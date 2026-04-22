Hallå där Hanna Hyvönen!

Hanna Hyvönen jobbar på Naturhistoriska museet och tycker Fadderdagen 31.5 är en bra dag att lära känna några nya dinosaurier.

– I början av sommaren brukar det inte vara samma rusning hos oss som i juli. Man ryms bra med både mindre och större barn. Naturhistoriska museet erbjuder något för alla åldrar – till och med bebisar brukar titta med stora ögon på ljusen och formerna, säger Hanna Hyvönen som jobbar som planerare vid museet.

Hennes eget favoritrum är ”natt på savannen”.

– Det är ett ganska litet och mörkt rum, men ofta tycker barn att det är spännande där. På museet kan man verkligen trivas tillsammans, diskutera och minnas, uppleva och fascineras tillsammans. Jag tror att vi alla är intresserade av djur.

Fadderbarn går in gratis på Naturhistoriska museet i sällskap med sin fadder den 31.5 (vuxenbiljett 14 €). Fadderbarn får också gratis inträde om den vuxna använder Museikortet för sitt besök.



Flera faddererbjudanden på hemsidan helsingforsforsamlingar.fi.