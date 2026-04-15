Många vill bli kyrkoherdar

På onsdagen gick ansökningstiden ut till fyra kyrkoherdetjänster runt om i stiftet. Samtliga lediganslagna tjänster fick sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling lockade två sökande, Benjamin Häggblom och Camilla Svevar. Häggblom arbetar för närvarande som sjukhuspräst i Vasa kyrkliga samfällighet och har tidigare varit församlingspastor i Kvevlax. Camilla Svevar är kaplan i Vasa svenska församling och hennes huvudsakliga uppgifter där är att ansvara för verksamheten inom Sundom kapellförsamling. Tidigare var hon kyrkoherde i Replots församling.

Också kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling fick två sökande, Ingrid Björkskog och Denise Blomqvist. Björkskog är för närvarande församlingspastor i Norra Ålands församling medan Blomqvist är församlingspastor i Mariehamns församling.

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling söktes av Henrik Östman som för närvarande också är tf. kyrkoherde i samma församling medan kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling söktes av Tomas Ray som för närvarande är kaplan i Esbo svenska församling.

Utöver detta meddelar domkapitlet vid Borgå stift också att man vid ett extra insatt sammanträde på nytt ledigförklarat kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling på begäran av församlingsrådet. Den nya ansökningstiden löper ut den 23 april.