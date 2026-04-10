Kyrkorna säger nej till fusionen religion-livsåskådning i skolan

Kyrkorna vill ge alla egen undervisning i religion i skolan.

Ekumeniska Rådet i Finland, som representerar kristna kyrkor och samfund säger nej till undervisningsministeriets förslag om ett gemensamt åskådningsämne.

Enligt de elva medlemkyrkorna är den nuvarande modellen i skolan – och en vidareutveckling av den – det bästa sättet att trygga positiv religionsfrihet och samtidigt beakta minoriteternas rättigheter.

"FN:s konvention om barnets rättigheter tryggar barnens rätt till sin egen kultur, sitt språk och sin religion. Den förpliktar också stater som Finland att aktivt främja dessa rättigheter", konstaterar Ekumeniska rådet i sitt ställningstagande som publicerades i fredags.

Rådet att anser att alla barn ska få möjlighet att lära sig om sin egen religion, särskilt de som tillhör religiösa minoriteter. Ett gemensamt läroämne i livsåskådning skulle gynna majoriteten mer än minoriteterna och utrymmet för olika religioner skulle sannolikt minska i läroplanerna, säger man i uttalandet

Ekumeniska rådet anser också religionsundervisningen, när den är en del av det allmänna skolsystemet säkerställs ha hög kvalitet, vila på samhällets gemensamma värdegrund och kunna hantera en bra dialog mellan olika kulturer.

Ekumeniska rådets styrelse leds av den ortodoxa kyrkans ärkebiskop Elia och samlar de flesta klassiska kyrkosamfund och frikyrkor i landet. Rådet har planer på att föra samtal med undervisnings- och kyrkominister Anders Adlercreutz (SFP) om planerna på förändringar i religionsundervisningen