"Jäktade kyrkoherdens" mejl kan vara falskt.

Församlingsråd i Borgå stift utsatta för nätfiske

DATASÄKERHET.

Om kyrkoherden skickar mejl och ber om hjälp med att brådskande skaffa presentkort för en uppvaktning – släng mejlet. Det är sannolikt nätfiske.

 14.4.2026 kl. 15:29

De förtroendevalda i bland annat Esbo svenska, Pedersöre och Borgå församlingar har sedan påsk drabbats av en våg av nätfiske.

I ett mejl skrivet på felfri svenska meddelar "kyrkoherden" att hen är upptagen med en bönestund, men ber om hjälp med att "brådskande skaffa presentkort" för ett "belöningsprogram" i församlingen. Om man klickar länkarna till slut kommer man att uppmanas köpa presentkort till datajätten Apples tjänster, ofta för rätt så små summor.

De första falska mejlen upptäcktes av kyrkoherde Kira Ertman i Esbo svenska på annandag påsk, som i sin tur varnade andra kyrkoherdar i en intern chattgrupp.

– De var skrivna på bra svenska. Och de finska församlingarna här i Esbo hade inte fått sådana här mejl, säger Kira Ertman.


Sker i alla organisationer

Den här typen av nätfiske har pågått i över tio år, säger Erland Sundqvist, dataadministrationschef vid Kustens IT i Jakobstad, som svarar för it-stöd till flera av stiftets församlingar. Skojet att försöka få någon att köpa en falsk vara digitalt hör enligt honom till det enklare slaget av lurendrejeri.

– Någon går in på (nätverktyget) Klockaren och samlar namn på kyrkoherdar och förtroendevalda. Det här kommer och går. Det sker också till exempel i företag där de anställda kan få mejl av "vd-n", säger han.


Vanligare vid semestrar och helger

I Pedersöre noterar kyrkoherde Daniel Björk att nätfiskemejlen den här gången var riktade till de förtroendevalda.

– De anställda i församlingarna får ju utbildning i nätsäkerhet, men inte de förtroendevalda. Så nu försöker någon med dem, säger han.

Enligt Erland Sundqvist vid Kustens IT är det särskilt vid semestrar eller större helger som den här typen av nätfiske växer till sig – människor är borta från sina ordinarie digitala vanor och det blir en smula svårare att kolla upp om avsändaren är den rätta.

Jan-Erik Andelin


Personligt. Kristian Östman har aldrig brytt sig om pengar – innan han fick ett överflöd. – Att avsaknaden av inkomstbringande arbete skulle få sådana här konsekvenser, det hade jag inte räknat med. 13.4.2026 kl. 20:01

baptism. För drygt två år sedan tog Ida-Maria Björkqvist ett steg i tro och sade upp sin fasta tjänst på Yle för en tidsbestämd projektanställning inom baptistsamfundet. Gud svek henne inte. Nu leder hon hela samfundet. 13.4.2026 kl. 13:14

religionsundervisning. Ekumeniska Rådet i Finland, som representerar kristna kyrkor och samfund säger nej till undervisningsministeriets förslag om ett gemensamt åskådningsämne. 10.4.2026 kl. 16:08

HETS MOT FOLKGRUPP. Päivi Räsänen fortsätter efter sin HD-dom att vara en front­figur för dem som anser att hets- och hatpratslagarna i Europa är skadliga. 9.4.2026 kl. 10:00

FÖRSAMLINGSVALET. I år är det dags för ett nytt församlingsval. Själva valet sker först under hösten 2026, men i församlingarna har förberedelserna redan rullat igång. Här och där dyker affischer upp med kyrkans logo och en uppmaning om att göra sin röst hörd. Men vad är det egentligen vi ska rösta om – vad är församlingsvalet? 24.3.2026 kl. 15:35

kyrkoherdeval. Domkapitlet i Borgå har ledigförklarat hela fem kyrkoherdetjänster i stiftet, meddelar domkapitlet. 7.4.2026 kl. 12:26

diakoni. Jessica Emaus blir ny inspiratör och koordinator för diakoniarbetet i Borgå stift. Hon har sett jobbet inifrån, i både söder och norr. 14.4.2026 kl. 10:00

IKONER. Pandemin i början av 2020-talet blev en parentes som förde in många på nya spår i livet. Musikern Frank Berger i Sankt Karins började måla ikoner. I dag är det hans lilla veckoandakt – på Arbis. 4.4.2026 kl. 10:00

historia. Museipedagogen Martin Backman-Witting sammanfattar 1800-talets firande på påsklördagsnatten i ett ord: röjigt. Han har undersökt påsken i allmogekulturen. 1.4.2026 kl. 19:01

PÅSKMAT. Inför påsken tipsar Mikaela Björk om att bjuda på enkla soppor, tända ett ljus och se städning som kroppsbön. – Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus. 31.3.2026 kl. 18:05

PÅSKMAT. Mikaela Björk älskar att laga mat! Det är en passion som länge var ett yrke, som sen behövde bli fritid igen. – Jag bearbetar mycket medan jag lagar mat. För mig är det en form av tillbedjan. 1.4.2026 kl. 11:09

lidande. När Stefan Vikströms son begick självmord kolliderade hans kristna tro med en brutal verklighet. Han tvingades justera den. Idag känner han mest tröst när han tänker på Jesus, som också konfronterades med orättvisa och ondska. 31.3.2026 kl. 08:00

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Jockum Krokfors, MKV:s verksamhetsledare, ser den lidande kyrkan som en förebild för oss i väst. 30.3.2026 kl. 17:12

NÄRPES. – Vi var flera som sa att det är bra att det kommer friska ögon utifrån som påminner oss om allt gott och bra vi har här i församlingen, konstataterade kyrkoherde Tom Ingvesgård. 25.3.2026 kl. 11:27

Kolumn. ”En liten, söt flicka som du borde inte ha sådana där bilringar om magen”, sa min härliga släkting åt mig i bastun när jag var kanske tio år. Ett bra exempel på hur vuxna tar sig rätt att kommentera barns kroppar vitt och brett. Släktingen är död sedan länge, men jag minns förstås för alltid hennes ord. 24.3.2026 kl. 15:31
