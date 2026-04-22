Lägertips från proffsen

Läger kan bli som en egen liten värld. Ibland kommer man hem som en ny människa.

Eric Myller är både sjöscout och församlingens hjälpledare. Att åka på läger hör till sommaren för honom. I år blir det åtminstone scouternas förbundsläger Glänta i Raseborg tillsammans med kåren Sailors, och Matteus församlings konfirmandläger på Lekholmen.

– Mitt bästa lägerminne är helt klart förra sommarens konfirmandläger. Gemenskapen på lägret var så otroligt bra. Jag lärde också känna mig själv bättre – jag var nog som en ny människa när jag kom hem.


Vad har du för tips för den som ska åka på läger i sommar?

– Det beror förstås lite på lägret, men allmänt så tycker jag man ska försöka fara i väg så att man är på bra humör. Om man grälat om något hemma och inte hunnit bli sams igen, så kan det ta energi att fundera över sådant under lägret. Det är också roligare att vara på läger om man verkligen vill vara där.

Andra förberedelser som Eric Myller rekommenderar är att klippa håret och naglarna.

– Det är jättestörande och att försöka hitta en nagelsax sedan där på lägret! Och det känns kiva att ha håret i ordning. På mitt konfirmandläger var det dessutom jättevarmt så det behövdes många ombyten. Se till att packa ordentligt med kläder också på sommaren. Och mycket snacks, förstås. Två kilo lösgodis räckte helt okej för en veckas läger.


Vad har du för förväntningar inför sommarens läger?

– Att ha roligt – det är ju en viktig del av både läger och livet i allmänhet! På konfirmandlägret hoppas jag få fördjupa min tro, lite som en fortsättning på förra sommarens skriba fast på ett annorlunda sätt.


Ledarna tar hand om dig

Helena Hollmérus, ledare för småbarnspedagogiken i Johannes församling, har varit på många läger.

– Sensommarvällarna är mörka på Lekholmen – ta gärna med en ficklampa eller använd mobilen som ljuskälla, tipsar Hollmérus.

För de yngsta lägerdeltagarna har hon flera lugnande besked:

– Man måste varken kunna läsa eller kunna klockan för att komma på läger – ledarna ser till att alla hänger med. Om man får hemlängtan är det viktigt att genast prata med en ledare. De är vana vid sådana situationer och vill hjälpa till. Och det gör inget om man inte känner någon annan på lägret. Många känner likadant i början, och ledarna ser till att alla får möjlighet att bekanta sig med varandra.



Åk på läger tillsammans med familjen

– Fira en avslappnad helg på läger tillsammans med Johannes, Matteus och Petrus församling. Familjer av alla slag är välkomna! Också mor- och farföräldrar, faddrar m.fl.

– Grillkväll, bastu, pyssel och barnprogram – en skön helg med innehåll som hela familjen kan göra tillsammans. För vuxna även eget parallellprogram med diskussion, musik, motion m.m.

– Pris: 80€ vuxna, 60€ barn från 3 år uppåt. Båtbiljetterna är inkluderade i priset i år.

– 7–9.8 Familjeläger 1

21–23.8 Familjeläger 2

Anmälning senast 5.6, anmälningslänk hittar du på helsingforsforsamlingar.fi – liksom info om fler läger.

Text och foto: Nina Österholm

Kolumn. I mars inledde jag arbetet som kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Det känns väldigt fint och högtidligt att bli välkomnad via en installation med församlingen och biskopen på plats. Samtidigt känner jag mig lite generad – det är ju bara jag. 22.4.2026 kl. 17:26

pilgrimsvandring. När Kristina Jacobsen gick sin första pilgrimsvandring längs Jakobsleden till Santiago de Compostela var hon vresig den första veckan och fylld av glädje den sista. Nu har vandringen resulterat i musik som hon skriver tillsammans med medvandrare. 21.4.2026 kl. 13:18

diakoni. Jessica Emaus blir ny inspiratör och koordinator för diakoniarbetet i Borgå stift. Hon har sett jobbet inifrån, i både söder och norr. 16.4.2026 kl. 19:00

religion. Det här ser ut som kristendom, här hänvisar man till kristendom, men det här är inte kristendom, säger Joel Halldorf om Donald Trumps och populistpartiernas version av kristendomen. – Det hoppas jag präster och pastorer blir tydliga kring. 16.4.2026 kl. 08:41

Teologi. – Om möjligt, välsigna med ögonen, säger Erik Vikström, 84 år, tidigare biskop för Borgå stift. Erik Vikström beskriver välsignandet som en slags livsstil, något vi är framför något vi gör. 15.4.2026 kl. 20:58

Kolumn. ”Jag tänker att Gud är betydligt generösare med sina välsignelser än vad många tror och förstår.” 15.4.2026 kl. 20:51

renovering. Sju kyrkor i stiftet fick renoveringspengar ur kyrkans gemensamma rikskassa. 15.4.2026 kl. 13:04

LEDIGA TJÄNSTER. På onsdagen gick ansökningstiden ut till fyra kyrkoherdetjänster runt om i stiftet. Samtliga lediganslagna tjänster fick sökande. 15.4.2026 kl. 12:42

DATASÄKERHET. Om kyrkoherden skickar mejl och ber om hjälp med att brådskande skaffa presentkort för en uppvaktning – släng mejlet. Det är sannolikt nätfiske. 14.4.2026 kl. 15:29

Personligt. Kristian Östman har aldrig brytt sig om pengar – innan han fick ett överflöd. – Att avsaknaden av inkomstbringande arbete skulle få sådana här konsekvenser, det hade jag inte räknat med. 13.4.2026 kl. 20:01

baptism. För drygt två år sedan tog Ida-Maria Björkqvist ett steg i tro och sade upp sin fasta tjänst på Yle för en tidsbestämd projektanställning inom baptistsamfundet. Gud svek henne inte. Nu leder hon hela samfundet. 13.4.2026 kl. 13:14

religionsundervisning. Ekumeniska Rådet i Finland, som representerar kristna kyrkor och samfund säger nej till undervisningsministeriets förslag om ett gemensamt åskådningsämne. 10.4.2026 kl. 16:08

HETS MOT FOLKGRUPP. Päivi Räsänen fortsätter efter sin HD-dom att vara en front­figur för dem som anser att hets- och hatpratslagarna i Europa är skadliga. 9.4.2026 kl. 10:00

FÖRSAMLINGSVALET. I år är det dags för ett nytt församlingsval. Själva valet sker först under hösten 2026, men i församlingarna har förberedelserna redan rullat igång. Här och där dyker affischer upp med kyrkans logo och en uppmaning om att göra sin röst hörd. Men vad är det egentligen vi ska rösta om – vad är församlingsvalet? 24.3.2026 kl. 15:35

kyrkoherdeval. Domkapitlet i Borgå har ledigförklarat hela fem kyrkoherdetjänster i stiftet, meddelar domkapitlet. 7.4.2026 kl. 12:26
Kolumn Stefan Vikström

Mer ödmjuk självkritik och en större vilja att förstå

Inkast Amanda Audas-Kass

Det bästa framför – eller bakom?

Ledare Jan-Erik Andelin

38 år och barnfamilj därhemma - hitta hem till soundtracket

Kolumn. I mars inledde jag arbetet som kyrkoherde i Korsholms svenska församling. Det känns väldigt fint och högtidligt att bli välkomnad via en installation med församlingen och biskopen på plats. Samtidigt känner jag mig lite generad – det är ju bara jag. 22.4.2026 kl. 17:26

pilgrimsvandring. När Kristina Jacobsen gick sin första pilgrimsvandring längs Jakobsleden till Santiago de Compostela var hon vresig den första veckan och fylld av glädje den sista. Nu har vandringen resulterat i musik som hon skriver tillsammans med medvandrare. 21.4.2026 kl. 13:18

diakoni. Jessica Emaus blir ny inspiratör och koordinator för diakoniarbetet i Borgå stift. Hon har sett jobbet inifrån, i både söder och norr. 16.4.2026 kl. 19:00

religion. Det här ser ut som kristendom, här hänvisar man till kristendom, men det här är inte kristendom, säger Joel Halldorf om Donald Trumps och populistpartiernas version av kristendomen. – Det hoppas jag präster och pastorer blir tydliga kring. 16.4.2026 kl. 08:41

Teologi. – Om möjligt, välsigna med ögonen, säger Erik Vikström, 84 år, tidigare biskop för Borgå stift. Erik Vikström beskriver välsignandet som en slags livsstil, något vi är framför något vi gör. 15.4.2026 kl. 20:58
  1. Många vill bli kyrkoherdar
  2. Journalisten Ida-Maria Björkqvist jobbar nu med goda nyheter
  3. Han ser pengar som en gåva – och en börda
  4. Joel Halldorf om religionen som bränsle för politiska projekt: Det är viktigt att kyrkan markerar
  5. Församlingsråd i Borgå stift utsatta för nätfiske

