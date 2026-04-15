Pernå och Iniö kyrkor fick storbidrag för renoveringar av rikskyrkans medel

Pernå medeltida kyrka har fått ett av de största byggnadsbidragen i landet av Kyrkostyrelsen. Omkring 570 000 euro anslogs för 2,5 miljonersrenoveringen av kyrkan. Arbetena kom igång efter en brand i kyrkans sakristia 2023 och byggnaden renoveras nu både invändigt och utvändigt.

Iniö kyrka som är från 1700-talet i den åboländska skärgården kommer också att kunna renoveras från hösten. Där beviljade kyrkans centrala ämbetsverk omkring 380 000 euro av en totalbudget om två miljoner euro. Kyrkan som är en populär sommarkyrka för turister och båtfolk kommer ändå att hålla öppet som vanligt under sommaren. Först efter säsongen flyttas gudstjänster till församlingshemmet på ön, säger fastighetschefen i Pargassamfälligheten, Jim Karlsson.

Församlingarna i Borgå stift fick sammanlagt 900 000 euro och bidrag gick till Lumparland, Eckerö, Hammarland, Lappfjärd, Esse och Larsmo kyrkor. Nej till byggstöd fick däremot Västanfjärd och Korsnäs kyrkor.



Pernå kyrka förvaltas av Lovisanejdens samfällighet, som sorterar under finska Helsingfors stift.