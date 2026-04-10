Ledare Jan-Erik Andelin

Tillsammans är mera äkta

Kolumn Ulrika Hansson

Jag tillät mig längta efter min starka, friska mamma – när allt var över

Kolumn Mats Björklund

Förväntas människor tiga med sin övertygelse för att jag ska få känna mig trygg?

Kyrkorna vill ge alla egen undervisning i religion i skolan.

Kyrkorna säger nej till fusionen religion-livsåskådning i skolan

religionsundervisning.

Ekumeniska Rådet i Finland, som representerar kristna kyrkor och samfund säger nej till undervisningsministeriets förslag om ett gemensamt åskådningsämne.

 10.4.2026 kl. 16:08

Enligt de elva medlemkyrkorna är den nuvarande modellen i skolan – och en vidareutveckling av den – det bästa sättet att trygga positiv religionsfrihet och samtidigt beakta minoriteternas rättigheter.

"FN:s konvention om barnets rättigheter tryggar barnens rätt till sin egen kultur, sitt språk och sin religion. Den förpliktar också stater som Finland att aktivt främja dessa rättigheter", konstaterar Ekumeniska rådet i sitt ställningstagande som publicerades i fredags.

Rådet att anser att alla barn ska få möjlighet att lära sig om sin egen religion, särskilt de som tillhör religiösa minoriteter. Ett gemensamt läroämne i livsåskådning skulle gynna majoriteten mer än minoriteterna och utrymmet för olika religioner skulle sannolikt minska i läroplanerna, säger man i uttalandet

Ekumeniska rådet anser också religionsundervisningen, när den är en del av det allmänna skolsystemet säkerställs ha hög kvalitet, vila på samhällets gemensamma värdegrund och kunna hantera en bra dialog mellan olika kulturer.

Ekumeniska rådets styrelse leds av den ortodoxa kyrkans ärkebiskop Elia och samlar de flesta klassiska kyrkosamfund och frikyrkor i landet. Rådet har planer på att föra samtal med undervisnings- och kyrkominister Anders Adlercreutz (SFP) om planerna på förändringar i religionsundervisningen

KP

HETS MOT FOLKGRUPP. Päivi Räsänen fortsätter efter sin HD-dom att vara en front­figur för dem som anser att hets- och hatpratslagarna i Europa är skadliga. 9.4.2026 kl. 10:00

FÖRSAMLINGSVALET. I år är det dags för ett nytt församlingsval. Själva valet sker först under hösten 2026, men i församlingarna har förberedelserna redan rullat igång. Här och där dyker affischer upp med kyrkans logo och en uppmaning om att göra sin röst hörd. Men vad är det egentligen vi ska rösta om – vad är församlingsvalet? 24.3.2026 kl. 15:35

kyrkoherdeval. Domkapitlet i Borgå har ledigförklarat hela fem kyrkoherdetjänster i stiftet, meddelar domkapitlet. 7.4.2026 kl. 12:26

IKONER. Pandemin i början av 2020-talet blev en parentes som förde in många på nya spår i livet. Musikern Frank Berger i Sankt Karins började måla ikoner. I dag är det hans lilla veckoandakt – på Arbis. 4.4.2026 kl. 10:00

historia. Museipedagogen Martin Backman-Witting sammanfattar 1800-talets firande på påsklördagsnatten i ett ord: röjigt. Han har undersökt påsken i allmogekulturen. 1.4.2026 kl. 19:01

PÅSKMAT. Inför påsken tipsar Mikaela Björk om att bjuda på enkla soppor, tända ett ljus och se städning som kroppsbön. – Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus. 31.3.2026 kl. 18:05

PÅSKMAT. Mikaela Björk älskar att laga mat! Det är en passion som länge var ett yrke, som sen behövde bli fritid igen. – Jag bearbetar mycket medan jag lagar mat. För mig är det en form av tillbedjan. 1.4.2026 kl. 11:09

lidande. När Stefan Vikströms son begick självmord kolliderade hans kristna tro med en brutal verklighet. Han tvingades justera den. Idag känner han mest tröst när han tänker på Jesus, som också konfronterades med orättvisa och ondska. 31.3.2026 kl. 08:00

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Jockum Krokfors, MKV:s verksamhetsledare, ser den lidande kyrkan som en förebild för oss i väst. 30.3.2026 kl. 17:12

NÄRPES. – Vi var flera som sa att det är bra att det kommer friska ögon utifrån som påminner oss om allt gott och bra vi har här i församlingen, konstataterade kyrkoherde Tom Ingvesgård. 25.3.2026 kl. 11:27

Kolumn. ”En liten, söt flicka som du borde inte ha sådana där bilringar om magen”, sa min härliga släkting åt mig i bastun när jag var kanske tio år. Ett bra exempel på hur vuxna tar sig rätt att kommentera barns kroppar vitt och brett. Släktingen är död sedan länge, men jag minns förstås för alltid hennes ord. 24.3.2026 kl. 15:31

sexuella minoriteter. Den sex år långa processen efter en tweet mot pride avslutades med lindriga dagsböter. 26.3.2026 kl. 09:21

DÖDEN. Heidi Skaag-Isaksson har gått en kurs i att vara medmänniska vid livets slut. – På något sätt har kursen gett mig större trygghet inför döden, säger hon. 20.3.2026 kl. 16:11

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING. Den 17 maj blir det kyrkoherdeval i Jakobstad församling. Församlingsmedlemmarna får säga sitt vid valurnorna. 18.3.2026 kl. 15:08

LUTHERSK FRIKYRKA. Han är 34 år och leder från i höst den växande, lilla Lutherska kyrkan i Norge och på Island. 20.3.2026 kl. 08:51
Sonja Knuts-Söderlund:

Påskens ljus i diakonins vardag

