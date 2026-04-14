Församlingsråd i Borgå stift utsatta för nätfiske

Om kyrkoherden skickar mejl och ber om hjälp med att brådskande skaffa presentkort för en uppvaktning – släng mejlet. Det är sannolikt nätfiske.

De förtroendevalda i bland annat Esbo svenska, Pedersöre och Borgå församlingar har sedan påsk drabbats av en våg av nätfiske.

I ett mejl skrivet på felfri svenska meddelar "kyrkoherden" att hen är upptagen med en bönestund, men ber om hjälp med att "brådskande skaffa presentkort" för ett "belöningsprogram" i församlingen. Om man klickar länkarna till slut kommer man att uppmanas köpa presentkort till datajätten Apples tjänster, ofta för rätt så små summor.

De första falska mejlen upptäcktes av kyrkoherde Kira Ertman i Esbo svenska på annandag påsk, som i sin tur varnade andra kyrkoherdar i en intern chattgrupp.

– De var skrivna på bra svenska. Och de finska församlingarna här i Esbo hade inte fått sådana här mejl, säger Kira Ertman.





Sker i alla organisationer

Den här typen av nätfiske har pågått i över tio år, säger Erland Sundqvist, dataadministrationschef vid Kustens IT i Jakobstad, som svarar för it-stöd till flera av stiftets församlingar. Skojet att försöka få någon att köpa en falsk vara digitalt hör enligt honom till det enklare slaget av lurendrejeri.

– Någon går in på (nätverktyget) Klockaren och samlar namn på kyrkoherdar och förtroendevalda. Det här kommer och går. Det sker också till exempel i företag där de anställda kan få mejl av "vd-n", säger han.





Vanligare vid semestrar och helger

I Pedersöre noterar kyrkoherde Daniel Björk att nätfiskemejlen den här gången var riktade till de förtroendevalda.

– De anställda i församlingarna får ju utbildning i nätsäkerhet, men inte de förtroendevalda. Så nu försöker någon med dem, säger han.



Enligt Erland Sundqvist vid Kustens IT är det särskilt vid semestrar eller större helger som den här typen av nätfiske växer till sig – människor är borta från sina ordinarie digitala vanor och det blir en smula svårare att kolla upp om avsändaren är den rätta.