessutom jättevarmt så det behövdes många ombyten. Se till att packa ordentligt med kläder också på sommaren. Och mycket snacks, förstås. Två kilo lösgodis räckte helt okej för en veckas läger.





Vad har du för förväntningar inför sommarens läger?

– Att ha roligt – det är ju en viktig del av både läger och livet i allmänhet! På konfirmandlägret hoppas jag få fördjupa min tro, lite som en fortsättning på förra sommarens skriba fast på ett annorlunda sätt.



Ledarna tar hand om dig

Helena Hollmérus, ledare för småbarnspedagogiken i Johannes församling, har varit på många läger.

– Sensommarvällarna är mörka på Lekholmen – ta gärna med en ficklampa eller använd mobilen som ljuskälla, tipsar Hollmérus.

För de yngsta lägerdeltagarna har hon flera lugnande besked:

– Man måste varken kunna läsa eller kunna klockan för att komma på läger – ledarna ser till att alla hänger med. Om man får hemlängtan är det viktigt att genast prata med en ledare. De är vana vid sådana situationer och vill hjälpa till. Och det gör inget om man inte känner någon annan på lägret. Många känner likadant i början, och ledarna ser till att alla får möjlighet att bekanta sig med varandra.





Åk på läger tillsammans med familjen

– Fira en avslappnad helg på läger tillsammans med Johannes, Matteus och Petrus församling. Familjer av alla slag är välkomna! Också mor- och farföräldrar, faddrar m.fl.

– Grillkväll, bastu, pyssel och barnprogram – en skön helg med innehåll som hela familjen kan göra tillsammans. För vuxna även eget parallellprogram med diskussion, musik, motion m.m.

– Pris: 80€ vuxna, 60€ barn från 3 år uppåt. Båtbiljetterna är inkluderade i priset i år.

– 7–9.8 Familjeläger 1

21–23.8 Familjeläger 2

Anmälning senast 5.6, anmälningslänk hittar du på helsingforsforsamlingar.fi – liksom info om fler läger.